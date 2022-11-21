«Мойры Петроградского района»: реализм со сказочным налетом

Мойры живут в одном из древних, как они сами, особняков и прядут нити судьбы жителей Петроградского района. Фото: https://vk.com/puppet_mo.

- Меня интересует, как сделать так, чтобы люди перестали быть несчастными, - сказал 10-летний мальчик Вова. Он маленький, но заметный герой постановки «Мойры Петроградского района», которую показали 20 ноября в Кировском театре кукол.

В такой морозный вечер именно этой почти рождественской историей и должен был завершиться театральный фестиваль «Вятка - город детства» в Кирове. Потому как она про то, что жизнь продолжается и что в ней, подчас жестокой в своей реальности, есть место чуду.

Тут вам и зимний Петербург, заметаемый белыми метелями, с его старинными особнячками и фонарями, «которые большей частью освещают сами себя». И жители города - молодой бизнесмен Вадим со своей не сильно интеллектуальной девушкой Лерой, спившийся старичок, бездомная собака, детдомовский мальчик Вова, злой парикмахер. И три мойры, которые живут в одном из древних, как они сами, особняков и прядут нити судьбы жителей Петроградского района. Нитей много - целые полки с цветными катушками. Бывает, нить истончается, тогда мойры обрезают ее своими волшебными ножницами, и человек умирает. На то они и высшие силы.

Только однажды на улице в метель одна из мойр потеряла эти самые ножницы, и народ в районе перестал умирать. Вроде бы оно и к лучшему, но потерю нашел злой парикмахер, который, подстригая девушку Леру, рассказал о том, что жить на свете должны только «правильные» люди, а не старики или брошеные собаки.

Цирюльник быстро раскусил силу найденных им ножниц и принялся вершить самосуд - стал сам решать, кому жить, а кому - отправляться на тот свет. Так погибла собачка, а вслед за ней спившийся старичок. Парикмахер и на детдомовца Вову замахнулся было, да тот убежал. А вскоре злобного цирюльника нашли мойры и отобрали у него чудо-ножницы.

Все это показано через игру перчаточных кукол. Причем, они перевернуты: пальцы артистов - это ноги персонажей. И, надо сказать, у актеров Московского областного государственного театра кукол, которые привезли постановку в Киров, получается замечательно.

Перчатки - разные под стать героям: уютные вязаные - у мойр, форсистая замшевая - у Вадима, шерстяная лохматая - у собаки… Жаль, с шестого ряда сложно было разглядеть «лица» персонажей. Отчасти это компенсировали мимика и экспрессия актеров. Играли они с энтузиазмом и любовью к своим героям.

Фестиваль «Вятка - город детства» завершился почти рождественской историей. Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Вот так и мойры оказались «инфицированы человечностью». Они вернули к жизни собачку, чему я вместе со всем залом несказанно обрадовалась. Старичка - не стали, ибо «он устал» и жил уже «дополнительное время». Зато спасли Вадима, попавшего в смертельное ДТП. За все это милосердие, не свойственное богиням судьбы, старых мойр - нет, не наказали свыше - отправили, как они и мечтали, на пенсию, то бишь домой, в Афины.

Вова подружился с собакой, а ее захотела взять Лера. Вместе с Вадимом они подумывают забрать к себе и сироту. Финал этой многослойной по смыслу постановки открытый. Есть о чем подумать и детям, и взрослым, включая вопрос, как же сделать, чтобы люди перестали быть несчастными.

Кто-то посчитает «Мойр…» сентиментальной историей, но, знаете, иногда хочется реализма со сказочным налетом. Может, потому, что близятся Новый год и Рождество... А у вас есть ощущение, что приближаются новогодние праздники?