Цацики и его семья: кировчанам рассказали детскую историю для взрослых

Предметы в руках актеров тоже «играли» разные роли. Фото предоставлено «Театром на Спасской».

В Кирове с 14 ноября проходил международный фестиваль «Вятка - город детства». Проект появился на театральной карте России ровно десять лет назад, в 2012-м году. С момента появления фестиваль расширил свою географию, и сейчас носит статус международного. Москва, Санкт-Петербург, Ереван, Казань, Великий Новгород, Пермь - список городов расширяется с каждым годом. Театры под аплодисменты тысяч маленьких поклонников представляют на сцене необычные постановки с талантливой актерской игрой.

«Цацики и его семья» - необычный спектакль, сложный и легкий одновременно. Семилетний норвежский мальчик с необычным именем Цацики (Станислав Демин-Левийман), герой произведения норвежской писательницы Мони Нильсон-Брэнстрем, окунается в водоворот захвативших его удивительных событий. Это поездка с мамой (Софья Андреева) в Грецию к никогда не видевшему его отцу-ловцу каракатиц (Артем Лисач), встречи с характерными родственниками, первое сильное чувство к красивой однокласснице, рождение крепкой дружбы со сверстниками.

Минимум декораций - все действие происходит в детском игровом городке, максимум открытости и обаятельной манеры игры. Три актера на сцене с первых минут включают зрителя в диалог, сопереживание трогательной детской душе ребенка. Артисты непринужденно меняют маски, характеры, пейзаж и в быстрой смене событий отражается вихрь эмоций и мыслей Цацики, познающего мир.

Единственная декорация спектакля - классический спортивный уголок детской комнаты - становится отправной точкой путешествия, местом встречи с отцом у моря, скалами, квартирой в родной Швеции. Детская комната-трансформер заполнена зонтиками, чемоданами, масками для плавания, надувными кругами. И все предметы легко заменяемы - шлепанец вдруг оказывается основой для бутерброда, а транспортир - телефоном. Для Цацики вещи - только вещи, главное для него сердца его мамы, верных друзей, честность дружбы и любви.

На пресс-конференции актеры рассказали об истории, репертуаре театра и героях необычного спектакля. Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Взрослые проблемы непростых взаимоотношений мамы и папы, школьная травля, страдания из-за равнодушия девочки Марии не мешают ему с непосредственностью детской натуры искать настоящие искренние чувства - у отца, приятелей и влюбленного в маму арендатора.

Восторг детей вызывали комические ситуации, в которые попадает главный герой, его необычные отношения с мамой, больше всего желающей стать ему лучшим другом в этом непростом мире, его непоседливые друзья, то и дело затевающие озорные игры, читающие забавный рэп-речитатив.

Дети - это маленькие взрослые - еще раз доказывает спектакль Юлии Каландриашвили. Мы вырастаем, обрастаем проблемами и заботами, но детство с морем и солнцем, играми на песке, посиделками с друзьями мы всегда храним в нашем сердце.

Спектакль вошел в список «самых заметных спектаклей сезона 2019-2020 в России» по мнению экспертного совета «Золотой маски».

Во время пресс-конференции актеры из Петербурга отметили, что театр «Суббота» - синтетический камерный театр, объединяющий академичность театральной игры и фольклорность, свободу актерского самовыражения. Актер в нем не только играет, он «чудит на сцене», по выражению Станислава Демина-Левиймана. Он обращен к молодежному зрителю. Субботовцы вместе с другими лучшими молодежными театрами участвуют в создании художественных ценностей, ищут новые контакты с жизнью. Со своим поколением. С людьми. Говорят о главном сегодня.