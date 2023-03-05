Уроженец Кировской области лыжник Алексей Червоткин стал вторым на «Чемпионских высотах»

Эта медаль стала второй для Алексея на соревнованиях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Малиновке Архангельской области завершились соревнования «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Российские лыжники пробежали ту же самую программу, что и на чемпионате мира, который проходит в эти же дни.

Финальной гонкой по традиции стал «полтинник» у мужчин, который спортсмены бежали классическим стилем.

Из-за технической ошибки руководителей сборной Москвы, за которую сейчас выступает Червоткин, спортсмен мог просто не выйти на старт: его… забыли внести в стартовый протокол. К счастью, ошибку удалось исправить буквально в самый последний момент.

До старта предполагалось, что в распределении медалей будут участвовать три олимпийских чемпиона Александр Большунов, Алексей Червоткин и Сергей Устюгов, а также проводящий великолепный сезон Илья Семиков. В итоге так и получилось.

Одним из ключевых моментов гонки стал 35-й километр, когда Семиков, Большунов и Червоткин заехали на смену лыж, а вот Устюгов этот момент, по его признанию после финиша, «проморгал» и отъехал секунд на 20. Но уже через пару километров группа преследования беглеца достала.

А за семь километров до финиша лучший лыжник планеты Александр Большунов предпринял ускорение, поддержать которое смог только Червоткин. Устюгов «схватил» 10-секундное отставание, Семиков отстал еще на 20.

В таком порядке спортсмены и финишировали. Червоткин проиграл победителю всего 4 секунды.

Эта медаль стала второй для Алексея на соревнованиях: на 15-километровой «разделке» свободным стилем он также уступил только тому же Большунову. Тогда отставание составило 6 секунд. Кроме того, он провел шикарный первый этап в эстафете. Во многом благодаря этому сборная Москвы заняла высокое для себя четвертое место.

- В целом, поставлю себе за соревнования четверку с маленьким плюсом, - прокомментировал Алексей Червоткин. - Надеюсь, что чемпионат России, который стартует буквально через несколько дней, смогу оценить на «отлично».