Афиша мероприятий на 8 Марта в Кирове: концерты, игровые программы и мастер-классы для всей семьи

8 марта кировчане будут поздравлять с праздником любимых жен, сестер, дочерей, мам и бабушек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

8 марта в Кирове, как и во всем мире, отмечается Международный женский день. В эту дату все поздравляют любимых жен, сестер, дочерей, мам и бабушек. И, конечно, праздник не ограничивается только цветами и домашними посиделками.

В преддверии этого дня для кировчанок и их семей приготовили множество мероприятий. Как сообщает горадминистрация, вплоть до 14 марта в Кирове состоятся более 90 событий. «Комсомолка» узнала, куда можно сходить до, во время и после праздника.

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

С 4 по 7 марта кировчане могут посетить библиотеки и дома культуры, где их ждут познавательно-игровые программы, детские утренники и литературные акции. Так, библиотека имени Альберта Лиханова приглашает на игровую программу, посвященную празднику, для детей и родителей из замещающих семей города Кирова. Это же учреждение устроит литературно-творческое занятие для детей, конкурсно-игровую программу для учащихся 4 класса школы №24. Мастер-классы также пройдут в библиотеках №4, 25, 19, 18. А в «Маяке» устроят библиокафе для дам.

Праздничные концерты начнутся еще до знаменательной даты. Их планируют ДК в поселках Захарищевы и Дороничи, а также селе Порошино, Центральная городская библиотека, Первая детская музыкальная школа и центр досуга «Радужный».

КУДА СХОДИТЬ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

8 марта для кировчанок также запланированы интересные события. Так, свои двери в эту дату откроют ДК «Маяк» и городской клуб ветеранов - они подготовили концерт и танцевально-развлекательную программу. Вновь будут проходить мастер-классы по изготовлению подарков для мам. А детская музыкальная школа №4 подарит мамам онлайн-концерт.

Любители представлений могут посетить драмтеатр. В этот день на его сцене состоится гастрольный спектакль «Не торопитесь прощаться» (12+) с участием заслуженного артиста России Юрия Беляева. А в театре на Спасской пройдет спектакль «Бременские музыканты» (6+), который можно посетить всей семьей.

ПРАЗДНИК НЕ ОКОНЧЕН

В период с 9 по 14 марта также намечены развлекательные мероприятия. Кировчан приглашают на концерты в детскую школу искусств №11, музыкально-поэтический вечер в библиотеке №15, литературно-музыкальный вечер в библиотеку имени Лиханова. Для женщин также запланированы вечер романса, час общения и другие события.

Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.