Руками трогать! - в Кирове открылась необычная выставка

В музее появился тактильный вариант «Московского Кремля» Аполлинария Васнецова. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

В Киров привезли тактильные копии четырех шедевров, хранящихся в Вятском художественном музее. Теперь прикоснуться к искусству можно в буквальном и переносном смыслах. И это стало большим событием, прежде всего, для незрячих и слабовидящих посетителей.

КОГДА ВАСНЕЦОВ У ТЕБЯ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ

- Посмотри сюда! - говорит незрячая посетительница музея другой, тоже слепой. И, взяв ее руки, осторожно прикладывает их к картине Виктора Васнецова. Точнее, к ее тактильной копии. Вдвоем женщины ощупывают контуры лица, одежду нарядной девушки, нарисованной знаменитым живописцем. Изображение выпуклое, объемное. Можно «увидеть» пышный головной убор, широкий рукав… Женщины ощупывают подпись, сделанную рельефно-точечным шрифтом Брайля: «Боярышня», 1884 год, холст, масло».

- Надо же, как здорово! - улыбаются они.

Кроме копии этой картины, в музее появились тактильные варианты «Московского Кремля» Аполлинария Васнецова, а также дымковской игрушки мастерицы Елизаветы Кошкиной и деревянного креста XVI века, созданного в память о битве между вятчанами и устюжанами.

Именно эти экспонаты в ВХМ определили как наиболее значимые для региона. Их и «изобразили» в тактильном варианте.

- Это стало возможным благодаря победе музея в грантовом конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В качестве награды мы получили возможность для реализации инклюзивных программ в экспозиционном пространстве, - рассказала ученый секретарь ВХМ Наталья Клементьева.

На выигранный грант музей заказал тактильные макеты выбранных произведений московской мастерской Михаила и Ольги Шу. Говорят, они всю жизнь посвятили переводу произведений искусства на тактильный язык.

- Каждый раз проводится серьезная подготовительная работа. Делается 3D-съемка экспоната. Нужно не просто нарисовать, например, копию картины, а разложить ее по определенным текстурам, слоям, - рассказывает Владимир Плехов, руководитель программы «Особый взгляд», который специально приехал на презентацию музейных экспонатов в Киров.

Программа направлена на приобщение к искусству людей, которые долгое время были выключены из социокультурных процессов.

- В культуре, искусстве сильна визуальная составляющая, будь то музей, театр или кино. Поэтому категория людей с нарушениями зрения наиболее уязвима с точки зрения восприятия культурных ценностей. Мы провели уже второй грантовый конкурс, направленный на улучшение качества культурной жизни незрячих и слабовидящих людей с помощью обеспечения музейных экспозиций тактильными экспонатами. Среди 10 музеев-победителей такую возможность получил Вятский художественный музей.

НА ОДНУ СТУПЕНЬКУ СО ЗРЯЧИМИ

Сам факт приобретения кировским музеем тактильных экспонатов уже называют прорывом. Вообще-то это второй шаг на пути к созданию инклюзивного музейного пространства на Вятке. Первый был сделан в 2021 году, когда дом-музей Н.Н. Хохрякова обзавелся тактильной моделью дома-усадьбы и рельефно-графическими копиями произведений.

- Надо же, как здорово! - делится эмоциями одна из незрячих посетительниц экспозиции. Фото предоставлено Вятским художественным музеем.

- Когда раньше предлагали посетить музей, я отвечала: «Хочется, но что мне там делать?». Нельзя ничего потрогать!- говорит незрячая от рождения Татьяна Галанова, директор музея «Невидимый мир». - Поэтому тактильные копии необходимы, они расширяют кругозор и ставят нас на одну ступеньку вместе со зрячими людьми. Это очень важно и нужно.

Как призналась Татьяна, на презентации тактильных экспонатов в ВХМ она ощутила прилив положительных эмоций.

- Очень важное событие для региона. Я первый раз встречаюсь с тактильной копией картины. Это так здорово, - улыбается она. - Благодаря своей общественной деятельности по работе с детьми и молодежью с ограниченными возможностями зрения я понимаю трудности, с которыми они сталкиваются, и надеюсь, что они будут чаще ходить в музей, чтобы тактильно ощущать, что здесь находится.

Правда, самого главного - цветовой палитры произведения искусства и духа мастера - руками не увидеть. Нужно слово.

- У тех, кто имел и потерял зрение из-за болезни или травмы, сохранилась память - они помнят, как выглядят цвета. Им скажешь, какой цвет на картине, они четко его воспроизведут, - говорит Татьяна Галанова.

Чтобы дополнить информацией новые экспонаты, совсем скоро музей обзаведется аудиогидом с тифлокомментированием. Благодаря ему посетитель с проблемами зрения будет получать пояснения к экспонату, к которому прикасается.

- Тактильная копия - это инструмент, чтобы человек наощупь понял структуру, форму, композицию произведения. Без тифлопояснения они, конечно, не будут нести историческо-познавательную, просветительскую ценность. Человек будет их воспринимать просто как что-то объемное. Поэтому нужно описание образов, действий, не воспринимаемых незрячим посетителем, - пояснил Владимир Плехов.

На презентации он продемонстрировал это, обратившись к незрячим участникам церемонии:

- Я достаточно высокий молодой человек, на мне серый костюм с бордовым галстуком-бабочкой, у меня достаточно округлые черты лица, модельная стрижка с пробором и зачесом челки набок.

По словам Владимира Плехова, по всем экспонатам ВХМ будет подготовлена тифлоэкскурсия.

- Как это будет выглядеть на практике? Тактильный экспонат ставят напротив оригинала. Экскурсовод может дополнить тактильную модель аудиоописательной частью. Это значит не «посмотрите сюда», а «посмотрите направо, поднимите голову вверх, в левом углу картины вы можете рассмотреть, прикоснитесь сюда»... Это позволяет человеку в том числе на слух окунуться не просто в историю картины, но обратить тактильно внимание на те, казалось бы, мелочи, которые несут художественную ценность.

В качестве подарка представитель фонда передал в ВХМ пособие «Как сделать музей доступнее».

- Несколько лет назад у музеев появилась обязанность сделать полностью доступными своим экспозиции для людей с сенсорными нарушениями. Содержание музеев и так достаточно дорогое удовольствие, а создание тактильных экспозиций - очень дорогостоящий процесс. Поддержка региональных музеев не так велика, и все, что связано с адаптацией людей с ограниченными возможностями, отводится на второй план. Задача нашего фонда - показать музею, как сделать его доступным для незрячих посетителей.

Передать Вятскому художественному музею тифлоэкскурсию планируют уже в декабре, приурочив событие к международной декаде инвалидов.

МНЕНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Одной из первых оценила пользу тактильных макетов Светлана Кулакова, председатель Кировской областной общественной организации «Всероссийское общество слепых»:

- Для людей с ограниченными возможностями зрения - это уникальная возможность посетить музей. Тактильные копии музейных экспонатов помогут познакомиться с ключевыми памятниками музейной коллекции. Мы будем рады посещать экскурсии музея чаще.

ВАЖНО

В Кирове открылся музей «Невидимый мир». Он предназначен для тех, кто хочет увидеть и понять мир незрячих людей, испытать новые ощущения, побороть страх темноты и научиться «видеть» в ней.

В сопровождении незрячего гида в абсолютной темноте вам предстоит побродить по чужой, но очень гостеприимной квартире, заглянуть в антикварную лавку, посетить картинную галерею, побывать в настоящем магазине и отдохнуть в лесу.

Вы узнаете о достижениях наших незрячих земляков, увидите различные приспособления, облегчающие жизнь незрячим людям, и попробуюте прочитать и воспроизвести слова, написанные шрифтом Брайля.

- Посетители очень хорошо реагируют, им интересно. У нас есть программы для школьников, студентов, семей, - рассказала директор музея Татьяна Галанова. - Например, школьникам показываю, как мы работаем на компьютере, смартфоне, не видя экрана, рассказываем, почему можно потерять зрение.

Все экспонаты музея можно трогать и нюхать.

Адрес: Киров, ул. Азина, 10.

Продолжительность экскурсии: 1 час.

Стоимость билета: взрослый - 400 рублей, детский - 300, студенты и пенсионеры - 350 рублей.

Запись: +7 982-383-53-00.