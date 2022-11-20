«Ваня»: нет чудесного спасения после предательства

Актер Михаил Шеломенцев творил эту историю на сцене с грустной мудростью. Фото: «Karlsson Haus».

Я до последнего надеялась на удачный исход. И не только я. Все, включая профессиональных артистов, наблюдавших из зрительного зала за происходившим на сцене, были уверены, что Ваня выжил. Ох, уж эта российская ментальность с ее неизбывной надеждой на чудо.

- Все умерли, - коротко сказал актер Михаил Шеломенцев, когда после спектакля я пришла за кулисы Кировского театра кукол со своими вопросами.

А их всего за час, что длилось представление, накопилось много. Впервые я видела кукольный спектакль для взрослых. И, похоже, он один из самых необычных, хотя называется просто «Ваня».

Необычен и поставивший и привезший «Ваню» в Киров питерский театр «Karlsson Haus». Хотя бы потому, что зрители в его зале садятся кто где хочет. Но главное, конечно, не это, а спектакли.

«Ваня», например, получил две «Золотые маски», не считая других престижных наград. Сценарий придумал режиссер театра Алексей Лелявский, а сыграл Михаил Шеломенцев. Один.

Весь час мы следили за тем, как этот человек священнодействовал на сцене. Он был так бережен и внимателен к куклам, что, казалось, держал в руках живых людей. Он работал оркестром, на разные лады, мгновенно переключаясь, говорил голосами то деда, то бабы, то Вани, а то и кошки.

Смеялись? Да, ибо местами было так тонко иронично, что просто блеск.

Но больше - задумывались. Потому что историю нам показали про жизнь.

Вот Дракон пожирает города и деревни, вот дед с бабой, потеряв двух непутевых сыновей-пропойц, вымолили третьего, Ваню.

Вот добрый, сильный Ваня, вооружившись, упорно идет через леса, поля и горы к Дракону спасать названных братьев. Сам попадает в чрево драконье, находит их, а заодно влюбляется в красавицу. Вот всех их вызволяет из живота Дракона.

Кажется, в этот момент весь зал готовится к хэппи-энду. И тут случается непредвиденное.

Ваню предают из зависти названные братья. Сбрасывают его обратно в чрево Дракона, глумливо подступают к девушке. Та от горя превращается в птицу, бросает светлое перышко Ване, и он тоже становится птицей. Поднимается в небо, и летят они вместе на любимую родину к деду с бабой.

«Любовь спасла, как спасала в Великую Отечественную войну многих солдат», - расценили одни зрители.

«Зло неискоренимо, но добро восторжествовало», - увидели другие.

- Убили братья Ваню, надругались над девушкой, убили и ее. А потом самих братьев сожрали волки, - честно расставил точки над i Михаил.

Мне, также уверовавшей было в благополучный финал, стала понятна грустная мудрость, с которой он творил эту историю на сцене. Не сказочную, где редко герой-богатырь погибает, а жизненную.

Нет чудесного спасения после предательства. Есть те, кто не ценит добра и готов убить просто за непохожесть на них. Есть те, кому несвобода в чреве Дракона нравится. Там льется водка рекой, танцуют девушки, светят маняще красные огни ресторанов.

Как сказал один из зрителей, все точно до жути.

Так что же Ваня, в порыве души отправившийся спасать братьев, которых в глаза не видел, и вероломно убитый ими? Кто он, дурак-простофиля или святой? Хм, глаза у куклы Вани, как заметил кто-то, без зрачков. Не видя правды, пошел воевать с Драконом? Хотел освободить тех, кому свобода была не нужна?

А что ж ему делать было? На эту тему за кулисами развернулся разговор между артистами разных театров, пришедшими посмотреть постановку.

А я напоследок сказала Михаилу: «Пусть мое право на финал, какой хочу, останется со мной». Он, едва улыбнувшись, согласился.

Так закончился еще один день международного театрального фестиваля «Вятка - город детства» в Кирове. Кроме питерского театра, свои спектакли к нам привезли Москва, Екатеринбург, Ереван и другие. И, похоже, каждый день фестиваля для кировчан как открытие. Круто!