Животные хотят в дом, в семью: истории кошек на передержке, которые не теряют надежды обрести новых хозяев

Сейчас коты находятся на передержке в ожидании новых хозяев. ФОТО: Ольга АЛЕХНОВИЧ

1 марта по сложившейся традиции в России отмечают День кошек, а сам месяц март люди давно зовут «кошачьим месяцем». И если с домашними любимчиками все понятно: любим, холим и лелеем, нам стало интересно - а какие истории у бездомных кошек. Мы посетили две крупные передержки кировской группы помощи бездомным животным Дари добро.

У КАЖДОЙ СВОЯ ИСТОРИЯ

- Чаще всего кошки попадают к нам с улицы. Это и «потеряшки», и выкинутые животные. Бывает, к сожалению, когда умирает одинокий человек, то родственникам его животные не нужны. Квартиру выставляют на продажу, а кошка, всегда жившая в этом доме, получавшая всю жизнь еду и заботу, оказывается в подъезде, а потом, очень быстро, на улице. В таких условиях неприспособленному животному просто не выжить, оно не умеет спасаться от опасностей и добывать себе еду. Котята из мусорок, из завязанных пакетов, из садов - осенью просто нескончаемый поток брошенных питомцев. У каждой кошки на передержке есть своя история. Некоторые поражают цинизмом и безразличием окружающих, - делятся эмоциями волонтеры.

КОЛЬКА

Сидел на колодце кот. Старый рыжий кот. Сидел в морозы, в снегопад, в ледяной дождь. И не в лесу, не в поле, а рядом с жилыми домами на улице Красина, 2а, недалеко от гостиницы «Спортивной». Весь промокший, высохнуть или согреться пытался от пара из канализационного колодца. А люди жили и веселились, проходили мимо. Незаметный, большой рыжий, когда-то красивый кот. Вот до слез.

Позади у Кольки долгое лечение, которое он терпеливо перенес. ФОТО: ОЛЬГА АЛЕХНОВИЧ

И когда кот читал, наверное, последнюю молитву, его заметил мужчина. Подкормил, сделал домик из картона. Но от дождя и снегопада не спасало.

Николай, которому самому скоро на операцию, и попросил помощи для кота. Спас. В клинике во время осмотра: кот, 10+, истощен сильно, под колтунами шерсти синяки. Все четыре лапы обожжены паром до костей, кот уже не мог ходить, уши обморожены.

От живого существа там только мудрые, но измученные глаза. Назвали Колькой, в честь спасителя.

Николай внёс часть средств, но деньги будут нужны.

Позади долгое и затратное лечение в клинике, Колька оказался очень терпеливым и стойко переносил и уколы, и перевязки, хотя такие ежедневные процедуры были для кота явно мучительными. Сейчас волонтеры ищут для страдальца добрых хозяев, чтобы его старость прошла в теплой квартире, на мягком диване.

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ЯНИС

Он долго скитался на улице, к нам попал уже с парализованной и травмированной лапой. Что точно случилось, нам неизвестно. Для спасения жизни кота лапу пришлось ампутировать.

Янис приспособился бегать на трех лапах. ФОТО: Ольга АЛЕХНОВИЧ

Так что Янис остался инвалидом, но это абсолютно не сказалось на его характере и жизнелюбии. Это один из самых ласковых и жизнелюбивых котов на передержке, он прекрасно приспособился бегать на трех лапах.

ПОТОК СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ

Вторая крупная передержка, где находится около 100 кошачьих душ - это «Мыс доброй надежды». Тут есть и «отказники», и «подобранцы». Живут тут и совсем старые и больные животные, счет жизни которых идет на считанные недели. Таким волонтеры уже и не надеются найти дом, а стараются сделать их существование максимально комфортным.

- Нам постоянно нужны средства на лечение, на корм и наполнитель, это основные статьи расходов, - делятся девушки. - Много вкладываем и своих сил и средств, но этого не хватает: слишком большой поток животных с улиц. Больше, чем пристрой.

ЛЕСЕНЬКА

Она у нас то ли везучая, то ли невезучая. В конце лета пошел мужчина за грибами в лес, а нашел кошку. Она на хлеб кинулась есть, вес 1,8 кг, одни кости. Он ее не смог там оставить, так к нам и попала. Истощение, вирусы, зрение почти в ноль. Три месяца в клинике лечили, сейчас уже красавица стала.

Из-за ВИК Лесенька не сможет жить в доме с другими кошками. ФОТО: ЕЛЕНА НАВАОЛОН

Один минус - у нее ВИК (вирус иммунодефицита кошек). Для людей не опасно, а для кошек заразно, так что ищем ей дом одной любимицей в семью. Она очень ласковая, тянется к человеку, любит сидеть на ручках. Вроде мы ей и жизнь спасли, а дом найти никак не можем, очень обидно.

МУСЯ

Банальная история, к сожалению: жила 10 лет с бабушкой, потом жизнь внесла свои коррективы, и кошка оказалась у нас. Первое время была в диком стрессе, отказывалась есть. Сейчас потихоньку привыкает, но все равно боится такого скопления кошек.

Ведёт себя как хорошая домашняя кошка. Ей очень надо в семью. Прекрасно, если это будет человек в возрасте, потому что все свои 10 лет она прожила с бабушкой. Чтобы вместе коротали вечера, смотрели телевизор.

10 лет Муся жила с бабушкой и теперь ищет новый дом. ФОТО: Елена НАВАЛОН

Оказалась игривой кошечкой. Любит смотреть в окошко и играть с птичками. Муся любознательная, ее интересует все вокруг.

Кошке нужна спокойная доброжелательная атмосфера. Она ненавязчивая, ласковая, мудрая, добрая и нежная. И человек ей нужен такой же. А уж она сумеет быть благодарной и станет вашей любимицей!

Лоток с древесным наполнителем без сетки хорошо, причём ходит очень аккуратно, не разбрасывая наполнитель. Стерилизована, привита.

Помогите Мусе снова поверить в Человека!

+79123683384 Людмила

Историй много, и всех их объединяет одно: настрадавшиеся животные ищут дом, где их будут любить и больше не предадут. Для них, и для волонтеров это будет настоящим подарком к празднику. Присмотритесь внимательно, может быть среди них есть ваш будущий домашний любимец?