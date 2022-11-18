В Кировском перинатальном центре в 2022 году выходили 40 малышей весом менее килограмма

В перинатальном центре работают квалифицированные специалисты, владеющие современными методиками неонатальной помощи. Фото: Минздрав Кировской области

В Кировском областном клиническом перинатальном центре есть все условия для помощи маловесным детям. Так, за текущий год удалось сохранить жизнь 480 таким младенцам, сообщили в Минздраве Кировской области.

Как сообщил главный врач Перинатального центра Николай Семеновский, за 10 месяцев 2022 года в учреждении родились 5235 детей, из них 480 недоношенных, 52 из которых на сроке 22-27 недель. 40 малышей родились менее 1000 граммов, 44 - от 1000 до 1500 граммов.

Ежегодно 17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей или, как его называют, «День белых лепестков», подчеркивая особенную детскую хрупкость и незащищенность.

Николай Семеновский рассказал, что для выхаживания малышей в Перинатальном центре есть все необходимое оборудование, работают квалифицированные специалисты, владеющие современными методиками неонатальной помощи. Специальные кувезы помогают воссоздать для ребенка условия близкие к внутриутробным, в том числе оптимальную температуру и влажность.

В отделении патологии Перинатального центра проводится полноценное обследование и лечение новорожденных с заболеваниями бронхолегочной системы, врожденными пороками развития, патологией центральной нервной системы.

Отметим, что перинатальный центр основали в январе 2005 года, на базе клинического родильного дома №2, построенного в 1937 году. В ноябре 2022 года ему исполнилось 85 лет.

В настоящее время в ЛПУ работает более 760 сотрудников, из них 154 врача: 87 специалистов первой и высшей категории, 7 кандидатов медицинских наук.

В 2010 году Кировский областной клинический перинатальный центр включили в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие родильные дома Российской Федерации», а в 2014 году в национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России».

- За 85 лет было принято порядка 280 тысяч родов. Я очень надеюсь, что еще долгие годы наше учреждение будет работать и приносить пользу жителям Кировской области, – отметил главный врач перинатального центра Николай Семеновский.