В Кирове подготовили путеводитель по самому древнему каменному храму

Наталья Кривошеина - единственный специалист по настенной церковной живописи в Кировской области, автор более 130 работ. Фото: Роман ЦЕЛОУСОВ.

Росписи главного собора обители Вятского края теперь можно не только рассмотреть, но и многое узнать о них. Готов электронный путеводитель по Успенскому собору Трифонова монастыря.

Собор построили в конце ХVII века на месте обветшавшего деревянного храма. Тот был воздвигнут основателем монастыря - преподобным Трифоном. Мощи святого торжественно перенесли в новый собор, ставший впоследствии образцом северной русской архитектуры. В XX веке интерьер храма пострадал от действий советской власти, но его восстановили.

Доподлинно известно, что мощи Трифона Вятского погребены под ракой с северной стороны Успенского собора. В самом же храме сохранились уникальные настенные росписи - 13 сюжетов, посвященных житию первого святого Вятской земли.

Фреска Видение преп. Трифона в болезни находится на южной стене в нижнем ярусе. Фото: Наталья КРИВОШЕИНА.

- Росписи создала в 1895 году артель семьи Париловых, которые как профессионалы получили от Вятской епархии этот заказ и приехали в Вятку из Палеха специально, - рассказала научный руководитель проекта, доктор искусствоведения, профессор ВятГУ Наталья Кривошеина. - За их плечами к тому времени было уже более десятка украшенных храмов по всей России. Общеизвестны их опыт, образованность, большие иконографические архивы. Лев Иванович Парилов, возглавлявший артель, заключил договор и уехал, оставив первым мастером своего 15-летнего сына Павла. Несмотря на молодость, талантливый Павел пользовался большим уважением, его мнение было безоговорочным и авторитетным. Он был «знаменщиком» (создавал композицию на стене - Ред.) и «личником» (писал лица и руки - Ред.), орнаменты выполнял Александр Мокин.

Артель семьи Париловых расписывала храмы во многих городах России. Фото: Наталья КРИВОШЕИНА.

Фрески наглядно иллюстрируют житие Трифона Вятского: его уход из дома, долгие странствия, жизнь в монастыре, тяжелую болезнь, чудесное явление ему Николая Чудотворца, приход Трифона на Вятку, устроение обители.

- Содержание росписи храма подчинено общему замыслу – прославлению преподобного Трифона, святого Вятской епархии. Эта стенопись уникальна, поскольку она имеет оригинальную житийную иконографию, каждый сюжет представляет собой самостоятельное клеймо, - говорит Наталья. - Палехские мастера выбрали осветленную палитру, праздничную приподнятость цвета, декоративность.

Масштабные росписи достигают пяти метров в высоту. Однако расшифровать изображения и их смысл неподготовленному зрителю может быть непросто.

Возглавлял артель Лев Иванович Парилов. Фото предоставлено родственниками мастера.

Поэтому студентки кафедры технологии и дизайна Вятского госуниверситета Виктория Салтыкова и Вера Суворова разработали путеводитель по настенным росписям Успенского собора. Предварительно они изучали и сами фрески, и посвященные им монографии своего руководителя.

Дизайн путеводителя сделала Виктория Салтыкова. Фото Алексея МОЛОКОВА.

- Это был мой первый опыт оформления путеводителя, отметила Виктория Салтыкова. - Мне нравятся храмы и иконы с эстетической и исторической точек зрения. Так что было интересно узнать что-то новое про древний вятский храм.

Сейчас путеводитель подготовлен в электронном формате. В ближайшее время его планируют напечатать в издательстве ВятГУ и сделать доступным для широкой аудитории.

- Надеемся, что путеводитель поможет жителям и гостям Кирова лучше понять храмовую роспись самого древнего каменного собора нашего города, - поделились Виктория Салтыкова и Вера Суворова.

КСТАТИ

В октябре 2022 года кировский путеводитель по настенной живописи Успенского собора Трифонова монастыря стал победителем 12-го международного конкурса научных, методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование».