В Кирове врачи спасли пенсионерку с застрявшей в горле рыбной костью

Врачи провели пенсионерке несколько операций. Фото: vk.com/medkirovru

В Кирове врачи избавили женщину от застрявшей в горле рыбной кости. Об этом сообщает областной Минздрав.

Пациентку доставили в Кировскую областную клиническую больницу из Уржумской ЦРБ. Как выяснилось, несколько дней назад она подавилась рыбной костью, но обращаться к врачам не стала. А через три дня уже не смогла ни есть, ни пить. Лишь на шестые сутки пенсионерка обратилась к врачам, и те экстренно доставили ее в Киров.

На момент поступления у женщины были сильнейшее обезвоживание и интоксикация. КТ выявила рыбную кость в шейном отделе пищевода и флегмону шеи - гнойное воспаление. Оно уже опустилось вниз, в полость между легким и сердцем, отчего у пенсионерки развился медиастинит - инфекционное воспаление клетчатки средостения, чрезвычайно опасное для жизни.

Рыбья кость застряла в шейном отделе пищевода. Фото: vk.com/medkirovru

Врачи экстренно провели широкое вскрытие флегмоны, аэрацию и санирование раны, а также трахеостомию - формирование временного отверстия в трахее при закупорке верхних дыхательных путей инородным телом. Две недели женщина находилась в реанимации и питалась с помощью зонда. В это время ей потребовалась еще одна операция, чтобы удалить гнойные затеки области плеча и шеи.

Через какое-то время пенсионерку перевели из реанимации в оториноларингологическое отделение, но она еще не могла принимать пищу через рот. Докторам пришлось наложить женщине гастростому - искусственное отверстие, соединяющее переднюю брюшную стенку и желудок, чтобы женщина могла питаться.

Всего пациентка провела в Кировской областной клинической больнице около месяца, после чего ее выписали в ЦРБ для долечивания. Женщине предстоит еще ряд операций, но зато сейчас ее жизни ничего не угрожает.