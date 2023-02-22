С полной самоотдачей, без права на слабость

Отряды Росгвардии патрулируют улица 24 часа в сутки. ФОТО: управления Росгвардии по Кировской области

Группы вневедомственной охраны Росгвардии двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю

патрулируют улицы города Кирова и области. Росгвардейцы часто первыми пребывают на месте

происшествия, от их слаженных и грамотных действий зависит, настигнет ли преступника

справедливое возмездие. Вместе с другими правоохранителями они стоят на страже порядка и

законности, защищают имущество и жизнь граждан от преступных посягательств.

В преддверии Дня защитника Отечества мы решили встретиться с бойцом группы задержания

вневедомственной охраны по городу Кирову сержантом полиции Ильей Комаровым. В конце

прошлого года он был признан лучшим молодым сотрудником вневедомственной охраны в

Кировской области и стал лауреатом премии Совета ветеранов органов внутренних дел и

внутренних войск Кировской области имени младшего сержанта милиции Дмитрия Козулева,

который погиб при исполнении служебных обязанностей и был посмертно награжден орденом «За

личное мужество».

- Илья, начнем с традиционных вопросов: почему вневедомственная охрана Росгвардии?

Насколько Ваш профессиональный выбор был осознанным?

- Во вневедомственную охрану я пришел в мае 2020 года. Еще в детстве я решил, что свяжу свою

трудовую деятельность с силовыми структурами или стану военным. В детстве я серьезно

занимался легкой атлетикой. Это, кстати, сейчас мне очень пригодилось: я быстро бегаю, еще ни

один правонарушитель от меня не смог убежать. После окончания школы в 2018 году я поступил в

Московский пограничный институт ФСБ РФ, но отучившись один год, понял, что это не мое, и

ушел в армию. Вернувшись, занялся поиском работы в силовых структурах. А с подразделением

мне помог определиться отец. Он порекомендовал пойти во вневедомственную охрану, хотя сам

прослужил в патрульно-постовой службе более 20 лет и вышел в отставку в звании капитана.

Вот уже почти три года я служу во вневедомственной охране Росгвардии. Мне очень нравится.

Приобрел опыт общения с людьми, у меня появился навык быстро принимать решение и

действовать при возникновении нештатной ситуации…

И действительно, по словам заместителя командира батальона отдела вневедомственной охраны по

городу Кирову старшего лейтенанта полиции Виктора Кержакова, Илья Комаров очень

работоспособен, он все схватывает налету и постоянно стремится узнавать новое,

самосовершенствуется. Например, за январь этого года по результатам служебной деятельности

групп задержания из семи преступлений, по которым возбуждены уголовные дела, шесть - на счету

у Ильи Романовича.

- Что еще отличает Илью, так это то, что в ходе патрулирования улиц города он всегда

сосредоточен и внимателен, - говорит Виктор Кержаков. - Особенно это заметно во время работы

по выявлению граждан, которые делают закладки наркотиков или ищут их для собственного

употребления. Илья заражает своим неравнодушным отношением к делу напарников, которые

заступают с ним на службу. Наверное, это наследственное. Его отец, Роман Николаевич Комаров

был отличным сотрудником полиции, когда служил в ППС. Я знаю его лично.

На службе об особенностях характера Ильи Романовича знают – даже шутливую примету

придумали: если поставили на маршрут патрулирования с Ильей, то дежурство будет

«веселеньким», скучать уж точно не придется.

БЕЗ ПРАВА НА СЛАБОСТЬ И ОШИБКУ

- Илья, что самое сложное в Вашей службе?

- Выезжая по сигналу «тревога» на место происшествия, мы не всегда знаем, что именно там

произошло, а значит, должны быть готовы к любому развитию событий. Служба в органах требует

полной самоотдачи без права на слабость и ошибки. Это работа, как говорится, 24 на 7 и к этому

надо быть готовым.

Как правило, за смену отрабатываем более десятка вызовов. Самые распространенные – это выезд

по «тревожной кнопке», которую нажимают в магазине или питейно-развлекательном заведении.

Если нарушители на законные требования прекратить противоправные действия не реагируют, то

росгвардейцы применяют спецсредства, например, наручники, чтобы гражданин успокоился, не

травмировал себя и других. В большинстве случаев дебоширы, как только видят сотрудника в

форме, успокаиваются сразу.

- Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь интересный случай из Вашей практики…

- Это было в прошлом году. Мы находились на маршруте в районе Филейки областного центра.

Где-то около двух часов ночи к нам обратилась плачущая девушка. Она рассказала, что, когда

возвращалась с работы домой, к ней подошел мужчина и потребовал отдать ему сотовый телефон.

Девушка отказалась, тогда грабитель нанес ей несколько ударов по голове, забрал мобильник и

скрылся. В ходе поисковых мероприятий в районе улицы Сутырина мы обратили внимание на

гражданина, схожего по приметам, который стоял у подъезда одного из домов. Начали наблюдать

за ним издалека. Мужчина не входил в подъезд и не уходил. А когда увидел нашу машину,

выкинул телефон под припаркованный рядом с домом автомобиль и попытался сбежать. Я догнал

мужчину. Девушка опознала грабителя. Приехавшие полицейские изъяли похищенный телефон.

Почему я вспомнил именно этот случай… Такая работа мне по душе. Не просто выезд на

тревожную кнопку в какой-то магазин или бар на драку, а реальная помощь человеку, попавшему в

беду, и поимка преступника. Получаешь моральное удовлетворение от выполненной работы и от

того, что смог помочь человеку.

- А часто ли приходится просто помогать гражданам, без, так сказать, криминальной

составляющей?

- Конечно, помогаем. Из последнего: шестого января этого года мы с моим напарником

прапорщиком полиции Максимом Шабалиным находились на маршруте патрулирования.

Проезжая по улице Кутшо областного центра, обратили внимание на мужчину, лежащего в сугробе

у обочины дороги. Со слов гражданина, он вышел из дома и направился в магазин, но по пути

неожиданно поскользнулся и упал, а затем почувствовал сильную боль в области голеностопа.

Подняться самостоятельно у него не получилось. На улице в тот день было – 30° С и он сильно

замерз. Мы посадили пострадавшего в служебный автомобиль, чтобы тот мог согреться. Вызвали

бригаду скорой помощи. Медики поставили диагноз – вывих голеностопа. Так как госпитализация

не понадобилась, то мы доставили мужчину домой и передали родственникам.

НУЖНО ПОРАБОТАТЬ НА «ЗЕМЛЕ»

- Как Вы считаете, какими качествами должен обладать сотрудник вневедомственной

охраны Росгвардии?

- Как бы пафосно не звучало, но все, кто выбрал своей профессией охрану правопорядка, работают

в тяжелых условиях. Росгвардеец должен обладать такими качествами, как смелость, сила воли,

коммуникабельность, порядочность, принципиальность, иметь хорошую физическую подготовку,

знать законы, уметь принимать правильные решения в кратчайшие сроки.

Иногда приходится общаться с неадекватными гражданами в состоянии алкогольного или

наркотического опьянения, так что страж правопорядка должен обязательно обладать такими

качествами как выдержка и стрессоустойчивость. И, пожалуй, еще добавлю - слаженность

действий между напарниками.

- И снова традиционный вопрос: Ваши планы на будущее?

- Я, конечно же, хотел бы сделать карьеру. Сейчас я заочно учусь на втором курсе кировской

финансово-юридической академии. Прекрасно понимаю: чтобы разбираться в специфике службы,

знать, что и как требовать, ставить перед своими подчиненными реальные задачи и принимать

адекватные решения, необходимо знать свое дело изнутри, поработать «на земле».

- Ну и последний вопрос, Илья. Что бы Вы посоветовали молодым людям и девушкам,

которые решили устраиваться на службу в правоохранительные органы? От чего бы

предостерегли их?

- Любой человек, который решил стать сотрудником правоохранительных органов, МЧС, военным

должен отдавать себе отчет в том, что отныне он будет нести нелегкий груз ответственности перед

самим собой и обществом. К этому надо быть готовым.

Пользуясь случаем, хочу поздравить не только мужчин, но и женщин с Днем защитника Отечества,

потому что считаю, что этот праздник тех, кто стоит на страже нашей Родины, охраняет мирный

покой граждан. Хочу пожелать им всегда возвращаться домой, где тепло и уютно.

Профессиональных успехов, семейного благополучия, понимания, поддержки родных, крепкого

здоровья!

И еще - терпения, в нашей работе - это очень важно. Люди разные, относятся по-разному, нам же

важно при любых обстоятельствах не терять самообладания.