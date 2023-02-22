С полной самоотдачей, без права на слабость

Отряды Росгвардии патрулируют улица 24 часа в сутки. ФОТО: управления Росгвардии по Кировской области
Группы вневедомственной охраны Росгвардии двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю
патрулируют улицы города Кирова и области. Росгвардейцы часто первыми пребывают на месте
происшествия, от их слаженных и грамотных действий зависит, настигнет ли преступника
справедливое возмездие. Вместе с другими правоохранителями они стоят на страже порядка и
законности, защищают имущество и жизнь граждан от преступных посягательств.
В преддверии Дня защитника Отечества мы решили встретиться с бойцом группы задержания
вневедомственной охраны по городу Кирову сержантом полиции Ильей Комаровым. В конце
прошлого года он был признан лучшим молодым сотрудником вневедомственной охраны в
Кировской области и стал лауреатом премии Совета ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск Кировской области имени младшего сержанта милиции Дмитрия Козулева,
который погиб при исполнении служебных обязанностей и был посмертно награжден орденом «За
личное мужество».
- Илья, начнем с традиционных вопросов: почему вневедомственная охрана Росгвардии?
Насколько Ваш профессиональный выбор был осознанным?
- Во вневедомственную охрану я пришел в мае 2020 года. Еще в детстве я решил, что свяжу свою
трудовую деятельность с силовыми структурами или стану военным. В детстве я серьезно
занимался легкой атлетикой. Это, кстати, сейчас мне очень пригодилось: я быстро бегаю, еще ни
один правонарушитель от меня не смог убежать. После окончания школы в 2018 году я поступил в
Московский пограничный институт ФСБ РФ, но отучившись один год, понял, что это не мое, и
ушел в армию. Вернувшись, занялся поиском работы в силовых структурах. А с подразделением
мне помог определиться отец. Он порекомендовал пойти во вневедомственную охрану, хотя сам
прослужил в патрульно-постовой службе более 20 лет и вышел в отставку в звании капитана.
Вот уже почти три года я служу во вневедомственной охране Росгвардии. Мне очень нравится.
Приобрел опыт общения с людьми, у меня появился навык быстро принимать решение и
действовать при возникновении нештатной ситуации…
И действительно, по словам заместителя командира батальона отдела вневедомственной охраны по
городу Кирову старшего лейтенанта полиции Виктора Кержакова, Илья Комаров очень
работоспособен, он все схватывает налету и постоянно стремится узнавать новое,
самосовершенствуется. Например, за январь этого года по результатам служебной деятельности
групп задержания из семи преступлений, по которым возбуждены уголовные дела, шесть - на счету
у Ильи Романовича.
- Что еще отличает Илью, так это то, что в ходе патрулирования улиц города он всегда
сосредоточен и внимателен, - говорит Виктор Кержаков. - Особенно это заметно во время работы
по выявлению граждан, которые делают закладки наркотиков или ищут их для собственного
употребления. Илья заражает своим неравнодушным отношением к делу напарников, которые
заступают с ним на службу. Наверное, это наследственное. Его отец, Роман Николаевич Комаров
был отличным сотрудником полиции, когда служил в ППС. Я знаю его лично.
На службе об особенностях характера Ильи Романовича знают – даже шутливую примету
придумали: если поставили на маршрут патрулирования с Ильей, то дежурство будет
«веселеньким», скучать уж точно не придется.
БЕЗ ПРАВА НА СЛАБОСТЬ И ОШИБКУ
- Илья, что самое сложное в Вашей службе?
- Выезжая по сигналу «тревога» на место происшествия, мы не всегда знаем, что именно там
произошло, а значит, должны быть готовы к любому развитию событий. Служба в органах требует
полной самоотдачи без права на слабость и ошибки. Это работа, как говорится, 24 на 7 и к этому
надо быть готовым.
Как правило, за смену отрабатываем более десятка вызовов. Самые распространенные – это выезд
по «тревожной кнопке», которую нажимают в магазине или питейно-развлекательном заведении.
Если нарушители на законные требования прекратить противоправные действия не реагируют, то
росгвардейцы применяют спецсредства, например, наручники, чтобы гражданин успокоился, не
травмировал себя и других. В большинстве случаев дебоширы, как только видят сотрудника в
форме, успокаиваются сразу.
- Расскажите, пожалуйста, какой-нибудь интересный случай из Вашей практики…
- Это было в прошлом году. Мы находились на маршруте в районе Филейки областного центра.
Где-то около двух часов ночи к нам обратилась плачущая девушка. Она рассказала, что, когда
возвращалась с работы домой, к ней подошел мужчина и потребовал отдать ему сотовый телефон.
Девушка отказалась, тогда грабитель нанес ей несколько ударов по голове, забрал мобильник и
скрылся. В ходе поисковых мероприятий в районе улицы Сутырина мы обратили внимание на
гражданина, схожего по приметам, который стоял у подъезда одного из домов. Начали наблюдать
за ним издалека. Мужчина не входил в подъезд и не уходил. А когда увидел нашу машину,
выкинул телефон под припаркованный рядом с домом автомобиль и попытался сбежать. Я догнал
мужчину. Девушка опознала грабителя. Приехавшие полицейские изъяли похищенный телефон.
Почему я вспомнил именно этот случай… Такая работа мне по душе. Не просто выезд на
тревожную кнопку в какой-то магазин или бар на драку, а реальная помощь человеку, попавшему в
беду, и поимка преступника. Получаешь моральное удовлетворение от выполненной работы и от
того, что смог помочь человеку.
- А часто ли приходится просто помогать гражданам, без, так сказать, криминальной
составляющей?
- Конечно, помогаем. Из последнего: шестого января этого года мы с моим напарником
прапорщиком полиции Максимом Шабалиным находились на маршруте патрулирования.
Проезжая по улице Кутшо областного центра, обратили внимание на мужчину, лежащего в сугробе
у обочины дороги. Со слов гражданина, он вышел из дома и направился в магазин, но по пути
неожиданно поскользнулся и упал, а затем почувствовал сильную боль в области голеностопа.
Подняться самостоятельно у него не получилось. На улице в тот день было – 30° С и он сильно
замерз. Мы посадили пострадавшего в служебный автомобиль, чтобы тот мог согреться. Вызвали
бригаду скорой помощи. Медики поставили диагноз – вывих голеностопа. Так как госпитализация
не понадобилась, то мы доставили мужчину домой и передали родственникам.
НУЖНО ПОРАБОТАТЬ НА «ЗЕМЛЕ»
- Как Вы считаете, какими качествами должен обладать сотрудник вневедомственной
охраны Росгвардии?
- Как бы пафосно не звучало, но все, кто выбрал своей профессией охрану правопорядка, работают
в тяжелых условиях. Росгвардеец должен обладать такими качествами, как смелость, сила воли,
коммуникабельность, порядочность, принципиальность, иметь хорошую физическую подготовку,
знать законы, уметь принимать правильные решения в кратчайшие сроки.
Иногда приходится общаться с неадекватными гражданами в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, так что страж правопорядка должен обязательно обладать такими
качествами как выдержка и стрессоустойчивость. И, пожалуй, еще добавлю - слаженность
действий между напарниками.
- И снова традиционный вопрос: Ваши планы на будущее?
- Я, конечно же, хотел бы сделать карьеру. Сейчас я заочно учусь на втором курсе кировской
финансово-юридической академии. Прекрасно понимаю: чтобы разбираться в специфике службы,
знать, что и как требовать, ставить перед своими подчиненными реальные задачи и принимать
адекватные решения, необходимо знать свое дело изнутри, поработать «на земле».
- Ну и последний вопрос, Илья. Что бы Вы посоветовали молодым людям и девушкам,
которые решили устраиваться на службу в правоохранительные органы? От чего бы
предостерегли их?
- Любой человек, который решил стать сотрудником правоохранительных органов, МЧС, военным
должен отдавать себе отчет в том, что отныне он будет нести нелегкий груз ответственности перед
самим собой и обществом. К этому надо быть готовым.
Пользуясь случаем, хочу поздравить не только мужчин, но и женщин с Днем защитника Отечества,
потому что считаю, что этот праздник тех, кто стоит на страже нашей Родины, охраняет мирный
покой граждан. Хочу пожелать им всегда возвращаться домой, где тепло и уютно.
Профессиональных успехов, семейного благополучия, понимания, поддержки родных, крепкого
здоровья!
И еще - терпения, в нашей работе - это очень важно. Люди разные, относятся по-разному, нам же
важно при любых обстоятельствах не терять самообладания.