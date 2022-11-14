Волшебная рыба появилась в Кировском театре кукол

Художник-конструктор театра кукол Александр Федоровых вместе с единомышленниками делал этот арт-объект более года. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

Уникальный арт-объект изготовили и установили в Кировском театре кукол имени А.Н. Афанасьева. Отныне всех его гостей встречает полутораметровая рыба в стиле стимпанк с часовым механизмом.

Как выяснилось, работа над объектом началась более года назад. Его изготовлением вместе с единомышленниками занялся соавтор проекта художник-конструктор театра Александр Федоровых. Взяв за основу эскиз главного художника Анны Кривошеевой, сначала он создал каркас будущей рыбы из перфоленты, затем обшил его листами оцинкованного железа. Глаза сделали из декоративной смолы. Они горят зеленым цветом благодаря подсветке.

Каркас будущей рыбы сделан из перфоленты, глаза сделали из декоративной смолы. Фото предоставлено Кировским театром кукол

По словам Александра, в процессе работы над арт-объектом появились новые идеи. Так, однажды мастер увидел во сне путешественника, который сидит верхом на рыбе.

- Проснувшись, сразу зарисовал, - вспоминает он. - По этому рисунку наш бутафор вылепила из самозатвердевающей глины лицо человечка, швея изготовила черное пальто. Из латунных трубок сделали подзорную трубу…

В довершение образа путешественника Александр сшил из натуральной кожи миниатюрный саквояж. В него положили географическую карту, которую распечатали из интернета и вымочили в кофе, любимом напитке мастера.

Образ путешественника мастер увидел во сне. Фото: Ольга ГИЛЯЗЕВА.

Еще одной фишкой нового арт-объекта стали часы. Их установили по обеим сторонам рыбы. Они настоящие, исправно идут и призваны торопить зрителей, дабы те не опоздали на спектакль, и напоминать о чудесном времени, проведенном в театре кукол.

Конструкцию разместили в искусственном пруду в фойе 1 этажа театра. Эффектная новинка сразу же привлекла внимание зрителей.

- С ума сойти, какая красота! - поделились впечатлениями первые посетители.

Конструкцию разместили в искусственном пруду в фойе 1 этажа театра. Фото: Дмитрий РАЗМАХОВ.

Рыба изготовлена в брутальном стиле стимпанк, в котором выполнены и другие арт-механические объекты в театре. Многим детям и взрослым они знакомы: «птица-лодка», «дерево-театр», «конь-самолет» плюс уникальные светильники «рыб», «голова Гулливера», «город-перевертыш» и «черепаха».

Все это можно увидеть при посещении спектакля, а также во время увлекательных экскурсий по закулисью. Все желающие могут побывать в театральном музее, познакомиться с механизмами кукол, узнать о богатой истории театра.

КСТАТИ

С 14 по 20 ноября в Кирове проходит международный театральный фестиваль «Вятка - город детства». Лучшие постановки покажут артисты Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Казани, Кирова, Великого Новгорода, Еревана. За одну неделю они представят 14 спектаклей на сценах трех кировских театров.