«Время тишины» в Кировской области: в какие часы нельзя шуметь в квартирах

Разозлили соседей шумом? На первый раз - предупреждение либо (относительно) небольшой штраф
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Региональный «закон о тишине» был принят много лет назад и обновлен осенью 2019 года. «КП» - Киров» делится деталями этого документа.
КОГДА НЕЛЬЗЯ?
«Время тишины» в Кировской области приходится на промежуток с 22 часов вечера до 7 часов утра. В это время на территории населенных пунктов нельзя нарушать тишину и покой окружающих. Есть лишь несколько исключений:
- с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января следующего года, в новогоднюю ночь, можно запускать салюты и другие пиротехнические средства;
- с 21 часа до полуночи 9 мая в честь Дня Победы также можно запускать фейерверки;
- в иные государственные и муниципальные праздники и памятные даты. Но только если есть соответствующий нормативный акт от властей.
При этом есть ряд случаев, когда вас не накажут за шум:
- если вы предотвращали правонарушения, аварии и иные ЧС, проводили неотложные работы по безопасности;
- если источник шума - канонические религиозные праздники (к примеру, Крестный ход).
ЧТО ИМЕННО ЗАПРЕЩЕНО В «ЧАСЫ ТИШИНЫ»?
- звуки телевизора, радио, магнитофонов и других устройств, воспроизводящих звук, включая устройства усиления звука, в том числе «предпринимательские» (установленные на авто, в киосках и пр.);
- мелодии музыкальных инструментов;
- крики (кроме плача несовершеннолетних детей);
- свист, пение и «иные действия, сопровождающиеся звуками»;
- неоднократное включение «сигналки» машины;
- шум от ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ. Исключение - дорожные и сельскохозяйственные работы, а также вывоз мусора;
- лай, вой, мяуканье и любой иной шум от домашних животных.
КАК НАКАЖУТ ЗА НАРУШЕНИЕ?
На первый раз за нарушение «режима тишины» могут просто вынести предупреждение. Либо все же наложить административный штраф (1-2 тысячи рублей на граждан, 4-8 тысяч рублей на должностных лиц, 40-80 тысяч на юрлиц).
За повторное нарушение штрафы вырастут: 3-5 тысяч рублей гражданам, 7-10 тысяч рублей должностным лицам, 50-100 тысяч рублей юридическим лицам.