«Время тишины» в Кировской области: в какие часы нельзя шуметь в квартирах

Разозлили соседей шумом? На первый раз - предупреждение либо (относительно) небольшой штраф Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Региональный «закон о тишине» был принят много лет назад и обновлен осенью 2019 года. «КП» - Киров» делится деталями этого документа.

КОГДА НЕЛЬЗЯ?

«Время тишины» в Кировской области приходится на промежуток с 22 часов вечера до 7 часов утра. В это время на территории населенных пунктов нельзя нарушать тишину и покой окружающих. Есть лишь несколько исключений:

- с 22 часов 31 декабря до 4 часов 1 января следующего года, в новогоднюю ночь, можно запускать салюты и другие пиротехнические средства;

- с 21 часа до полуночи 9 мая в честь Дня Победы также можно запускать фейерверки;

- в иные государственные и муниципальные праздники и памятные даты. Но только если есть соответствующий нормативный акт от властей.

При этом есть ряд случаев, когда вас не накажут за шум:

- если вы предотвращали правонарушения, аварии и иные ЧС, проводили неотложные работы по безопасности;

- если источник шума - канонические религиозные праздники (к примеру, Крестный ход).

ЧТО ИМЕННО ЗАПРЕЩЕНО В «ЧАСЫ ТИШИНЫ»?

- звуки телевизора, радио, магнитофонов и других устройств, воспроизводящих звук, включая устройства усиления звука, в том числе «предпринимательские» (установленные на авто, в киосках и пр.);

- мелодии музыкальных инструментов;

- крики (кроме плача несовершеннолетних детей);

- свист, пение и «иные действия, сопровождающиеся звуками»;

- неоднократное включение «сигналки» машины;

- шум от ремонтных, строительных, погрузочно-разгрузочных работ. Исключение - дорожные и сельскохозяйственные работы, а также вывоз мусора;

- лай, вой, мяуканье и любой иной шум от домашних животных.

КАК НАКАЖУТ ЗА НАРУШЕНИЕ?

На первый раз за нарушение «режима тишины» могут просто вынести предупреждение. Либо все же наложить административный штраф (1-2 тысячи рублей на граждан, 4-8 тысяч рублей на должностных лиц, 40-80 тысяч на юрлиц).

За повторное нарушение штрафы вырастут: 3-5 тысяч рублей гражданам, 7-10 тысяч рублей должностным лицам, 50-100 тысяч рублей юридическим лицам.