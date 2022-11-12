Кировской областной клинической больнице - 220 лет

Ежегодно на 900 койках лечат более 28000 пациентов, в 22 операционных выполняют около 25000 операций. Фото: kokbkirov.ru

По сообщению правительства области, в 2022 году областная больница отмечает круглую дату - 220 лет.

История клиники начинается с 1802 года, когда Вятский приказ общественного призрения учредил лечебницу на 10 кроватей. К концу XIX века в больнице уже работали хирургическое, глазное, родильное, терапевтическое, заразное и психиатрическое отделения.

Именно в стенах земской больницы работали основоположники акушерства и гинекологии, рентгенологи, психиатры, офтальмологи и другие профессионалы.

В июле 1941 года в хирургическое отделение больницы поступили первые раненые воины Красной армии, а в августе того же года на ее базе развернули огромный эвакогоспиталь.

В 1950 году в Кировской областной больнице уже было 800 коек стационара. Помимо 12 профильных отделений, начала принимать пациентов поликлиника. Врачи клиники выезжали и вылетали для оказания экстренной помощи жителям региона. Отделение санитарной авиации работало круглосуточно.

В 1972 году впервые в области открыли специализированные отделения: кардиоревматологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, кардиохирургии и другие. С вводом 7-этажного корпуса появился операционный блок.

Сегодня Кировская областная клиническая больница - самое большое многопрофильное лечебное учреждение в регионе. Это огромный коллектив медицинских работников, мощный арсенал современного диагностического и лечебного оборудования. Ежегодно на 900 койках лечат более 28000 пациентов, в 22 операционных выполняют около 25000 операций, из них 5000 высокотехнологичных.

В больнице работают более 300 врачей, 25 докторов и кандидатов медицинских наук, более 500 медицинских сестер.

- Хочу выразить огромную благодарность своим коллегам, особенно тем, кто отдал главной больнице региона не один десяток лет. Наш коллектив и сегодня остается единой командой, где сотрудничает молодое и старшее поколение. Результат нашей работы - тысячи спасенных жизней и благодарных пациентов, - отметил главный врач Кировской областной клинической больницы Вадим Ральников.