В правительстве региона прошли публичные слушания по бюджету на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Глава региона Александр Соколов отметил 3 наиболее важных составляющих финансового документа. Фото: kirovreg.ru

10 ноября состоялись публичные слушания по проекту областного бюджета на ближайшие три года.

В приоритете главного финансового документа - три основных момента: выделение средств на муниципальные дороги, разработка пятилетних программ по строительству дорожных сетей, солидарная налоговая политика для бизнеса.

- Часто слышу, что государство не может влиять на уровень доходов граждан, - сказал Александр Соколов. - Может! Мы будем давать максимальные льготы тем, кто платит достойные зарплаты - не менее трех МРОТ, это около 45 тысяч рублей. В условиях СВО и внешнего экономического давления считаю, что это справедливо.

Объем доходов областного бюджета на 2023 год планируется в размере 81,6 млрд рублей, из которых более половины - собственные финансы. Расходы, по данным Минфина, составят 84,1 млрд рублей.

Из них:

- 35,4 млрд - на реализацию национальных проектов (на три года);

- 130,1 млн - на развитие предпринимательства;

- 52,3 млрд рублей, или 62% - на социальные расходы, из них на образование - 21,5 млрд;

13,4 млрд - на сферу здравоохранения, в том числе на строительство детской поликлиники в Слободском и поликлиник в Кильмези и Нолинске;

- 1,1 млрд - культуре. Часть денег пойдет на реставрацию 6 учреждений культуры к празднованию 650-летия Кирова;

- 10,6 млрд. рублей получит дорожный фонд. Кроме того, по 1 млрд планируют выделять ежегодно на ремонт региональных дорог.

Горожане и общественники положительно оценили проект бюджета области.

Например, руководитель регионального отделения Российского экологического общества Александр Штин отметил увеличение средств на благоустройство.

- Выделяются средства на благоустройство городов и сел, создание инфраструктуры по обращению с ТКО и на рекультивацию свалок: 540 миллионов рублей. Это очень хорошо. Значит, в нашей области будет появляться все больше парков и скверов для прогулок и отдыха.