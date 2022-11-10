«Большая любовь Робин Гуда» собрала аншлаг

Режиссер Александр Трясцин мастерски совместил в постановке средневековые костюмы и современные спецэффекты. Фото: Надежда БАБУШКИНА.

«Театр на Спасской» открыл новый сезон громкой премьерой спектакля «Большая любовь Робин Гуда» (12+) по одноименной пьесе Леонида Филатова. Тяжелые мечи и легкий юмор, средневековые костюмы и современные спецэффекты - вся постановка молодого режиссера Александра Трясцина направлена на то, чтобы стать интересной и подросткам, и взрослым.

СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ НЕ ПЛАЧУТ

Театр сразу предупредил зрителей, что это не обычная история о герое английских легенд и баллад - благородном разбойнике Робин Гуде. Бренд знаменитого защитника обездоленных тут практически не эксплуатируется. Эта постановка, прежде всего, о влюбленной в него девушке Мэриэн.

Впрочем, ни женских слез, ни душераздирающих драм зритель не увидит. Мэриэн, состоящая в шайке вместе со своим любимым, настолько сильна и отважна, что легко разруливает все сложные ситуации, в которые он попадает по воле своих чувств... к другой.

Собственно, с этой древней, как мир, коллизии и начинается спектакль. Робин Гуд (актер Александр Карпов) влюбляется в портрет незнакомки Марии - дочки шерифа, его злейшего врага, и ничтоже сумняшеся отправляется в Ноттингем, чтобы украсть красавицу и жениться на ней.

Следом за Робин Гудом в дом шерифа мчится оставленная им и заподозрившая неладное Мэриэн (актриса Мария Макарова). Дальше на глазах у зрителей разворачивается динамичное зрелище, в котором и традиционное для детских сказок противостояние добра и зла, и битвы на бутафорских мечах, и превращение прекрасной «принцессы»-дочки в «ведьму».

Но не все так просто в пьесе у Леонида Филатова. Вообще он маркировал ее как фантазию - творчески переосмыслил легенды о самом известном разбойнике всех времен и народов. Разумеется, с характерной филатовской иронией и чуть ли не сатирой, которые легко прочитают - нет, не дети - взрослые.

Эту многослойность пьесы дополнил режиссерский прием, направленный на привлечение широкой аудитории.

- Мы взяли за основу фэнтезийные фильмы вроде «Гарри Поттера», «Властелина колец», «Человека-паука». Само восприятие их идет из детства, когда мы увлекались комиксами. В этом мы нашли изюминку, чтобы объединить взрослую публику и зрителя более молодого, - рассказал в интервью журналистам Александр Трясцин.

Для этого спектакля подготовили интересную фотозону: в фойе устроили уголок теневого театра, в котором любой желающий мог сыграть свою роль. Фото: Григорий БРОННИКОВ.

Благодаря такой трактовке Робин Гуд и сам стал немного комичен, но бесконечно добр и потому обаятелен даже в своей очевидной слабости. Так же слабы перед силой женщины оказались шериф и гости его дома.

«ОМЕРЗИТЕЛЬНО ХОРОША»

Речь не только о разбойнице Мэриэн, но и о ее сопернице Марии. Своенравная красавица, ради которой Робин Гуд отправился в логово своего врага - шерифа, по ходу пьесы превратилась в воплощение зла с длинными зелеными когтями и явными садистскими наклонностями. Впечатление усилил изменившийся голос артистки, который со спецэффектами стал звучать, как в фильме ужасов. Не настолько страшно, чтобы напугать ребенка, но весьма эффектно, чтобы заворожить зрителей.

Надо отдать должное актрисе Марианне Узун - она так зловеще хохотала и всласть била хлыстом по сцене, на которую пали ниц ее непутевый папаша - шериф и его гости, что как сказали после спектакля зрители, «была омерзительно хороша».

Безусловно, Мария дополнила тему сильной женщины и комично слабых мужчин в этом спектакле. Остается догадываться, почему автор пьесы Леонид Филатов именно в таком ключе переосмыслил средневековую легенду на современный лад. Возможно, тема показалась ему актуальной.

По итогу отважная и гордая разбойница Мэриэн в Ноттингеме выручает из беды и Робин Гуда, и его друзей. Случившееся открывает ее любимому глаза - он признается девушке в любви.

Финальный диалог героев полон открытий.

- Я люблю тебя, Мэриэн! Ах, дьявол, даже мороз по коже, до чего я тебя люблю!

- Но ведь, помнится, ты говорил, что не выносишь, когда тебя держат под уздцы?

- Говорил, это верно. А теперь настало время, когда я сам готов вручить тебе поводья!

- И ты не боишься, что я могу натянуть их слишком сильно?

- Боится тот, кто хочет вырваться! А мне расхотелось это делать раз и навсегда.

Все три дня, с 4 по 6 ноября, пока шли первые премьерные показы «Большой любви Робин Гуда», публика в воодушевлении аплодировала артистам стоя. Судя по всему, рассказанная ими история интересна и подросткам, и взрослым.

Кроме того, большой интерес у зрителей вызвала фотозона к спектаклю, хорошо дополнившая атмосферу средневековой эпохи. Для этого в фойе устроили уголок теневого театра, в котором любой желающий мог сыграть свою роль. Стоило лишь взять в руки бутафорские меч, кубок или веер и встать к белому экрану, на который лился поток направленного света. Спрос на неожиданный развлекательный интерактив был большой. Причем, в основном со стороны взрослых, уставших от решения каждодневных жизненных проблем.

- В этом есть доля истины. Кроме того, зрители - тоже немного артисты, а взрослые - всегда немного дети, - заметили в театре.

В конце концов полтора часа легкого юмора и доброй истории с хэппи эндом еще никому не повредили.

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ

Ольга Зосименко:

- Хотите получить новые впечатления и зарядиться положительными эмоциями, вам сюда! Музыкальное сопровождение в стиле моей любимой группы Depeche Mode, красивые костюмы, выдержанный стиль декораций и, конечно, на первом месте - игра артистов!

Екатерина Солодкова:

- Эх, так и потянуло ароматом так мной любимых в отрочестве фильмов «Три мушкетера», «Дон Сезар де Базан» и прочих.

Это - про приключения. Про романтику, коварство, дружбу и битвы. Боги, как давно я на сцене не видала свою любовь - фехтование на мечах. Нынче увидела. Прямо тепло на сердце стало.

Григорий Бронников:

- Одним словом эмоций не передать: легко, эффектно, с добрым юмором и искренней игрой актеров. Александр Трясцин вновь играючи уместил в спектакль большой спектр хитрых режиссерских приемов, сценической пластики и много чего еще, что открывает путь к сердцу зрителя независимо от возраста.

ДОСЛОВНО

«Право же, иногда полезно отъехать подальше, чтобы разглядеть то, что постоянно находится у тебя перед глазами!»