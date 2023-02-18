Масленица-2023 в Кировской области: народные рецепты блинов

Вкусное и сытное угощение обязательно оценят гости. Фото: Мария САУРОВА

Уже в понедельник, 20 февраля, стартует Масленичная неделя. Кировская область традиционно присоединится к празднованию. Автор книги «Вятская кухня» Мария Саурова поделилась с «Комсомолкой» народными рецептами блинов.

БЛИНЫ С ЛУКОВЫМ ПРИПЕКОМ

Блюдо считается традиционным для Вятской кухни. Фото: Мария САУРОВА

Ингредиенты:

- молоко - 0,5 л;

- мука - 200 г;

- яйцо - 2 шт.;

- сахар - 1,5 ст .л.;

- соль - ½ ч. л.;

- растопленное сливочное масло - 50 г;

- зеленый лук.

Приготовление:

Перемешиваем яйца, соль, сахар, сливочное масло и теплое молоко. В массу добавляем просеянную муку, снова перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.

Заливаем тесто в разогретую и смазанную маслом сковороду. Сверху посыпаем блин нашинкованным зеленым луком. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем и выпекаем с другой. К блинам отлично подойдет помакуша из яиц.

ПОМАКУША ПО-НОЛИНСКИ

Помимо варенья и сметаны к блинам можно подать помакушу. Фото: Александр БЫКАСОВ

- На Вятке застолье на Масленицу никогда не обходилось без помакуши, - отметила Мария Саурова. - Это специальная подлива для блинов, в которую макали блины, отсюда и название рецепта.

Ингредиенты:

- сливочное масло - 100 г;

- яйца - 2-3 шт.,

- соль.

Приготовление

Взбиваем 2-3 яйца и половину пачки растопленного сливочного масла. Солим по вкусу и тщательно перемешиваем.

МИНИ-РУЛЕТИКИ С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ И КРАСНОЙ РЫБОЙ

Вкусное и сытное угощение обязательно оценят гости. Фото: Мария САУРОВА

По словам автора книги про особенности региональной кухни, такие блины - настоящее угощение для Лакомки. Именно так называется третий день Масленицы. Обычно в эту дату теща приглашала зятя полакомиться вкусными блинами.

Ингредиенты (на 8 штук):

- готовые блинчики - 2 шт.,

- творожный сыр - 50 г,

- малосольная семга (или другая красная рыба) - 20 г,

- укроп - маленький пучок.

Приготовление:

Шинкуем укроп и смешиваем с творожным сыром. Добавляем в массу мелко нарезанную рыбу. Выкладываем начинку на блины и сворачиваем рулетик. Разрезаем каждый блин на четыре части. Украшаем мини-рулетики икрой и маленькими кусочками рыбы.