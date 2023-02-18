Масленица-2023 в Кировской области: народные рецепты блинов

Вкусное и сытное угощение обязательно оценят гости. Фото: Мария САУРОВА
Уже в понедельник, 20 февраля, стартует Масленичная неделя. Кировская область традиционно присоединится к празднованию. Автор книги «Вятская кухня» Мария Саурова поделилась с «Комсомолкой» народными рецептами блинов.
БЛИНЫ С ЛУКОВЫМ ПРИПЕКОМ
Блюдо считается традиционным для Вятской кухни. Фото: Мария САУРОВА
Ингредиенты:
- молоко - 0,5 л;
- мука - 200 г;
- яйцо - 2 шт.;
- сахар - 1,5 ст .л.;
- соль - ½ ч. л.;
- растопленное сливочное масло - 50 г;
- зеленый лук.
Приготовление:
Перемешиваем яйца, соль, сахар, сливочное масло и теплое молоко. В массу добавляем просеянную муку, снова перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.
Заливаем тесто в разогретую и смазанную маслом сковороду. Сверху посыпаем блин нашинкованным зеленым луком. Обжариваем с одной стороны, переворачиваем и выпекаем с другой. К блинам отлично подойдет помакуша из яиц.
ПОМАКУША ПО-НОЛИНСКИ
Помимо варенья и сметаны к блинам можно подать помакушу. Фото: Александр БЫКАСОВ
- На Вятке застолье на Масленицу никогда не обходилось без помакуши, - отметила Мария Саурова. - Это специальная подлива для блинов, в которую макали блины, отсюда и название рецепта.
Ингредиенты:
- сливочное масло - 100 г;
- яйца - 2-3 шт.,
- соль.
Приготовление
Взбиваем 2-3 яйца и половину пачки растопленного сливочного масла. Солим по вкусу и тщательно перемешиваем.
МИНИ-РУЛЕТИКИ С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ И КРАСНОЙ РЫБОЙ
Вкусное и сытное угощение обязательно оценят гости. Фото: Мария САУРОВА
По словам автора книги про особенности региональной кухни, такие блины - настоящее угощение для Лакомки. Именно так называется третий день Масленицы. Обычно в эту дату теща приглашала зятя полакомиться вкусными блинами.
Ингредиенты (на 8 штук):
- готовые блинчики - 2 шт.,
- творожный сыр - 50 г,
- малосольная семга (или другая красная рыба) - 20 г,
- укроп - маленький пучок.
Приготовление:
Шинкуем укроп и смешиваем с творожным сыром. Добавляем в массу мелко нарезанную рыбу. Выкладываем начинку на блины и сворачиваем рулетик. Разрезаем каждый блин на четыре части. Украшаем мини-рулетики икрой и маленькими кусочками рыбы.