«Сохранить порядок на улицах города»: о работе кировских дружинников

Народные дружины создают по инициативе граждан РФ, которые хотят сделать свою малую родину безопаснее. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Добровольная народная дружина (ДНД) - это обычные граждане, которые помогают официальным ведомствам поддерживать порядок в городе. Участники движения работают на мероприятиях, ходят в рейды, взаимодействуют с полицией. «Комсомолка» расскажет вам о людях, которые, жертвуя своим личным временем, выходят на стражу внутреннего порядка на улицах.

А ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Народные дружины создают по инициативе граждан РФ, которые хотят сделать свою малую родину безопаснее. Это стало возможным благодаря ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 2 апреля 2014 года. Документ позволяет гражданским лицам на законном основании работать вместе с полицией.

- Я пошел в дружину, чтобы набраться опыта, как и многие ребята, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» один из участников движения. - Сейчас я прохожу обучение, в будущем планирую пойти на службу в полицию. Опыт работы в ДНД, я уверен, мне поможет. Уже сейчас я знаю, как правильно задокументировать те или иные нарушения.

Численность граждан, вступивших в ряды ДНД, составляет 3282 человек. Фото: Артем ЗАМЯТИН

По словам добровольца, в рейдах приходится сталкиваться с разными преступлениями.

- В основном мы занимаемся тем, что отлавливаем нетрезвых горожан, охраняем порядок, пресекаем незаконную торговлю алкоголем, - поделился кировчанин.

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3282 ДРУЖИННИКА

На днях в региональном правительстве состоялось заседание штаба ДНД Кировской области. На собрании поделились статистикой работы общественного движения.

- Численность граждан, вступивших в ряды ДНД, составляет 3282 человек, - озвучил данные замначальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Кировской области Александр Ходырев. - За 2022 год дружинники пресекли 3 тысячи административных правонарушений, 1 800 нарушений правил дорожного движения, задержали 89 нетрезвых водителей, обеспечили правопорядок при проведении 567 массовых мероприятий.

Он подчеркнул, что к участию в ДНД необходимо вовлекать больше граждан, особенно в районах. По словам Александра Ходырева, сейчас в дружины входят:

- в Афанасьевском муниципальном округе - 112 человек;

- в Мурашинском муниципальном округе - 23 человека;

- в Пижанском муниципальном округе - 33 человека.

СТАНЬ ЧАСТЬЮ КИРОВСКИХ ОТРЯДОВ ДНД

В отряды ДНД принимают граждан РФ старше 18 лет, не имеющих судимости, алкогольной или наркотической зависимости, психических расстройств и инвалидности.

Дружинники не имеют права выдавать себя за сотрудников полиции. Фото: Артем ЗАМЯТИН

Кандидат должен пройти собеседование у командира народной дружины для изучения деловых и личных качеств, написать заявление о вступлении, после этого все личные данные отправляются в ОВД для проверки. После всех проверок человек может стать частью дружины.

Вновь вступившие граждане проходят обязательную подготовку по применению физической силы, оказанию первой помощи. Каждому официально вступившему в отряды ДНД выдается удостоверение и отличительная атрибутика в виде жилета или повязки на руку, которые они обязаны иметь при себе во время службы.

Стоит отметить что дружинники не имеют права выдавать себя за сотрудников полиции.

Подробнее можно узнать в официальной группе «Добровольная народная дружина город Киров» по ссылке.