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Общество17 февраля 2023 11:10

«Сохранить порядок на улицах города»: о работе кировских дружинников

Более 3 тысяч наших земляков встают на стражу порядка вместе с полицией
Артем ЗАМЯТИН
Народные дружины создают по инициативе граждан РФ, которые хотят сделать свою малую родину безопаснее.

Народные дружины создают по инициативе граждан РФ, которые хотят сделать свою малую родину безопаснее.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

Добровольная народная дружина (ДНД) - это обычные граждане, которые помогают официальным ведомствам поддерживать порядок в городе. Участники движения работают на мероприятиях, ходят в рейды, взаимодействуют с полицией. «Комсомолка» расскажет вам о людях, которые, жертвуя своим личным временем, выходят на стражу внутреннего порядка на улицах.

А ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Народные дружины создают по инициативе граждан РФ, которые хотят сделать свою малую родину безопаснее. Это стало возможным благодаря ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» от 2 апреля 2014 года. Документ позволяет гражданским лицам на законном основании работать вместе с полицией.

- Я пошел в дружину, чтобы набраться опыта, как и многие ребята, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» один из участников движения. - Сейчас я прохожу обучение, в будущем планирую пойти на службу в полицию. Опыт работы в ДНД, я уверен, мне поможет. Уже сейчас я знаю, как правильно задокументировать те или иные нарушения.

Численность граждан, вступивших в ряды ДНД, составляет 3282 человек.

Численность граждан, вступивших в ряды ДНД, составляет 3282 человек.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

По словам добровольца, в рейдах приходится сталкиваться с разными преступлениями.

- В основном мы занимаемся тем, что отлавливаем нетрезвых горожан, охраняем порядок, пресекаем незаконную торговлю алкоголем, - поделился кировчанин.

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3282 ДРУЖИННИКА

На днях в региональном правительстве состоялось заседание штаба ДНД Кировской области. На собрании поделились статистикой работы общественного движения.

- Численность граждан, вступивших в ряды ДНД, составляет 3282 человек, - озвучил данные замначальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Кировской области Александр Ходырев. - За 2022 год дружинники пресекли 3 тысячи административных правонарушений, 1 800 нарушений правил дорожного движения, задержали 89 нетрезвых водителей, обеспечили правопорядок при проведении 567 массовых мероприятий.

Он подчеркнул, что к участию в ДНД необходимо вовлекать больше граждан, особенно в районах. По словам Александра Ходырева, сейчас в дружины входят:

- в Афанасьевском муниципальном округе - 112 человек;

- в Мурашинском муниципальном округе - 23 человека;

- в Пижанском муниципальном округе - 33 человека.

СТАНЬ ЧАСТЬЮ КИРОВСКИХ ОТРЯДОВ ДНД

В отряды ДНД принимают граждан РФ старше 18 лет, не имеющих судимости, алкогольной или наркотической зависимости, психических расстройств и инвалидности.

Дружинники не имеют права выдавать себя за сотрудников полиции.

Дружинники не имеют права выдавать себя за сотрудников полиции.

Фото: Артем ЗАМЯТИН

Кандидат должен пройти собеседование у командира народной дружины для изучения деловых и личных качеств, написать заявление о вступлении, после этого все личные данные отправляются в ОВД для проверки. После всех проверок человек может стать частью дружины.

Вновь вступившие граждане проходят обязательную подготовку по применению физической силы, оказанию первой помощи. Каждому официально вступившему в отряды ДНД выдается удостоверение и отличительная атрибутика в виде жилета или повязки на руку, которые они обязаны иметь при себе во время службы.

Стоит отметить что дружинники не имеют права выдавать себя за сотрудников полиции.

Подробнее можно узнать в официальной группе «Добровольная народная дружина город Киров» по ссылке.

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