Кировские проекты по туризму стали одними из лучших в России

«Путеводитель по городу Хлынову конца XVII - XVIII веков» интересен и детям, и взрослым. Фото: visitkirov.ru

Кировская область приняла участие во Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2022». Финал конкурса прошел с 31 октября по 2 ноября. В результате четыре проекта нашего региона вошли в тройку призеров в разных номинациях:

- маршрут «Вятка театральная», разработанный Центром развития туризма Кировской области, - 1 место в номинации «Лучшая экскурсия в городе»;

- иммерсивная экскурсия «Вятка. Путешествие во времени», которую проводят сотрудники общества «Как здесь красиво», - 3 место в той же номинации;

- путеводитель по городу Хлынову конца XVII - XVIII веков, составленный в Музее истории Хлынова, - 3 место в номинации «Лучший туристический путеводитель»;

- экскурсия «Слободской сквозь века», предлагаемая Слободским музейно-выставочным центром, - 3 место в номинации «Лучшая онлайн музейная экскурсия».

В конкурсе участвовал 571 проект из 67 регионов России. В финале оказались 263 идеи. Они оценивались экспертами по уникальности, насыщенности различными объектами, удобности сервиса, значимости для продвижения территории, а также перспективы развития.

По словам зампредседателя правительства Кировской области Андрея Маури, задача премии «Маршрут года» - популяризировать направления внутреннего туризма и укреплять межрегиональные связи. Наш регион участвует в ней ежегодно.

- Общероссийский финал стал большой информационной и коммуникационной площадкой для обмена опытом и организации сотрудничества, для знакомства с трендовыми направлениями туристских маршрутов и экскурсионных программ на территории страны. Уровень выступлений был высоким - яркие проекты, интересные маршруты. Вся атмосфера этого крупного, сильного мероприятия была направлена на продвижение наиболее успешных проектов в этой сфере, - сообщила директор «Центра развития туризма Кировской области» Елена Данюшенкова.