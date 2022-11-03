В Кировской области в пожаре погибли маленькие дети и их отец

Причина пожара на данный момент устанавливается. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области в пожаре погибли два маленьких ребенка. О жутком происшествии сообщили региональные Следком и прокуратура.

ЧП произошло сегодня днем, 3 ноября, в Кирово-Чепецком районе. Огонь вспыхнул в одном из жилых домов по улице Советской в деревне Чуваши. В ГУ МЧС по Кировской области сообщили, что пожар в двухквартирном доме возник около 11 часов. Ликвидировать его удалось только в 16.30. В тушении участвовали четыре расчета.

По предварительным данным следствия, в пожаре погибли два ребенка и, предположительно, их отец. Отчего вспыхнул огонь, на данный момент неизвестно.

На месте работают следователи, полицейские, спасатели. Фото: прокуратура Кировской области

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». На месте работают следователи и криминалисты. Координацией аварийно-спасательных и следственных органов занимаются зампрокурора Кировской области Сергей Ломовцев и Кирово-Чепецкий городской прокурор Андрей Комаров.

В связи с трагедией также проводится проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Ведомство даст оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики, проводимой работе с семьей. По результатам проверки будет принято решение. Прокуратура контролирует ход расследования.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.