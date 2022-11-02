Марина Наумова: «Все испытания нам идут на пользу»

Марина Наумова сыграла около 100 ролей, каждую из которых можно назвать актерской удачей. Фото: Надежда БАБУШКИНА.

Сегодня принимает многочисленные поздравления с юбилеем звезда кировского «Театра на Спасской» Марина Наумова. Многие зрители идут именно на нее, яркую разноплановую актрису и профессионала высокого класса.

Что стоит за актерским успехом?

Накануне юбилея наш корреспондент встретился с артисткой, ставшей лицом кировского ТЮЗа. Она поделилась впечатлениями от службы в театре, которому отдала 36 лет жизни.

Марина Наумова в роли Офелии в трагедии «Гамлет», 1994 год. Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Кажется, что Марина Наумова и кировский ТЮЗ существовали вместе всегда. Но многие удивятся, когда узнают, что любимая актриса - родом с Кубани. Ее живописные предгорья, да еще Норильск, куда позже переехала семья, Марина считает своей родиной, землей обетованной.

«РАЗВЕ АКТРИСЫ ТАК ДЕЛАЮТ?!»

Два года назад, когда грянула пандемия, театр закрыли и всех отправили в отпуск, Марина села на самолет и отправилась туда, куда давно рвалась душа, - в родной Норильск.

- Не могла не поехать - меня ностальгия измучила. Я понимала, что какие-то вещи просто должна сделать. И я полетела в Норильск, - вспоминает актриса. - В городе еще оставались три близких мне человека, и я провела там пять дней, которыми наслаждаюсь до сих пор.

Много лет назад там, за Полярным кругом, школьница Марина страстно мечтала стать, нет, не актрисой - космонавтом, а позже - журналистом-международником.

- Я была идеологизирована до мозга костей. Постоянно слушала по телевизору «Международную панораму», следила за событиями то в Чили, то в Африке. И никогда о театре не мечтала, - признается артистка. - Но папа намекнул, что после журфака легко можно оказаться не в международниках, а в сельскохозяйственной газете. Это никак не манило, а папе я доверяла безоговорочно. Не знала куда идти, и пошла в театральный. Драмкружок, в который ходила в школе, мне нравился, я обожала своего режиссера. Наверное, это сыграло роль.

Титания в феерии «Сон в летнюю ночь». Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Марина подала документы в Свердловский государственный театральный институт.

- Сложно было осваивать актерскую профессию?

- Любое дело осваивать сложно, если заниматься этим серьезно. Но студенты - особый народ: и ночами учат, и с любыми ситуациями справятся, если захотят. А когда оказываешься в кругу таких педагогов, которые сами по себе - штучный материал, цвет нации и драгоценность, то даже постоять рядом с ними - это уже благо. Попадаешь под их обаяние - и все. Они тебя формируют. Раньше вузы выпускали не просто профессионалов, они воспитывали культурных людей. Сейчас, да, выпускают неплохих специалистов. Что касается культуры, то тут стало послабее.

Актриса до сих пор вспоминает с восхищением своих преподавателей.

- В прошлом году умер мой мастер Владимир Иванович Марченко. Маргарита Серафимовна Ершова еще преподает, ей уже за 80. Это мой любимый педагог, у меня с ней космическая связь. Мой речевик Азалия Всеволодовна Блинова все время ругалась. Но всегда так, как мать бранит своих детей. Главный из ее уроков - это умение мыслить на сцене. Помню, один однокурсник сказал обиженно: «Вон Бурков, у него такая речь, что вообще непонятно, что он говорит». Азалия Всеволодовна как закричит на него: «Сначала стань Бурковым!». Я до сих пор вспоминаю эту ее фразу. И помню нашего декана Майю Зиновьевну Коган. Сама малюсенького росточка, а была как мама всем нам.

В «Дуэли» актриса сыграла Марию Константиновну, 2019 год. Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Марина и сейчас благодарит жизнь за то, что ее юность прошла в хорошем месте и с прекрасными людьми.

- Из 28 поступивших человек на нашем курсе выпустилось всего десять, в том числе шесть девочек. И мы эти ниточки держим. Через много лет друг друга нашли и соединились в одной группе в ватсапе. Одна в Израиле живет, другая в Казахстане, кто-то - в Кургане, в Екатеринбурге, у Черного моря. В разных местах находимся, а всегда на связи. Нас объединяют не только воспоминания юности. Мы были сформированы одними людьми. Практически одинаково смотрим на мир. И сейчас стали как сестренки - помогаем друг другу удержаться в седле. Друг друга поддерживаем.

«НЕ НАДО НИЧЕГО СЛИШКОМ»

В Киров Марина приехала после окончания института. Если город с его непонятной архитектурной эклектикой середины 1980-х произвел тяжелое впечатление, то совсем обратное - театр.

- Мы по молодости часто ищем большой театр в крупном городе. Многие попадают туда и ничего не имеют, ничего не играют. Но боятся сдвинуться с места и существуют так из года в год. В Кирове я нашла театр, про который поняла, что это не просто моя группа крови, а мой резус-фактор.

Гейдрун в спектакле «Камень», 2013 год. Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Марина Наумова начинала свой творческий путь с главным режиссером театра юного зрителя Александром Клоковым.

- Это выдающийся человек, - убеждена она. - Ему было всего 32 года, когда я пришла в театр. Молодой режиссер, совершенно безумный, бескомпромиссный, никогда не живущий в режиме энергосбережения. Не каждый отстегнет 23 года своей жизни, чтобы создать театр.

- Что вы получили, придя в кировский ТЮЗ?

- Самое главное, - понимание, что такое хороший театр. Если ты не чувствуешь разницы, дело плохо. Александр Павлович Клоков приучил нас ни в коем случае не ориентироваться на то, как принимает тебя зритель. Обольстишься - и потеряешь ориентир.

Вслед за любимым режиссером Марина Наумова повторяет заповедь:

- Зритель идет за театром, а не театр - за зрителем. Театр всегда должен быть чуть-чуть впереди. И потом это все-таки учреждение культуры. Основное слово - «культуры».

- Хороший театр - это какой?

- Театр - это чувства. Если спектакль не вызывает чувства, причем, сильного, он бесполезен. Никчемный продукт, пустое сотрясание воздуха. И если ни уму ни сердцу, и зрителя ничего не тронуло в спектакле, то у него, считайте, отняли два часа жизни. И чем тогда мы в театре занимаемся? Это жизнь, прожитая даром. Представляете, какие страшные слова.

Разбойница в «Бременских музыкантах», 2019 год. Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Артистка убеждена, что количество зрителей на спектакле не показатель его качества.

- Бывают такие эксклюзивные спектакли, у которых мало зрителей. Но это эксклюзив, он не для всякого. Пусть будет эксперимент, удачный или неудачный. Найдутся люди, которым это остро необходимо и которые начнут размышлять о чем-то значимом для них.

Актриса отдает много времени работе над ролями.

- Иногда думаю, сколько крови потратила, а ради чего? Это не судьбы родины, не смерть близких людей. Это просто роль, рабочий момент. Поэтому не надо ничего слишком. «Но уж если что делаешь, то делай хорошо». Когда вижу у ребят добросовестное отношение к делу, я их обожаю.

- О чем еще говорите на работе?

- О жизни. О каких-то проблемах на сцене. О режиссерах. О личном говорим. Мы как одна большая семья. У нас есть молодые артисты - наши дети. Есть мои одногодки, соратники, с которыми бок о бок прожили много лет. С ними и обсуждать ничего не надо. Можно рядом посидеть, друг друга за руку подержать, и все.

При этом, как всегда, Марина Наумова - в отличной форме.

- Это не моя заслуга, я ничего для этого не делаю. Но внешнее для меня перестало иметь значение. Сейчас уместны другие призывы. Девочки, хватит уже болтаться в джакузи, вылезайте из спа-салонов и становитесь на молитву. Момент требует!

«НИКОМУ НЕ НУЖНА ОБУЗА - НУЖНА ПОДМОГА»

Начавшийся театральный сезон 2022-2023 для Марины Наумовой проходит с оттенком ностальгии.

- В этом сезоне мы живем без главного режиссера Егора Чернышова. Я критически отношусь к ситуации, но нельзя не отдать должное его заслугам. И теперь, когда играю его спектакли и понимаю, как же я их люблю от начала до конца. «Дуэль», «Мальчики», «Унтиловск»...

Пелагея Лукьяновна в постановке «Унтиловск». Фото предоставлено «Театром на Спасской».

Временами ей, как, наверное, любому артисту, хочется оставить сцену.

- Но сейчас стоят другие задачи, и они гораздо важнее, чем эта дилемма. И я говорю себе: «Успокойся, просто живи, просто делай, что можешь». А там видно будет.

- Какие события вы считаете наиболее важными за всю вашу актерскую карьеру?

- Я обыкновенная артистка провинциального, правда, хорошего театра. Так сложилось, призвал Бог на это место, я тут и простояла, - отвечает Марина Наумова. - Всемирного потопа, который бы перевернул мою жизнь, не было. Я думаю, все испытания на пользу нам идут. Где-то полезно упасть, чтоб крепче был. Встал, отряхнулся и пошел дальше. Успех ничему не учит. Падение полезно.

Актриса признается, что ей интересны не только положительные, но и отрицательные отзывы о своей работе. Они стимулируют к размышлениям и трезвой самооценке.

- Иногда мне не очень по душе обстановка. Порой я попадаю в эстетику, которая мне поначалу не очень нравится. Но я понимаю, что это полезно. Чтобы не заржаветь, ты должен делать то, что трудно. Только тогда остаешься более-менее гибким, живым, способным на что-нибудь. Никому не нужна обуза - нужна подмога.

- Что вы пожелаете родному театру?

- Своему театру… Чтобы работа в нем была служением. И театр этот был мыслящим, выбирал стоящий репертуар. Чтобы ему везло на талантливых людей. И он во всем подходил к делу с высокой планкой. Александр Павлович Клоков, например, ориентировался на зрителя образованного, высококультурного и правильно делал. Чем выше задерешь планку, тем большего добьешься.

Я хочу, чтобы в нашем театре и дальше работали прекрасные художники, композиторы, балетмейстеры... Пускай у нас не будет других. Пусть «Театр на Спасской» будет территорией для профессионалов высочайшего класса, которые будут хорошей командой. Потому что команда - это великая вещь, первоочередная в нашем деле. Команда может горы свернуть.

Главная героиня в сказке «Кошкин дом». Фото: Надежда БАБУШКИНА.

- Что вас сегодня радует?

- У меня есть внучка, ей 12-й годок. Это отрада моя. Еще правда радует. И если я эту правду чувствую, то мне хорошо. Или вот встал утром, в окно выглянул. Как не замечать эту красоту? Только слепой ее не увидит. И, когда ничего не болит, тоже радует. А, если болит, ну, пройдет, подумаешь невидаль какая. Значит, живой.

Редакция газеты искренне поздравляет Марину Викторовну с юбилеем и желает любимой артистке благополучия и новых творческих удач.

СПРАВКА «КП»

Свой творческий путь Марина Наумова начала в 1986 году, когда сразу после окончания Свердловского государственного театрального института была принята в труппу Кировского ТЮЗа.

За эти годы сыграла около 100 ролей, каждую из которых можно назвать актерской удачей. Высочайшими достижениями, отмеченными как коллегами-профессионалами, так и зрителями, стали роли Роксаны в драме «Сирано де Бержерак», Мышки в сказке «Терем-Теремок», леди Капулетти в трагедии «Ромео и Джульетта», Елены Андреевны в спектакле «Дядя Ваня», Орсетты в комедии «Кьоджинские перепалки», Галины в «Утиной охоте», Эльмиры в «Тартюфе».

ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО

«Возделывай свой сад, где б ты ни оказался. Живи просто, не мудри. Делай спокойно свое дело, только старайся делать его хорошо. И чтобы оно какой-то смысл имело».