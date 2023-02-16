«Симптомы проявились через полгода»: кировские врачи спасли 6-летнего мальчика после укуса клеща

Болезнь, которая проявилась лишь спустя шесть месяцев, стремительно развивалась. ФОТО: минздрав Кировской области

Кировские врачи спасли 6-летнего мальчика, которого укусил клещ. Уникальность случая заключается в том, что симптомы болезни у маленького пациента проявились спустя полгода после встречи с опасным насекомым. Подробнее от инциденте рассказали в региональном минздраве.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ, ТОШНОТА И НАРУШЕНИЕ МОТОРИКИ

Мальчик поступил в стационар в начале февраля. Маленький пациент жаловался на сильные головные боли, тошноту и рвоту. Помимо этого, у юного кировчанина поднялась температура. Особенно тяжело мальчику было последние три дня перед посещением врача.

Больного осмотрели невролог и нейрохирург. Врачи заключили, что у маленького кировчанина развивается менингоэнцефалит (воспаление оболочек и вещества головного мозга, которое может затронуть спинной мозг, вызывая паралич – Ред.).

– По результатам оперативно проведенных лабораторных обследований у маленького пациента был диагностирован церебеллит (нарушение моторики после вирусной инфекции - Ред.). Врачи начали антибактериальную терапию, продолжая обследовать пациента. В итоге у мальчика выявили Лайм-боррелиоз, вызванный укусом клеща, - поделилась заведующая психоневрологическим отделением Кировской областной детской клинической больницы Анна Власова.

РОДИТЕЛИ НЕ ЗНАЛИ

По словам врачей, такое запоздалое проявление симптомов после встречи с опасным насекомым - редкость. Обычно болезнь дает о себе знать в кратчайшие сроки.

Но в данном случае все иначе: о том, что мальчика укусил клещ, его родители не знали, и, соответственно, вовремя не обратились к медикам. Семьи пациента в течение полугода отмечала ухудшение иммунитета у ребенка, который стал гораздо чаще болеть.

Сейчас, благодаря слаженной работе команды врачей, юный пациент чувствует себя хорошо и идет на поправку.

- Чтобы избежать такого серьезного заболевания, как энцефалит, необходимо своевременно вакцинироваться. Если вам в школе или детском саду предлагают привить ребенка, то не стоит отказываться, ведь благодаря этому при укусе клеща можно будет избежать серьезных осложнений, - отметила главный врач детской областной больницы Наталья Муратова.