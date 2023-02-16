«Комсомолка» запустила голосование за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2023»

Голосование продлится по 11 марта 2023 года

В Кирове началась подготовка к конкурсу «Мисс здравоохранения - 2023» (6+). Уже 12 марта на сцене Дворца культуры железнодорожников выступят 10 талантливых участниц.

«Комсомольская правда» в Кирове также решила поддержать девушек, работающих в системе здравоохранения города. Редакция запустила фотоконкурс по итогам которого мы вручим участнице, набравшей наибольшее количество лайков, подарки от нас и наших партнеров. Кроме того, девушка получит дополнительный балл при подсчете голосов в финале!

Главный партнер конкурса:

Ювелирный дом «Романовъ»

Уважаемые читатели! Вы можете проголосовать на сайте сразу за нескольких девушек и сделать это повторно спустя 24 часа.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА УЧАСТНИЦ ФОТОКОНКУРСА МОЖНО ЗДЕСЬ

Обратите внимание, что голосование за участниц конкурса «Мисс здравоохранения - 2023» также запущено в группе издания Вконтакте. При подведении итогов голоса суммируются.