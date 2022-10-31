В «Вятском тюремном замке» арестанты читают электронные книги

Яна Буторина уже более 16 лет работает библиотекарем в СИЗО №1. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

В преддверии профессионального праздника Дня работников СИЗО и тюрем, который отмечается 31 октября, наш корреспондент пообщался с библиотекарем одного из кировских исправительных учреждений Яной Буториной.

На первый взгляд, у нее одна из самых мирных профессий. Выдавать книги, нести свет в своем маленьком храме культуры - что может быть спокойнее? Но «храм» этот расположен в следственном изоляторе № 1 города Кирова. Когда-то он назывался «Вятский тюремный замок». В текущем году ему исполняется 186 лет.

Яна Буторина уже более 16 лет работает тюремным библиотекарем. В апреле 2006 года пришла на работу в СИЗО-1 из музея «Вятские народные художественные промыслы», где работала в должности научного сотрудника.

- Яна Олеговна, расскажите, как в «Тюремном замке» появилась библиотека?

- Здесь ее создал священник Михаил Попов. Думалось, что книги сделают заключенных человечнее. А чтобы научить каторжников читать, в «Тюремном замке» работала и своя школа. Сначала заключенных силком усаживали за парты. Но поняв, какие преимущества дает образование, они и сами шли в классы. К 1865 году в библиотеке благодаря добровольным пожертвованиям насчитывали 91 книгу. Через год ее фонд составлял уже 307 книг. А сейчас у нас около 7000 экземпляров книг и журналов. Их жанры достаточно разнообразны. Помимо этого, спецконтингенту доступны электронные книги и прослушивание аудиокниг по радиотрансляционной сети.

В основном пользуется спросом детективный жанр и фантастика. Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

- Используют ли в СИЗО книги для передачи сообщений между камерами?

- Сейчас нет. Книги после возврата внимательно просматриваются. А вот раньше такие попытки были. В середине книг вырезались пустоты, и туда закладывалась «запрещенка».

- А в тюремной библиотеке можно взять абсолютно любую по тематике книгу или есть ограничения?

- В СИЗО-1 содержатся совершеннолетние мужчины. Они могут обратиться к библиотекарю с заявлением и указать пожелания по жанру, автору или конкретному произведению. И получить книгу, если она есть в фонде. Если нет - объясняем причину отказа. Литература, пропагандирующая экстремистскую деятельность, жестокость и насилие, войну, национальную и религиозную вражду, криминальную, а также содержащая сцены и иллюстрации порнографического характера - запрещена. В учреждении работает комиссия по проведению экспертизы книжного фонда библиотеки.

- А что чаще читают в кировском СИЗО?

- В основном пользуется спросом детективный жанр и фантастика. Классическая русская и зарубежная литература и книги по философии и психологии популярны всегда. Православные христиане заказывают Библию, молитвословы, представители мусульманства - Коран. Энциклопедии, учебники, учебные пособия берут те, кто занимается самообразованием.

Содержащиеся в исправительном учреждении участвуют в литературных мероприятиях и работе кружка «Любители книги». Фото: пресс-служба УФСИН России по Кировской области

- Как вы, работая в музее, попали в следственный изолятор?

- Увидела объявление в газете, что в следственный изолятор требуется библиотекарь. Решила попробовать себя в новой роли и вот уже 16 лет здесь.

- Вы помните свой первый рабочий день? Какие были эмоции?

- Для меня провели экскурсию по следственному изолятору. Мрачно, страшно. Замки, решетки, своды потолков… Но это было лишь первое впечатление. Быстро освоилась. Сейчас очень люблю свое место работы. Кстати, обычные сотрудники СИЗО предпочитают не знать, по какой статье сидят их подопечные. Чтобы относиться к ним, как к людям, а не как к убийцам, насильникам и казнокрадам - так проще. Мы не полиция и не суд, объясняют сотрудники, мы просто содержим их здесь, стараясь обеспечить приемлемые условия существования.

- На ваш взгляд, книги несут какую-то воспитательную функцию или только являются вариантом досуга?

- Чтение, участие в литературных мероприятиях, работа в кружке «Любители книги» помогает научить человека, попавшего в непростую жизненную ситуацию, позитивному мышлению и вновь обрести веру в себя. На занятиях кружка осужденные обсуждают книги и творчество писателей, проводят вечера поэзии, создают литературно-музыкальные композиции. Это способствует пробуждению интереса к чтению книг, укрепляет дисциплину среди осужденных.

- Чему научила вас работа в следственном изоляторе?

- Этот опыт показал мне, что всегда и везде нужно выкладываться на 100%. А еще - относиться к людям так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Жизнь продолжается везде, и человек всюду остается человеком. А профессионал должен отбросить стереотипы и страхи и просто честно работать, выполняя свой долг.