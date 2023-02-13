Прогноз погоды в Кирове с 13 по 17 февраля: пасмурно и немного снежно

На неделе могут ожидаться снегопады. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Неделя будет пасмурной и местами снежной. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове с 13 по 17 февраля.

Понедельник, 13 февраля

День будет пасмурным, преимущественно без осадков. Температура воздуха утром составит -9 градусов, позднее поднимется до -6...-7 градусов. К вечеру поднимется ветер: синоптики предупреждают о возможных порывах до 9 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет снижаться с 745 до 740 мм ртутного столба.

Вторник, 14 февраля

Вновь обещается пасмурная погода. Местами в течение дня ожидается небольшой снег. Температура воздуха днем не опустится ниже -6 градусов. Ветер не успокоится: порывы могут составить 8-9 м/с. Атмосферное давление вновь начнет подниматься и вернется к отметке в 744 мм ртутного столба.

Среда, 15 февраля

В этот день осадков не ожидается - как и солнышка. Утром столбики термометров могут показать до -10 градусов, позднее - -6...-8. Синоптики сообщают о возможных порывах ветра до 7 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и к ночи дойдет до 751 мм ртутного столба.

Четверг, 16 февраля

Термометры в течение дня будут стабильно показывать -7 градусов. К ночи температура воздуха опустится до -10 градусов. Снега в четверг не предвидится. Ожидаются порывы ветра до 7 м/с. Атмосферное давление продолжит повышаться и за день дойдет до 755 мм ртутного столба.

Пятница, 17 февраля

Начнет постепенно холодать: температура воздуха будет колебаться в пределах -10...-12 градусов. Погода будет пасмурной, осадков не ожидается. Возможны порывы ветра до 5 м/с. Атмосферное давление пойдет на понижение и к ночи достигнет 749 мм ртутного столба.