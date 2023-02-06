Пришлось заново учиться говорить и самостоятельно есть: в Кировской области врачи помогли женщине, перенесшей паралич после укуса клеща

Впереди у пациентки - еще несколько курсов реабилитации. Фото: Минздрав Кировской области

Кировские врачи помогли женщине, перенесшей тяжелейшую форму клещевого энцефалита. Подробности рассказали в областном Минздраве.

ПРОГУЛКА С СЕМЬЕЙ ЗАКОНЧИЛАСЬ РЕАНИМАЦИЕЙ

Летом 2022 года 48-летняя женщина подцепила клеща после прогулки с семьей. Она сдала паразита на исследование, и выяснилось, что тот был переносчиком клещевого энцефалита и боррелиоза. Пострадавшей провели экстренную профилактику, однако через 10 дней у нее поднялась температура, появились слабость и головная боль. Кировчанка вызвала на дом врача, а та выслушала рассказ и немедленно позвонила в «скорую».

После консультации с врачом-инфекционистом женщину госпитализировали в Центр кардиологии и неврологии. Болезнь развивалась настолько стремительно, что пациентку парализовало, и ее пришлось поместить на аппарат ИВЛ. По воспоминаниям врачей, кировчанка находилась в очень тяжелом состоянии: она не могла говорить, глотать, только двигать кистями рук - и то едва-едва. Она провела в реанимации более месяца, а за ее состоянием следила вся больница. Спасением пациентки занималась команда врачей.

МОТИВИРОВАЛИ К ЖИЗНИ МАТЕРИНСКИМ ИНСТИНКТОМ

С кировчанкой проводили интенсивную терапию и реабилитацию. С первых дней с ней работали невролог, физиотерапевт, врач лечебной физкультуры, а позже - логопед. Женщине во второй раз в жизни пришлось учиться говорить, сидеть, стоять и самостоятельно есть.

К счастью, ей удалось практически полностью восстановиться - благодаря собственной воле и упорству, а также слаженной работе медиков.

- Свою болезнь вспоминаю как страшный сон. Раньше думала: что чувствует человек, находясь между жизнью и смертью? Теперь вспоминаю: было ощущение, что я постоянно хочу спать, но меня отвлекают. Ходят люди, что-то делают, я это слышу, но они мне мешают. Хочется тишины, покоя, но постоянно кто-то задает один и тот же вопрос: «У Вас есть дети?» Спустя много времени, когда я уже могла общаться, я спросила медсестер, кто у меня это спрашивал, на что получила ответ: «Все тебя об этом спрашивали. Состояние было критическим, нужно всеми силами бороться, мотивировать, а материнский инстинкт - самая верная мотивация», - поделилась пациентка.

Сейчас впереди у женщины еще несколько курсов реабилитации. Однако она уже возвращается к повседневной жизни, а весной намерена выйти на работу. Она крайне благодарна врачам за оказанную помощь и спасение.