Где в Кирове покататься на лыжах зимой-2023

Покататься на лыжах можно в нескольких районах Кирова. Фото: Андрей АБРАМОВ

Активный отдых всегда хорошо для здоровья, а зимой еще и закаляет. Одним их самых популярных в России зимним подвижным отдыхом считаются лыжи. «Комсомолка» подготовила для кировчан список трасс, где можно покататься на своем или арендованном инвентаре.

ТРАССЫ БЕЗ ПРОКАТА ЛЫЖ

- Парк имени Кирова у цирка. Прокатится можно в любое время, доступ свободный, бесплатно;

- В поселке Радужный, в районе конечной остановки автобусов № 54, 44 и 52 в лесу. Лыжня проходит через рощу и заснеженные поля. Одна из трасс длинной 2,5 километров. Доступ свободный и бесплатный;

- Заречный парк. Недалеко от трассы есть база «Летучий корабль» где можно взять лыжи на прокат;

- Парк ЛПК, Нововятский район. Трассу готовила школа олимпийского резерва № 8. Открыта ежедневно, посещение бесплатно;

- Парк Дворца творчества-мемориал. Трасса расположена по всей территории, прилегающей к учреждению. Адрес: улица Сурикова, 21. Доступ свободный;

- Дендропарк, Нововятский район.

ТРАССЫ С ПРОКАТАМИ ЛЫЖ

- База «Летучий корабль», Заречный парк. Имеются оборудованные трассы на 3 и 5 километров как для конькового, так и для классического хода. Работает буфет и камера хранения.

Режим работы пункта проката: с пятницы по воскресенье, с 110.00 до 16.00. С понедельника по четверг — выходные.

Стоимость проката: для взрослых - 300 рублей за час, для детей - 250 рублей за час. Залог - 3000 рублей или документы.

Телефоны: 8 (8332) 25-58-88 и +7 (912) 826-97-92.

- Порошино, улица Боровицкая, 25/1. Имеются три трассы: на 1, 3 и 5 километров. Санузел, теплое место для переодевания, баня, хостел, кафе также в наличии.

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 20.00 часов.

Стоимость проката: для взрослых - 400 рублей за час, для детей - 250 рублей за час.

Прокат лыжных палок - 100 рублей за час.

Услуги гардероба и раздевалки - 50 рублей.

Телефон: +7 (953) 947-13-38

- Лыжная база «Перекоп», улица Свердлова, 1а. Преимущество трассы - что она находится в черте города.

Режим работы: ежедневно. Лыжи выдают до 14.00, так как трасса не освещена. Ездить на трассе можно до 15.00.

Стоимость услуг: для взрослых - 300 рублей + 2000 рублей залог, для детей - 200 рублей + 1000 рублей залог. Оплата возможна только наличными!

Телефон: 58-29-99.

- СК «Россия», Нововятск, улица Гагарина, 6а. О трассе заботится школа олимпийского резерва №8. Вход на трассу бесплатный.

Режим работы пункта проката: ежедневно с 09.00 до 21.00.

Стоимость проката лыж: для взрослых - 200 рублей за час, для детей - 150 рублей за час. Залог - любой документ.

Телефон: +7 (8332) 47-79-02.