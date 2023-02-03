«Помогать бабушкам, видеть их улыбки, а в награду получить баночку варенья»: свыше ста бойцов «Снежного десанта» отправились в районы Кировской области

Многие участвуют в «Снежном десанте» не в первый раз. ФОТО: Дарья Бахмистерова

Не успели студенты отпраздновать Татьянин день, как пришла пора браться за топоры и лопаты. В Кировской области стартовал ежегодный «Снежный десант». Бойцов студотрядов торжественно проводили в путь в минувшие выходные. Целую неделю они проведут в районах с доброй миссией – будут помогать нуждающимся в помощи людям.

- В 2023 году эта социальная акция проходит в 35 населенных пунктах нашего региона. В ней участвуют свыше 130 волонтеров - студентов высших и средних учебных заведений Кирова. Они помогают ветеранам и труженикам тыла, семьям мобилизованных граждан, людям с ограниченными возможностями здоровья по хозяйству и на придомовых территориях. Активисты встречаются со старшеклассниками, проводят для них профориентационные встречи и спортивные мероприятия, а в конце каждого вечера радуют местных жителей концертной программой, - рассказала Елизавета Мокрушина, заместитель руководителя (комиссар) Кировского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды».

Оказавшись в районах, студенты активно взялись за дело.

Студенты признаются, что сами получают мощный заряд положительных эмоций. ФОТО: Никита Кротов

- На второй день в десанте мы сходили на 3 адреса и почистили 3 большие крыши. Я поняла, что лучше работать с мальчиками, потому что с работой можно справиться в несколько раз быстрее, посмеяться над их шутками, ну и на обратном пути они помогут донести лопату. Хоть и чистить снег бывает очень тяжело, но после окончания работы ты ощущаешь какое-то облегчение. Это не передать словами. Также нам сегодня пришлось идти 2 километра в кафе на обед. А бабушка накормила супом, гречкой с котлетой и напоила чаем, - поделилась Анастасия Лаптева.

О пользе акции говорят и другие участники.

- Для меня важно делать мир вокруг себя лучше. Социальная акция «Снежный десант» - прекрасная возможность для этого, - рассказала Екатерина Богатырева. - Днем помогаем местным жителям пожилого возраста в решении бытовых дел. Проводим в школах мастер-классы для учащихся начальных классов и профориентацию для старших. По вечерам ставим концерт и показываем его местным жителям. А после можем посидеть со школьниками, попеть песни под гитару. Благодаря «Снежному десанту» мы видим результаты своих трудов, осознаем важность и значимость своих действий, развиваемся физически и творчески, знакомимся с новыми людьми и через совместную работу узнаем друг друга лучше. А под конец становимся действительно близкими друг другу и поддерживаем общение уже вне акции.

Многие участвуют в «Снежном десанте» не в первый раз.

Все добро, которое отдаем, обязательно возвращается к нам. ФОТО: Семен Удоратин

- Четвертый год эта акция меня не отпускает и зовет ехать в районы и помогать людям. Меня невероятно воодушевляет благодарность в глазах бабушек и дедушек, мы делаем простые добрые дела, которые для них очень важны, - рассказала командир отряда снежного десанта «Пингвин» Олеся Филимонова. - В этом году я стала командиром отряда и чувствую себя на своем месте: мне нравится организовывать работу ребят, следить за нашим планом и решать оргвопросы с администрацией. Я очень счастлива быть со своим отрядом и видеть, что мы с моей напарницей смогли объединить и сдружить таких крутых людей.

Местные жители благодарны ребятам за помощь, угощают кто – ватрушками, кто - вареньем. По словам пенсионерки Галины Спиридоновны из поселка Уни, они «хорошие, веселые, счастливые». Бывший учитель начальных классов советует молодым помощникам и дальше не лежать на диване, а радоваться жизни, участвовать в ней.

- Сегодня мы снова поработали на благо Фаленского района: почистили крыши, поиграли в спортивные игры со школьниками и провели для них квест. Всегда приятно получать такую отдачу и смотреть на горящие глаза ребят, - поделилась Полина Кузовлева.

Студенты признаются, что сами получают мощный заряд положительных эмоций, ведь помогать другим – это приятно.

- Когда мы помогаем другим людям, мы помогаем и себе, потому что все добро, которое отдаем, обязательно возвращается к нам, - говорят добровольцы.