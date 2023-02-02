«Помогая другим, ты сам становишься счастливее»: в Кирове появились нановолонтеры

На предприятии также отмечают несомненные плюсы корпоративного добровольчества. ФОТО: Юлия Зиновьева

Десять лет назад мало кто верил в то, что у них получится. Получится организовать помощь особенным детям силами только что созданной в Кирове общественной организации. Но она, эта организация, сумела укрепиться и развиться так, что сейчас делится опытом со всей Россией.

Сегодня «Комсомолка» рассказывает историю о том, как кировчане отправились «Дорогою добра» и теперь делают особенных детей счастливее.

ОСОБЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ

На самом деле прошло уже 12 лет с тех пор, как кировские родители детей-инвалидов создали региональную общественную организацию «Дорогою добра». Цель понятна - поддержать семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, улучшить качество их жизни. Ведь ребятишкам с ДЦП, генетическими нарушениями, аутистическими расстройствами и т.д. сложно социализироваться. В помощь им при организации создали центр. Сейчас регулярную психолого-педагогическую помощь в нем получают более 300 семей в год.

А не так давно активисты «Дорогою добра» обзавелись мощной поддержкой корпоративных волонтеров. И это стало не просто расширением форматов работы общественной организации, а настоящим прорывом. Оказалось, что сотрудники кировских предприятий горят желанием помогать особенным детям.

Когда ты помогаешь тому, кто в этом нуждается, то взамен получаешь столько любви, энергии и доброты, что невольно сам становишься счастливее. ФОТО: Юлия Зиновьева

Началось с того, что сотрудники фармацевтического завода «Нанолек» создали сенсорные панели для занятий с детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития из отделения «Милосердие» Мурыгинского дома-интерната «Родник». Позже они приехали в интернат большой командой в интернет и расписали в нем стены, украсив их красочными сюжетами. Причем, участвовали и сами ребята - кисточками поработали все желающие, - поделилась специалист «Дорогою добра» Вера Коротаева. - Это принесло большую пользу, потому что до личного знакомства волонтеры относились с осторожностью к особенным ребятам. Переживания были вызваны отсутствием предыдущего опыта общения с людьми с особенностями, с ребятами которые, например, общаются с помощью жестов или карточек. Но при первом же знакомстве все опасения улетучились. Сейчас теплые приятельские отношения сформировались у волонтеров и наших ребят, которые открыты, жизнелюбивы и очень любознательны.

ДАЛЬШЕ - БОЛЬШЕ

В дальнейшем нановолонтеры принялись помогать родителям особенных детей на субботниках, мастер-классах и занятиях в центре.

- Для каждого человека важно понимать смысл своего труда. Сейчас, когда добровольцы «Нанолека» приходят в мастерские и видят, что благодаря их поддержке ребята добились крутых результатов, это приносит им чувство удовлетворенности и радость от причастности к успехам подопечных, - говорит Вера Коротаева. - Ведь когда ты помогаешь тому, кто в этом нуждается, то взамен получаешь столько любви, энергии и доброты, что невольно сам становишься счастливее.

По приглашению Нанолека к мастер-классам «Дорогою добра» приобщили и волонтеров ВятГУ. Теперь студенты разрабатывают с активистами организации совместные планы.

На предприятии также отмечают несомненные плюсы корпоративного добровольчества.

- Это не мячи покидать в боулинге на досуге, а вместе сделать что-то полезное, доброе, важное. Такие мероприятия очень сближают коллег, - рассказывает волонтер, старший менеджер «Нанолек» Татьяна Зайцева.

Сейчас порядка 15 процентов сотрудников предприятия участвуют в различных акциях совместно с активистами «Дорогою добра».

Активисты «Дорогою добра» обзавелись мощной поддержкой корпоративных волонтеров. ФОТО: Юлия Зиновьева

- Мы хотели посмотреть мастерские своими глазами и собрались, чтобы вместе с ребятами и педагогами поучаствовать в мастер-классах, - вспоминает Татьяна. - В швейной мастерской шили интерьерные корзинки, в керамичке – лепили кружки, в типографии - дизайнерили календарь, в столярке делали навесную ключницу, а в кулинарной студии готовили угощения. Пока коллеги разминали глину, выкладывали ровные строчки, обжигали деревянные брусочки, подбирали цвета в палитре CMYK, в кухне пеклись пироги и венские вафли, которыми мы все вместе и угощались под душевные песни под гитару. А еще наши друзья из центра «Дорогою добра» сделать нам сюрприз: мы вместе записывали клип на жестовом языке на слова гимна нашей компании. Переживали, что у нас ничего не выйдет, но получилось замечательно!

ВМЕСТЕ МЫ - СИЛА!

Особое внимание - новогодним праздникам: дети должны получить подарки.

- Каждый год в декабре делаем информационную рассылку и посты в наших социальных сетях и моментально получаем от коллег отзывы: да, мы в деле! Запись на мероприятия закрываем за полчаса. А открытки с пожеланиями о подарке мечты от ребят из Мурыгинского детского дома заканчиваются буквально за день. Многие коллеги сетуют, что им не хватило письма, а они очень хотели бы стать Дедом Морозом.

Такое подвижничество на предприятии объясняют стремлением людей быть сопричастными добру. Здесь даже разработали целую тематическую программу на 2023 год.

- Движение корпоративных волонтеров в Кировской области должно развиваться и дальше, - убеждены нановолонтеры. - Готовы участвовать в активностях, мозговых штурмах, помогать. Вместе мы мощь и сила!