Жителя Кирово-Чепецка обманули на 150 тысяч рублей при покупке трактора

«Продавец» предложил перевести ему на счет 150 тысяч рублей, а остальную сумму оформить в рассрочку. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Житель Кирово-Чепецка потерял 150 тысяч рублей, пытаясь купить трактор по объявлению в интернете. Как рассказали в УМВД России по Кировской области, 51-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что его обманули.

Чепчанин в социальной сети нашел объявление о продаже тракторов. Он перешел по ссылке на сайт и позвонил по одному из указанных номеров. Ему сообщили, что есть два трактора по 300 тысяч рублей.

Затем мужчина получил фотографию транспортного средства той марки, которую он выбрал.

«Продавец» предложил перевести ему на счет 150 тысяч рублей, а остальную сумму оформить в рассрочку. Чепчанин согласился, перешел по ссылке для оплаты, ввел реквизиты банковской карты. После чего его проинформировали, что трактор ему доставят в течение недели. Но транспортное средство он так и не получил, а продавец перестал выходить на связь.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

УМВД России по Кировской области напоминает жителям региона, что не стоит переводить деньги незнакомым людям. Во время дистанционных сделок следует прибегать только к услугам проверенных интернет-магазинов.