Глиняные свистульки стали брендом Белохолуницкого района

Александр Шитиков: «Есть много всяких идей, которые нужно воплощать в жизнь». Фото предоставлено героем публикации.

В небольшом городке Кировской области Белой Холунице живет удивительный мастер Александр Шитиков, который изготавливает глиняные игрушки. Этого человека хорошо знают жители города, и слава о нем идет по всей области. Работы этого волшебника, ставшие настоящим «холуницким брендом», бережно хранят в местном краеведческом музее.

Игрушки Александра Шитикова - неподражаемые творения самобытного мастера. Это кавалеры, барышни, всадники, забавные мужички, уточки, змейки и другие. У каждой игрушки свой «характер»: мечтательный, озорной, грустный.

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ ТВОРЧЕСТВА

Александр Иванович Шитиков 27 сентября отметил свой 70-летний юбилей. Он родился в 1952 году в городе Курске. Вскоре семья переехала в шахтерский городок Донецкой области Макеевку. Здесь прошло его детство, здесь он закончил школу. Уже тогда началось увлечение художественным творчеством. В 1972-м в Донецке состоялась первая персональная выставка Александра. В 1980 году он окончил художественное училище в Ростове-на-Дону. А в 1982-м семья профессиональных художников Александра Ивановича и Галины Викторовны Шитиковых переехала из Ростова в Белую Холуницу.

Оба молодых специалиста стали работать преподавателями в детской художественной школе. В 1996 году Александр Иванович возглавил школу и руководил ее коллективом до 1999 года. Многие мальчишки и девчонки научились у педагога рисовать, лепить игрушки из пластилина, глины, вырезать из дерева.

Гончарному делу Александр Иванович учился у старого мастера, работавшего на фабрике «Умелец» в поселке Речной Кирово-Чепецкого района. Кроме того, изучал это ремесло и в поселке Просница в том же районе.

Отметим, что работа по созданию игрушки очень трудоемкая и кропотливая. На изготовление одной небольшой свистульки уходит часов пять. Сначала появляется эскиз, мастер рисует простым карандашом кошечек, собачек, сказочных героев, гномов, домовых и других персонажей. Часто он использует иллюстрации к сказкам. Многие игрушки Александр Иванович создавал не только по собственным эскизам, но и по рисункам супруги. К сожалению, ныне уже покойной.

Технологию лепки, обжига, раскраски мастер освоил самостоятельно. По эскизу он создает объемную форму из гончарной глины. Далее сушит изделие на полке при комнатной температуре естественным способом. Мелкие игрушки сохнут сутки или двое, более крупные - до четырех. Затем Александр Иванович обжигает их в муфельной печи при температуре около 600 градусов в течение часа или полутора.

Глиняные свистульки у Александра Ивановича получаются с огромным разнообразием звуков. Фото предоставлено героем публикации.

Через сутки после обжига следует самое интересное: роспись. Мастер использует краски темпера и беличьи кисти. Цвета подбирает в процессе работы над игрушкой. Двух одинаковых у него не бывает. Он делает не более одного экземпляра по каждому образцу.

Дом Александра Ивановича украшают его работы - картины, игрушки, свистки, чашки. Самые знаменитые - глиняные свистульки. Однажды он разрезал чужое изделие и понял, как делаются эти вещи. Мастер не только повторил такую игрушку, но и со временем преобразовал. У него получилась свистулька с огромным разнообразием звуков.

ОБУЧАЕТ МАСТЕРСТВУ ДРУГИХ

В конце 80-х Александр Иванович вел семейный клуб, где взрослые и дети тоже начали заниматься глиняной игрушкой. Так у мастера появились последователи, которые увлеклись гончарным искусством. Для некоторых оно осталось главным на всю жизнь. Дочь Александра Ивановича стала мастером дымковской игрушки, а его ученица Ольга Князева создает оригинальные авторские изделия. В своей домашней мастерской гончар и сегодня регулярно проводит мастер-классы, принимает группы школьников из Белой Холуницы и Кирова.

Помимо этого, Александр Иванович работает в Доме детского творчества в Белой Холунице. Ведет кружок по изготовлению глиняной игрушки. Но ему обещали привезти настоящий гончарный круг. Когда он появится, Александр Иванович сможет обучать детей древнему гончарному искусству. В общем, мастер еще полон сил и творческих планов.

Создавая игрушки, мастер часто использует иллюстрации к сказкам. Фото предоставлено героем публикации.

В сентябре к юбилею мастера в этом образовательном учреждении прошла небольшая выставка его работ. Крупную сделать не получилось, поскольку в 2019 году в его мастерской случился пожар и много работ погибло.

Более масштабная персональная выставка была организована в 2017 году в белохолуницком краеведческом музее. Это был своеобразный итог многолетней работы, демонстрация успехов и планов мастера. На ней были представлены живопись, рисунки и гончарные изделия.

Хочется сказать, что Александр Иванович постоянно участвует в выставках и ярмарках районного, областного и всероссийского масштаба в Кирове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и других городах с 2002 года. А еще у Александра Ивановича множество дипломов за участие в различных конкурсах - от районного до всероссийского масштаба.

- Я не стою на месте, работа продвигается, есть много всяких идей, которые нужно воплощать в жизнь, - поделился мастер глиняной игрушки.