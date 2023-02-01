В Кировской области 17 классов отправили на карантин из-за заболеваемости ОРВИ и гриппом

Более половины заболевших за минувшую неделю - дети в возрасте до 14 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане продолжают болеть, и показатели только растут. Управление Роспотребнадзора по региону подготовило статистику за четвертую неделю с 23 по 29 января.

В ОСНОВНОМ ЗАРАЖАЮТСЯ ДЕТИ

За этот период за медицинской помощью обратились 9837 человек. При этом большая часть из них - 55,1% - дети до 14 лет. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 8,42% за семь дней. Недельный эпидпорог оказался превышен на 8,3%. 52,8% из обратившихся - жители Кирова.

Что касается детей: рост суммарной заболеваемости зарегистрировали во всех возрастных группах. Наибольший темп прироста составил 45,01% и оказался среди ребят от 7 до 14 лет.

- Рост заболеваемости детей связан с формированием групповых очагов ОРВИ в детских коллективах. В результате начались вводиться карантинные мероприятия, в том числе на прошлой неделе из-за отсутствия более четверти детей распущены 7 групп в 7 детских дошкольных учреждениях, а также 17 классов в 9 общеобразовательных школах, - прокомментировали в ведомстве.

Среди кировчан старше 15 лет недельный эпидпорог оказался превышен на 51,36%, несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ.

БОЛЕЮТ ГРИППОМ И РИНОВИРУСАМИ

Как сообщает Роспотребнадзор, жители региона в основном болеют гриппом и РС- и риновирусами. Грипп лабораторно подтвердили у 103 обратившихся за помощью. Показатель заболеваемости им, по сравнению с предыдущей неделей мониторинга, снизился на 32,12%.

Уровень заболеваемости коронавирусом снизился за неделю на 14,77% и составил 10,21 на 100 тысяч населения. Всего по состоянию на 1 февраля 2023 года COVID-19 подтвержден у 166204 человек, за истекшие сутки - у 20. Всего от коронавируса выздоровели 165002 человека.

Правила профилактики COVID-19 примерно такие же, как для гриппа и ОРВИ. Кировчанам напоминают основные меры безопасности:

- своевременно вакцинироваться;

- соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки с мылом или антисептиком;

- использовать маски в местах массового скопления людей, особенно в больницах;

- при возможности не контактировать с больными; если в этом есть необходимость – также использовать маску;

- при ухудшении самочувствия остаться дома и вызвать врача.

Руководителям предприятий и организаций рекомендуется обеспечить ежедневное проведение уборки в конце рабочего дня или смены с использованием дезинфицирующих средств, а также контролировать здоровье сотрудников.