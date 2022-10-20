В Кировской области ввели новые меры поддержки для семей военнослужащих

Губернатор Александр Соколов установил новые меры поддержки для семей военнослужащих. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области ввели новые меры поддержки для семей мобилизованных. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Соколов.

Согласно ему, соцподдержку также смогут получать семьи военнослужащих, участвующих в СВО по контракту, и добровольцев. Это, к примеру, компенсация родительской платы в детсадах и группах присмотра, предоставление бесплатного горячего питания в школах. Предельный размер и условия выплаты определит региональный Минобр.

Для несовершеннолетних детей военнослужащих ввели следующие льготы:

- бесплатные кружки и секции в государственных образовательных учреждениях;

- бесплатные услуги физкультурно-спортивных организаций, подведомственных областному Минспорту;

- бесплатный проезд на общественном транспорте на межмуниципальных маршрутах (кроме такси);

- бесплатное посещение концертов, спектаклей, выставок, фестивалей, конкурсов, смотров, проводимых областными государственными учреждениями культуры. Это касается и старшего сопровождающего.

Кроме того, согласно постановлению, военнослужащие и их семьи смогут получать компенсацию расходов на газификацию. Ее предельный размер увеличен до 100 тысяч рублей. Предоставлять сведения о доходах при этом не нужно.

Военнослужащие также смогут получить льготы по транспортному налогу. Сейчас этот вопрос прорабатывается.