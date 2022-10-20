В 2022 году в Кировской области 21 человек пострадал на железнодорожных путях и рядом с ними

Находясь на железнодорожных объектах, нужно соблюдать все правила безопасности. Фото: Мария АНАНОВА

За 9 месяцев текущего года 21 человек получил травмы на железнодорожных путях и прилегающей к ним территории. В пяти случаях пострадали дети. 11 пострадавших скончались. Такие данные сообщили в Кировском ЛО МВД России на транспорте.

Основные причины травматизма - незнание и нарушение пострадавшими правил безопасности на железной дороге. А также их беспечность и поспешность, нежелание переходить пути по виадукам. Иногда даже игры или хулиганство на железной дороге и рядом с ней.

Например, в начале октября на станции Котельнич 18-летний юноша решил сократить путь и перелезть через цистерну грузового состава. В результате он получил удар током в 27000 вольт. В тяжелом состоянии молодого человека привезли в Центр травматологии Кирова. Но там от полученных травм он скончался.

Транспортные полицейские вместе с работниками Кировской дистанции пути провели профилактические мероприятия для активистов-студентов Вятского железнодорожного техникума и клуба «Волонтеры карьеры». Ребятам еще раз напомнили о безопасности на железной дороге, а также об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений.

ВАЖНО

Руководство Кировского ЛО МВД России на транспорте призывает жителей области быть внимательными и помнить о правилах безопасности:

- не переходить пути на переездах при закрытом шлагбауме или красном сигнале светофора;

- при переходе через железнодорожные пути обязательно убедиться в отсутствии движущегося поезда;

- не ходить по путям;

- не подлезать под вагоны и не перелезать через автосцепки;

- не приближаться к опорам и проводам контактной сети, не набрасывать на них посторонние предметы, не подниматься на опоры;

- нe использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через железнодорожные пути.