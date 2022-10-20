«Жизнь в нашем регионе продолжится в привычном режиме»: Александр Соколов – о введении базового уровня готовности в Кировской области

Александр Соколов объяснил, какие меры будут выполняться в Кировской области. Фото: kirovreg.ru

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал Указ о наделении глав регионов дополнительными обязанностями и введении в некоторых субъектах страны особых режимов: максимальный и средний уровень реагирования, а также повышенной и базовой готовности. Кировская область, как и весь ПФО, относится к последней категории.

Согласно тексту Указа, в нашем регионе реализуют следующие меры:

- усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды;

- введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.

Главы субъектов РФ сами определяют перечень мер, сроки, особенности и порядок их реализации с учетом ситуации и возникающих на территории рисков.

Губернатор Александр Соколов обратился к населению региона с разъяснениями:

- Уважаемые жители Кировской области! Жизнь в нашем регионе продолжится в привычном режиме. Готовим Указ губернатора Кировской области по организации этой работы. Все необходимые мероприятия в нашем регионе уже выполняются в штатном режиме профильными службами и ведомствами, предприятиями и организациями. Принятые решения и документы не меняют для жителей региона привычного распорядка жизни и работы. Никаких ограничительных мер не вводится. О принимаемых правительством области мерах буду информировать вас незамедлительно.