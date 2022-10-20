«День Белого Цветка»: в Кирове открылась выставка об истории этого благотворительного мероприятия

Сотрудник ТИЦ Александра Леухина проводит экскурсию для гостей выставки Алевтины Шабельниковой и Галины Южаниной из Кирово-Чепецка. Фото: «Центр развития туризма Кировской области»

В Кирове завершилась благотворительная акция «Белый цветок». На этот раз она была призвана помочь детям, находящимся в противотуберкулезном диспансере.

Самой акции - более ста лет. Ее патронировала супруга Николая Второго, императрица Александра Федоровна. Вся августейшая семья активно участвовала в акции, дети готовили поделки для продажи. На Вятке первый праздник «Белого цветка» прошел в 1911 году в Александровском саду, после чего перешел в уезды и стал ежегодным. По традиции эта акция объединяет в добрых делах людей самого разного возраста и социального статуса, помогает сообща собрать помощь нуждающимся.

В текущем году праздник прошел на нескольких площадках города - в Вятской епархии, Театре кукол и Доме Витберга. Кировские школьники изготовили поделки. 2 октября все изделия выставили в театре на ярмарке и обменяли на денежные средства в помощь особо нуждающимся детям. Деньги будут направлены в Российский детский фонд, сообщили организаторы.

Сейчас в городе продолжает работать передвижная выставка «День Белого Цветка. Традиции благотворительности сегодня». Увидеть ее можно в Доме Витберга на ул. Спасской, 41а. Выставка приурочена к 150-летию императрицы Александры Федоровны и устроена в рамках просветительской программы «Императорский маршрут». Ее реализует фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Кировская область участвует в программе с 2018 года.

В Доме Витберга можно увидеть свыше 200 исторических предметов, фотографий, афиш, документов, посвященных истории и традициям «Дней Белого Цветка» в российских городах. Фото: «Центр развития туризма Кировской области»

- Вятка - один из первых регионов, который вступил в проект «Императорский маршрут», мы всегда ориентировались на этот город, потому что здесь есть все: история промыслов, паломничества, благотворительных учреждений и учебных заведений. Любую тему, за которую не возьмись, например, - наших достижений, работы в период 300-летней истории дома Романовых, можно проиллюстрировать на вятских улицах, - обратила внимание, будучи в Кирове, руководитель фонда ЕСПО Анна Громова.

Выставка настолько атмосферна, что буквально погружает посетителей в историю. Здесь можно увидеть свыше 200 исторических предметов, фотографий, афиш, документов, посвященных истории и традициям «Дней Белого Цветка» в российских городах.

Особенно трогательно смотрятся изделия ручной работы - вязаные салфетки, платочки - и другие вещи из прошлого: дамские шляпки, сумочки и перчатки, шпильки для волос, бутоньерки (декоративные цветы - Ред.).

Посетители с большим желанием фотографируются в фотозоне с ретроавтомобилем, украшенным в традициях «Дней Белого Цветка».

- Подписались на страницу «Центра развития туризма» в интернете и узнали о такой интересной выставке. Ее тема - благотворительность - сейчас очень актуальная. Поэтому решили посетить Дом Витберга и подробнее узнать, что это за акция. Зачастую не знаем своей истории, а это очень интересно! Мы очень довольны, - поделились Алевтина Шабельникова и Галина Южанина из Кирово-Чепецка. - Например, узнали, что символом праздника Белого Цветка стала ромашка, которая в прошлые времена спасала людей от всевозможных болезней, в том числе от туберкулеза. Считаем, что сейчас тема благотворительности актуальна, потому что переживаем непростые времена, и помощь, конечно, необходима людям.

Экспозиция в Доме Витберга будет доступна для посещения до 6 ноября. Посмотреть ее можно в будни с 9 до 18 часов. Вход свободный.

КОНКРЕТНО

Дни «Белого Цветка» ежегодно проходят в Перми и Пермском крае, Казани, Алапаевске, Московской области, Туле, Калининграде и других городах и регионах России.

ПОДРОБНОСТИ

В «Дне Белого Цветка» участвовали все желающие. На местах создавались комитеты, которые организовывали благотворительные базары. В каждой семье мастерили поделки. Изготавливали тысячи бумажных ромашек, которые передавались в комитеты «Белого Цветка».

Для сбора пожертвований привлекали добровольцев. В общественных местах они ходили с опечатанными кружками и собирали деньги. Девушки выходили на улицы с корзинами искусственных и живых белых цветов и продавали их. Определенных цен не было. Каждый давал, сколько мог. Маленькие дети с кружками были самыми лучшими сборщиками.

В этот день проводили благотворительные концерты и просветительские лекции, шествия с военными оркестрами, устраивали автопробеги на автомобилях, украшенных ромашками.

«День Белого Цветка» был светлым и радостным, чтобы как можно больше становилось желающих внести свой вклад в дело милосердия и добра.