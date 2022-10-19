Алкоголь, лекарства, наркотики, укусы змей и ядовитые растения: причины острых отравлений кировчан за последние девять месяцев

В целом число отравлений в 2022 году снизилось почти на сотню по сравнению с предыдущим годом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональный Роспотребнадзор подвел итоги токсикологического мониторинга в Кировской области за девять месяцев 2022 года. Всего за этот период зарегистрировали 436 случаев острых отравлений химической этиологии - на 91 ниже, чем в минувшем году.

АЛКОГОЛЬ И ЛЕКАРСТВА

На первом месте, к сожалению, по-прежнему остаются отравления алкоголем и его суррогатами - 181 случай из общего числа. Большинство пострадавших, согласно статистике - мужчины в возрасте от 18 до 64 лет.

Отравления алкоголем также чаще всего заканчиваются летальным исходом: 64,5% от общего числа смертей в случае интоксикации. При этом, по данным Роспотребнадзора, в 90% случаев люди погибали от отравления этанолом из-за чрезмерного употребления алкоголя.

На втором месте остаются отравления лекарствами. За минувшие девять месяцев зарегистрировано 84 таких случая. Семь из них окончились трагедией. Основная причина таких отравлений - ошибочный прием препаратов. В большинстве случаев пострадавшие - дети до шести лет.

ОКИСЬ УГЛЕРОДА, УКСУС И НАРКОТИКИ

На третьем месте находятся отравления окисью углерода: 35 случаев за девять месяцев, 23 из них - с летальным исходом. Как правило, это происходит из-за пожаров или несоблюдения правил эксплуатации систем печного отопления. Роспотребнадзор отмечает, что в минувшем году таких случаев было в разы больше. За 9 месяцев 2021 года зафиксировали 77 случаев отравления окисью углерода, из них трагедией закончился 51.

Ведомство также рассказало о случаях отравления уксусом. За девять месяцев ведомство зафиксировало 23 таких инцидента, три из них - с летальным исходом. Как правило, отравления едкими кислотами происходит из-за ошибочного приема.

К сожалению, не обошлось без наркотиков. Ведомство зафиксировало 16 случаев отравлений вследствие употребления наркотиков и 11 - после приема веществ с целью одурманивания. В результате погибли 13 мужчин и одна женщина. В целом, сообщает Роспотребнадзор, почти в 100% таких случаев пострадавшими оказываются мужчины.

УКУСЫ ЗМЕЙ И ЯДОВИТЫЕ РАСТЕНИЯ

Из других причин острых отравлений ведомство называет ядовитые вещества, содержащиеся в продуктах, укусы животных. Так, к примеру, за минувшие девять месяцев умер мужчина, отравившись ядовитым растением. 12 человек пострадали от укусов змей, у одного проявились токсикологические эффекты после нападения пчел.

- Результаты токсикологического мониторинга свидетельствуют о положительной динамике снижения количества острых отравлений химической этиологии в Кировской области, - добавили в ведомстве.