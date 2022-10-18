Трюфель с Флёр-де-сель и пастила со шпинатом: какие сладости делают в Кирове

Евгения (слева) и Алина часто представляют свою продукцию на различных выставках. Фото предоставлено героинями публикации.

Знаете ли вы, что в мире немало праздников, посвященных любителям сладкого? Так, в июле отмечают Дни торта, сахарного печенья и шоколада, в августе - День малинового варенья. А 18 октября - Всемирный день конфет. Накануне этого праздника мы встретились с двумя кировчанками, которые создают эти замечательные сладости. Причем по собственным авторским рецептам.

ШОКОЛАД - ЭТО НАСЛАЖДЕНИЕ

Так, создатель кондитерской мастерской Алина Ковырзина рассказала, что начинала с создания шоколада. А затем также стала изготавливать конфеты.

- Углубляясь в тему шоколада, начинаешь понимать какой он многогранный, разный, изысканный, - говорит девушка. - Создание конфет расширяет возможности получить новые вкусовые сочетания. Для меня шоколад и конфеты - это не про «перехватить на бегу», как мы делаем чаще всего с пирожками. Это про удовольствие, наслаждение.

Самый любимый вкус самой Алины - трюфель с Флёр-де-сель, «лепестками» соли. Они, по мнению девушки, необыкновенно приятно дополняют вкус, насыщают его, балансируют сладость. А когда текстуры внешней и внутренней частей конфеты сплетаются, это создает гармонию вкуса.

- Создание рецептур - сложный технологический процесс, так как нужно учитывать сроки хранения, баланс жиров и углеводов, - поясняет кондитер. - Я использую рецептуры крупной шоколадной школы, редактируя их под свои вкусовые ощущения.

Сейчас в планах Алины - запустить производство шоколада Bean-to-bar. Это означает приготовление с нуля. И каждый этап - обжарка какао бобов, очистка, подбор рецептур, конширование, темперирование - контролируется самостоятельно. Пока же мастерская покупает уже обжаренные какао бобы, а затем их очищают и прокручивают.

- Непрерывный рост, постоянное обучение, расширение знаний в своей сфере - наши достижения, - подчеркивает Алина. - Это позволяет нам быть конкурентоспособными и востребованными. Мы участвуем в различных выставках, всегда откликаемся на приглашения. А в сентябре посетили маркеты в Москве и Казани.

Кондитер отметила, что ее покупатели - это люди, которые ценят вкус: уникальный, интересный, яркий. И выбирают его не в ущерб своему здоровью. Есть постоянные клиенты, которые берут помногу сладостей, иногда на целый месяц. Они первыми, по словам Алины, дегустируют новинки и дают им честную оценку. Есть покупатели, которые берут в мастерской шоколад и конфеты на подарки. Например, кому-то в знак благодарности. Больше всего сладостей, конечно, продается перед Новым годом. Поэтому к этому празднику в мастерской уже начали готовиться.

Конфеты, которые делают в мастерских, оригинальны не только по форме, но и по вкусу. А еще и очень полезны. Фото предоставлено героинями публикации.

А еще в ближайшее время Алина планирует проводить дегустации и мастер-классы по созданию шоколада и конфет в домашних условиях.

КСТАТИ

Конфеты и другие полезные сладости можно заказать в соцсетях и забрать в мастерских по адресам: Милицейская, 14 и Социалистическая, 7, а также в чайной Utopia на Красноармейской, 41.

СДЕЛАТЬ ПОЛЕЗНОЕ ВКУСНЫМ

Вторая наша собеседница - основатель «Семейной мастерской» кондитер Евгения. Она выбрала эту профессию еще в детстве.

- Моя прабабушка жила в Ставропольском крае, готовила потрясающую пастилу, - рассказывает Евгения. - И я прониклась этой семейной традицией. Мой рекорд - приготовила 24 кг пастилы за 2 недели, а это 288000 кг яблочек и ягод переработанных вручную и растянутых на поддоны.

Кондитер сама придумывает рецепты, сочетая весьма оригинальные ингредиенты. Например, самое необычное сочетание для пастилы шпинат/цитрусы/яблоки/имбирь.

- Многие думают, что такая комбинация не может быть вкусной, - отмечает Евгения. - Но попробовав, не могут поверить, что там есть шпинат. Я мама двух дочек и мне нравится удивлять своих домашних. А еще я люблю восторженные отклики покупателей, когда они угадывают вкусы.

Клиенты мастерской, по словам кондитера, юноши и девушки, мамочки, спортсмены, женщины и мужчины, которые ведут здоровый образ жизни. Они предпочитают натуральные и полезные сладости, ценят ручной труд.

- У нас есть постоянные клиенты, больше - молодежь, - поясняет Евгения. - Но они доносят до старшего поколения ценность нашего продукта. За что мы очень благодарны. У нас в основном приобретают полезные десерты к столу, корпоративные подарочные наборы, подарки к праздникам.

Одним из своих главных достижений кировчанка считает то, что ее мастерскую рекомендует Константин Ивлев. Этот шеф-повар ведет кулинарные шоу, поэтому известен многим россиянам.

- Мы дважды принимали участие в его фестивалях «Да, Шеф!», - говорит кондитер. - Имеем два диплома и автограф Константина на моем брендированном фартуке. Это была моя мечта, и она сбылась!

Мастерская также ежегодно участвует в федеральных Арт-маркетах в Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве. Здесь проводят дегустации и опросы клиентов. И учитывают их пожелания: вносят изменения в рецептуры или утверждают понравившееся вкусовое сочетание.

- Я хочу донести до большего количества жителей России миссию нашей мастерской: «сделать полезное вкусным», - признается Евгения. - Мы работаем для вас с любовью и заботой о вашем здоровье. Я хочу чтобы мастерская была крафтовым производством полезных сладостей и мы планируем выйти в будущем еще на один маркетплейс.

КОНКРЕТНО

Необычная продукция представлена в мастерской на Социалистической, 7 и в магазине «Полка» на Преображенской, 57, а также на маркетплейсе Ярмарка Мастеров, в Вк и TenChat.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В «Семейной мастерской» также можно найти:

Облепиховый «глинтвейн» в форме пастилы, в составе которого: облепиха, цейлонская корица, кардамон, мускатный орех, яблоки, гвоздика.

Самое необычное сочетание для флаксов (льняные крекеры из различных семян, орехов, ягод, овощей - Ред.): яблоко, груша, банан, лен, кунжут, куркума, зеленая греча.

Самое необычное сочетание для леденцов: шпинат - ананас и тыква - дыня.