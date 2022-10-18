Вятских кикиморок успели полюбить и жители, и гости Кирова

Известная телеведущая Тутта Ларсен побывала в Кирове и была в восторге от кикиморок. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

В Кирове набирают популярность сказочные персонажи - вятские кикиморки. Семь их бронзовых фигурок летом 2022 года установили в излюбленных у горожан пешеходных зонах. А недавно появились экосумки, футболки, серебряные браслеты и значки с изображением кикиморок.

- Когда установили скульптуры вятских кикиморок, жители и гости города с удовольствием стали делиться их фотографиями, коллекционировать их изображения. На наш взгляд, это один из удачных вариантов популяризации Вятской Кикиморы. Она сегодня является ярким сказочным персонажем, знакомым многим детям, которые приезжают в туры к нам в Киров, - рассказала менеджер туристско-информационного центра нашего региона Евгения Жеребцова.

Собственно, в этом и заключается суть проекта предпринимательницы Анны Чибриной и ее соратников - через такую «фишку» добавить городу индивидуальности и привлечь внимание туристов к путешествию по Кирову, который скоро отметит свое 650-летие.

В преддверии зимних холодов активисты утепляют кикиморок. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

В том, что эффект есть, сомневаться не приходится. Поиском семи заветных фигурок увлечены и взрослые, и дети.

- Ура! Все семь найдены! Захватывает, если честно. Очень интересный проект-задумка, особенно если впервые искать. Я хотела это сделать летом, но не получилось. Приехала в гости тетя, и мы пошли смотреть достопримечательности города, попав под дождь, спрятались под дерево, и вот она - Яркость, стоит и на нас смотрит. И тут уже появился азарт. Фигурки маленькие, и, поэтому еще большее желание их разглядеть. Всем гостям города советую, - поделилась эмоциями в соцсетях Галина Ветошкина.

Кировчанка Галина Ветошкина нашла всех кикиморок. Фото предоставлено Галиной ВЕТОШКИНОй

Для удобства участников этого квеста авторы проекта создали приложение «Вятская кикимора». Есть и QR-код, по которому можно не только прочитать о проекте, но и принять участие в поисках кикиморок.

- Если к вам приехали гости и вы планируете показать яркие фишки нашего города, приглашаем на городской квест «Вятская кикимора». В Калининграде есть хомлины, а у нас девочки-кикиморки стали символом нашего города. Всех, кто соберет 7 сестричек, ждет счастье. И каждый гость увезет с собой частичку нашего города в своем сердце, - рассказали авторы проекта.

Вместе с приятными впечатлениями увезти можно и сувениры. Экосумки, футболки с узнаваемыми принатми, а еще браслеты и значки - все изделия представлены в региональном туристско-информационном центре. Более того, сумка-шоппер и серебряный медальон уже попали в финал окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Значки с кикиморками есть в туристско-информационном центре Кировской области. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

Кстати, общенациональный финал этого престижного состязания пройдет 2-4 декабря в Кирове.

СПРАВКА «КП»

Киров со времени своего основания связан со сказочным персонажем - Кикиморой. По легенде в XIV веке новгородские ушкуйники решили основать поселение на берегу реки Вятки. Утром они обнаружили, что весь заготовленный для строительства лес перенесен на другое место ниже по течению. С тех пор появилась легенда о том, что на этой горе любят озорничать кикиморы, и назвали ее Кикиморской.

Сегодня на Кикиморской горе любят отдыхать жители и гости города. С ее склона вытекают более 20 родников.

Кроме того, в Кировской области стали почитать озорную Кикимору. В интерактивном парке «Заповедник сказок» построили для нее уютный домик. Вятская Кикимора принимает гостей, празднует вместе с ними Новый год, Масленицу, проводит веселые игры с детьми и взрослыми.

ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ?

Авторы проекта придумали легенду. Согласно ей, на Кикиморской горе с незапамятных времен бок о бок с людьми жили Кикиморы. Удача, Богатство, Семья, Искренность, Здоровье, Любовь, Яркость - семь милых сестер.

Однажды решили сестры с горы спуститься, город посмотреть. Да так и остались. Выбрали себе местечки по нраву и смотрят за людьми, слушают тех, кто за помощью к ним обращается.

Одной из любимых у горожан стала кикиморка «Удача». Ее магическая сила сосредоточена в цветке четырехлистника. Нужно погладить кикимору по голове и произнести слова: «Ваше кикиморство! Будьте добры, немного удачи для дел и мечты!».