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Общество18 октября 2022 7:15

Вятских кикиморок успели полюбить и жители, и гости Кирова

Поиском семи заветных фигурок увлечены и взрослые, и дети
Ольга Гилязева
Известная телеведущая Тутта Ларсен побывала в Кирове и была в восторге от кикиморок. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

Известная телеведущая Тутта Ларсен побывала в Кирове и была в восторге от кикиморок. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

В Кирове набирают популярность сказочные персонажи - вятские кикиморки. Семь их бронзовых фигурок летом 2022 года установили в излюбленных у горожан пешеходных зонах. А недавно появились экосумки, футболки, серебряные браслеты и значки с изображением кикиморок.

- Когда установили скульптуры вятских кикиморок, жители и гости города с удовольствием стали делиться их фотографиями, коллекционировать их изображения. На наш взгляд, это один из удачных вариантов популяризации Вятской Кикиморы. Она сегодня является ярким сказочным персонажем, знакомым многим детям, которые приезжают в туры к нам в Киров, - рассказала менеджер туристско-информационного центра нашего региона Евгения Жеребцова.

Собственно, в этом и заключается суть проекта предпринимательницы Анны Чибриной и ее соратников - через такую «фишку» добавить городу индивидуальности и привлечь внимание туристов к путешествию по Кирову, который скоро отметит свое 650-летие.

В преддверии зимних холодов активисты утепляют кикиморок. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

В преддверии зимних холодов активисты утепляют кикиморок. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

В том, что эффект есть, сомневаться не приходится. Поиском семи заветных фигурок увлечены и взрослые, и дети.

- Ура! Все семь найдены! Захватывает, если честно. Очень интересный проект-задумка, особенно если впервые искать. Я хотела это сделать летом, но не получилось. Приехала в гости тетя, и мы пошли смотреть достопримечательности города, попав под дождь, спрятались под дерево, и вот она - Яркость, стоит и на нас смотрит. И тут уже появился азарт. Фигурки маленькие, и, поэтому еще большее желание их разглядеть. Всем гостям города советую, - поделилась эмоциями в соцсетях Галина Ветошкина.

Кировчанка Галина Ветошкина нашла всех кикиморок. Фото предоставлено Галиной ВЕТОШКИНОй

Кировчанка Галина Ветошкина нашла всех кикиморок. Фото предоставлено Галиной ВЕТОШКИНОй

Для удобства участников этого квеста авторы проекта создали приложение «Вятская кикимора». Есть и QR-код, по которому можно не только прочитать о проекте, но и принять участие в поисках кикиморок.

- Если к вам приехали гости и вы планируете показать яркие фишки нашего города, приглашаем на городской квест «Вятская кикимора». В Калининграде есть хомлины, а у нас девочки-кикиморки стали символом нашего города. Всех, кто соберет 7 сестричек, ждет счастье. И каждый гость увезет с собой частичку нашего города в своем сердце, - рассказали авторы проекта.

Вместе с приятными впечатлениями увезти можно и сувениры. Экосумки, футболки с узнаваемыми принатми, а еще браслеты и значки - все изделия представлены в региональном туристско-информационном центре. Более того, сумка-шоппер и серебряный медальон уже попали в финал окружного этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Значки с кикиморками есть в туристско-информационном центре Кировской области. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

Значки с кикиморками есть в туристско-информационном центре Кировской области. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

Кстати, общенациональный финал этого престижного состязания пройдет 2-4 декабря в Кирове.

СПРАВКА «КП»

Киров со времени своего основания связан со сказочным персонажем - Кикиморой. По легенде в XIV веке новгородские ушкуйники решили основать поселение на берегу реки Вятки. Утром они обнаружили, что весь заготовленный для строительства лес перенесен на другое место ниже по течению. С тех пор появилась легенда о том, что на этой горе любят озорничать кикиморы, и назвали ее Кикиморской.

Сегодня на Кикиморской горе любят отдыхать жители и гости города. С ее склона вытекают более 20 родников.

Кроме того, в Кировской области стали почитать озорную Кикимору. В интерактивном парке «Заповедник сказок» построили для нее уютный домик. Вятская Кикимора принимает гостей, празднует вместе с ними Новый год, Масленицу, проводит веселые игры с детьми и взрослыми.

ВЕРИШЬ - НЕ ВЕРИШЬ?

Авторы проекта придумали легенду. Согласно ей, на Кикиморской горе с незапамятных времен бок о бок с людьми жили Кикиморы. Удача, Богатство, Семья, Искренность, Здоровье, Любовь, Яркость - семь милых сестер.

Однажды решили сестры с горы спуститься, город посмотреть. Да так и остались. Выбрали себе местечки по нраву и смотрят за людьми, слушают тех, кто за помощью к ним обращается.

Одной из любимых у горожан стала кикиморка «Удача». Ее магическая сила сосредоточена в цветке четырехлистника. Нужно погладить кикимору по голове и произнести слова: «Ваше кикиморство! Будьте добры, немного удачи для дел и мечты!».

Общество: ВОПРОС ДНЯ