Дмитрий Лиханов: «Главное - продолжить дело жизни отца»

Дмитрий Лиханов работал в журналистике, параллельно начал писать прозу. С 2022 года он возглавляет три организации: Российский детский фонд, Международную ассоциацию детских фондов и Фонд защиты детей. Фото предоставлено героем публикации

С первого взгляда судьбы Дмитрия и его отца - писателя и общественного деятеля Альберта Лиханова - очень похожи. В молодости Дмитрий много и ярко работал в журналистике, параллельно начал писать прозу, получил признание как писатель, в последние годы смыслом жизни стала работа в основанном отцом Российском детском фонде. Но, конечно, это не просто повтор отцовской судьбы. Дорога Альберта Лиханова оказалась такой широкой, что сын проторил на ней свою глубокую жизненную колею.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ НА КРАЮ ОВРАГА

- Ваш отец Альберт Лиханов начинал журналистом, стал известным писателем. Но главное, в переломном для страны 1987 году он основал уникальную организацию - Российский детский фонд. Очень жаль, что Альберт Анатольевич не дожил до 35-летия фонда, который отмечается в эти дни. Что удалось сделать для увековечивания его памяти на вятской земле?

- В феврале я отправил в администрацию президента план того, что нужно сделать в память о писателе и общественном деятеле Альберте Лиханове. И спасибо землякам-кировчанам, что вы уже многое из этого сделали. Мне прислала письмо директор школы №16 Светлана Фофанова с просьбой разрешить назвать это учебное заведение именем отца. Конечно же мы с мамой согласны, чтобы школа, где учился отец, носила его имя. Второе обрадовавшее меня известие: по результатам опроса большинством голосов жителей города принято решение о переименовании улицы Горбачева в улицу Альберта Лиханова.

Еще одно дело, которое хотелось бы осуществить, - создать музей отца в доме, где он родился и вырос. Как раз на той самой улице, которая будет носить его имя.

В центре Кирова на краю оврага в старом саду стоит дом, построенный еще дедом Альберта Лиханова. Дмитрий тоже родился в этом доме, а после переезда семьи в Москву приезжал в него почти каждый год на летние каникулы. У бабушки с дедушкой был большой ягодный сад: вишня, крыжовник, малина. Собирали урожай, а излишки несли продавать на центральный рынок. Одна из ярких картинок детства, которые остаются в памяти всю жизнь: маленький Дима сидит под рыночным прилавком между огромными доверху наполненными крыжовником и вишней корзинами и ест эти ягоды.

Еще одно воспоминание, уже школьной поры. Когда Дима приезжал на каникулы, он сразу просил: «Бабушка, дай ключ от чердака». Когда Милица Алексеевна давала ему ключ, он открывал навесной замок, заходил на чердак и с трепетом пробирался под нависшей паутиной к старинным сундукам. И каждый раз находил там удивительные вещи. Однажды нашел китайское длинное кожаное пальто деда, которое тот привез из Маньчжурии, где он закончил свой боевой путь в сентябре 1945 года. В другом сундуке среди подшивок журнала «Крокодил» и старых книг обнаружились школьные тетради отца и его письма к родителям.

- Как удалось вашей семье сохранить этот дом, да еще в центре города среди новостроек?

- К сожалению, когда дед умер в саду под нашей удивительной яблоней… Кстати, нигде такой не встречал - ей уже лет сорок-пятьдесят, и она до сих пор плодоносит. А необычная она потому, что на ней не бывает цветов: сразу идет завязь и потом яблоки. И они без семечек. Так вот, дедушка вышел в сад, а бабушка хлопотала в доме. И вдруг что-то она почувствовала, начала его звать, а он не откликается… Вышла в сад, а он уже лежит под деревом мертвый, с яблочком в руке.

После его смерти бабушке стало сложно содержать дом и сад. Это были уже 80-е годы, а за водой все еще ходили на колонку. Туалет был на улице. Газа не было, топили углем. Бабушка очень хотела переехать в благоустроенную квартиру. Отец попросил Вадима Бакатина, тогда первого секретаря Кировского обкома КПСС, помочь. И тот дал однокомнатную квартиру, а дом передали городу. Он, осиротевший, начал разрушаться. Но всем в нашей семье дом был очень дорог. И отец сказал, что на месте обветшавшего дома он построит точную его копию. И сделал так, как сказал. Вся планировка точь-в-точь повторяет дом, в котором отец и я родились и росли. Даже печка сложена на том же месте, где была.

Отметим, что у Дмитрия Альбертовича был период, когда он не мог часто приезжать в город детства. Судьба обозревателя газеты «Совершенно секретно», основанной в 1989 году знаменитым писателем Юлианом Семеновым, забрасывала молодого журналиста в разные места распадающегося Советского Союза, да и всего мира. Потом журналистику стало вытеснять писательство. С 2008 года Дмитрий все больше вникал в дела Российского детского фонда, стал правой рукой отца. Тогда Вятка снова стала ближе.

В августе 2020 года в Центральном государственном архиве Кировской области открыт семейный фонд Лихановых. На хранение поступили документы Альберта Анатольевича, его жены Лилии Александровны, сына Дмитрия и внука Ивана.Фото предоставлено героем публикации

- Дмитрий, что и кто, кроме вашего родительского дома и Кировского отделения детского фонда, связывает Вас с нашим городом?

- Прежде всего, это один из ветеранов нашего фонда Валентина Иванова, с которой у нас хорошие товарищеские и деловые отношения. Валентина Павловна - человек удивительной трудоспособности. На протяжении трех десятков лет она очень много делает для вятских детей. А в последний год и для ребят Донбасса.

Поддерживаю тесные отношения и с библиотекой имени Герцена. Ее сотрудники по-доброму чтут память отца. В Кирове есть и библиотека имени Альберта Лиханова. В нынешнем году я постоянно общаюсь с заместителем председателя правительства Кировской области Андреем Маури. С радостью познакомил его с известными москвичами - членами Вятского землячества. Благодаря этому в Киров уже приезжал директор Большого театра Владимир Урин. Они с Андреем Альбертовичем обсудили и запланировали будущие гастроли Большого театра в Кирове в год его 650-летия. Весной мы организовали персональную выставку «Многострадальная, счастливая, великая» академика Российской академии художеств Дмитрия Белюкина в Кировском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых.

Придумал Дмитрий подарок и для кировских меломанов. В конце января 2023 года состоится благотворительный концерт на сцене кировской филармонии. Французский пианист Юлиан Семенов-Брайди сыграет первый концерт Чайковского. В те же январские дни Дмитрий Лиханов проведет в Герценке вечер, посвященный его деду Юлиану Семенову. Специально для участия в в этом мероприятии в Киров приедет дочь писателя Ольга. Кировчанам остается только мечтать, чтобы как можно больше талантливых друзей Дмитрия Лиханова захотели приехать к нам в гости.

ПИШУ О ЛЮДЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВЯТСКИХ

- Дмитрий, после выхода двух Ваших романов «BIANCA. Жизнь белой суки» и «Звезда и крест» все читающие люди и многие ведущие литературные критики в первую очередь говорят о Вас как о писателе. В одном из интервью Вы рассказали о замысле нового романа. С журналистикой покончено?

- Новый роман я отложил, потому что долго не мог прийти в себя и сесть за стол после того, как не стало отца. К тому же надо было достойно провести 35-летие Российского детского фонда. Учредительная конференция этой организации состоялась 14 октября 1987 года в Колонном зале Дома Союзов. День в день тридцать пять лет спустя мы провели там же съезд «Волонтеры детства - гордость России». Он прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На праздник в Москву приехало около тысячи человек со всей страны. А написать мне сейчас хочется очерки о разных людях, в том числе и вятских... Есть один священник - архимандрит Тихон (Меркушев), который долгие годы был благочинным Великорецкого крестного хода. Для меня он - образец христианского смирения. Именно об этом я задумываю очерк.

Сильно повлияла на мои планы и специальная военная операция. Я не мог не написать рассказ о том, что увидел там. Называется он «Обрубок». Под Мариуполем меня поразили расстрелянные деревья, стоящие по обе стороны дороги. Об одном из них я написал: как его посадили, как оно выросло, и как превратилось в черный обгоревший обрубок... Я ездил туда с гуманитарной помощью от Детского фонда.

В ЭПИЦЕНТРЕ БЕДЫ

Быть в эпицентре беды, помогать самым незащищенным стало судьбой сначала Альберта Лиханова, а сейчас и его сына Дмитрия.

Российский детский фонд отправил на Донбасс уже пять конвоев с гуманитарным грузом общим весом более 200 тонн. Фонд всегда помогал ребятишкам, когда случались чрезвычайные ситуации: в Чечне, трагедия в Беслане, Карабахе… Первую программу «Фронтовые дети Чечни» Альберт Лиханов создал еще в 90-е. А в апреле и мае 2022 года Дмитрий Альбертович лично возглавлял несколько гуманитарных конвоев для мирного населения Мариуполя.

Главной аллее парка «Аполло» присвоили имя Альберта Лиханова. Там открыта новая выставка «Ни дня без добрых дел!». Фото предоставлено героем публикации

- Дмитрий, что Вы еще собираетесь написать об увиденном в Донбассе?

- До Мариуполя через все пропускные пункты нам помог добраться военный, уроженец Челябинска. Зовут его Юра, а фамилия Гагарин. Ему 53 года. Он прошел две чеченские войны и добровольцем приехал на Донбасс. Вот про него я хочу написать. Он на самом деле герой, потому что уже спас из подвалов больше 400 детей. Но чтобы попасть в подвал и безопасно вывести оттуда детей, он сначала гасит украинские точки. То есть в один день и убивает, и спасает. Вот философия войны: для спасения одного человека, ты должен убить другого, у которого тоже быть может есть мать, семья, дети.

С первым гуманитарным конвоем мы зашли в Мариуполь, когда там еще шли бои. Рядом есть село Виноградное, которое до военных действий было курортом. На наших глазах там в медпункт поступало так много раненых, что единственному доктору было не справиться… Я тогда сразу позвонил Анне Кузнецовой, вице-спикеру Госдумы, бывшему Уполномоченному по правам ребенка, и сообщил, что нужно срочно развернуть полевой госпиталь, прислать сюда медиков. Хотя бы первую помощь всем оказывать. И она сразу же отреагировала. Когда мы приехали туда дней через двадцать, врачей там было уже достаточно.

Самой запоминающейся была вторая поездка, когда на Азовстали еще «сидел» батальон «Азов». Стояла весна. Цвели абрикосы, черешни, летали птицы… А между ними летали мины. Я стоял посредине развалин обрушившейся девятиэтажки, заваленных и сгоревших автомобилей, лежащих тут и там фугасов. Нам на встречу из подвала вышли люди: женщина, ее мать, муж и двое детей. Одну из девочек - Полину - я на всю жизнь запомнил. Мальчику лет восемь, а ей - четыре-пять. У нее и папа, и мама погибли: разорвало миной… Я вынимаю из пакета со сладостями конфету и даю ей, а она говорит: «Мне мама такую покупала… Я ее после войны съем». Конечно, эмоционально все это оглушительно. И я понимаю: несмотря на то, что мы отвезли туда много-много необходимого людям, всем, к сожалению, не поможешь.

С ПАМЯТЬЮ ОБ ОТЦЕ

Говорят, что в тылу у каждого выдающегося мужчины всегда есть замечательная женщина. Конечно, многогранная личность писателя и общественного деятеля Альберта Лиханова заслонила личность жены Лилии Александровны. Хотя эта женщина достойна отдельного очерка. Она - прототип героини повести Лиханова «Голгофа». Кировчане старшего поколения прекрасно помнят обаятельную юную Лилию Зыкину, первого диктора Кировской студии телевидения. Впервые она вышла в эфир, когда ей было всего 20 лет. И случилось это 1 мая 1958 года.

- Ваши родители прожили вместе 63 года. 29 июня у Вашей мамы был юбилей - 85 лет!

- Для нее уход отца стал большой трагедией. Она посвятила ему всю себя. С ним ушла если не вся ее жизнь, то огромная часть. И моей жизни тоже… Когда не стало отца, я старался сделать так, чтобы рядом с мамой всегда кто-то был: внук, правнуки. Пытаюсь ее подбодрить, призываю что-то делать в память об отце. Она еще мечтает приехать в Киров и на свою родину в поселок Верхошижемье, побывать в Центральной районной детской библиотеке, которая с 2017 года носит ее имя. Надеюсь, что мечта ее сбудется.

СПРАВКА «КП»

Дмитрий Лиханов родился в 1959 году в Кирове в семье журналиста и писателя Альберта Лиханова и первого диктора Кировской студии телевидения Лилии Лихановой. В 1966 году семья переехала в Москву. Окончив в 1982 году международное отделение факультета журналистики МГУ, стажировался в университете Гаваны и работал в редакции кубинской молодежной газеты El Caiman Barbudo.

В перестроечное время и до середины 90-х годов XX века публиковал в известных изданиях того времени - журнале «Огонек» и газете «Совершенно секретно» - знаменитые расследования и интервью с самыми яркими личностями: целителем Валентином Дикулем, председателем КГБ СССР Вадимом Бакатиным, музыкантом Николаем Расторгуевым, модельером Валентином Юдашкиным и многими другими героями той эпохи. Дважды встречался с прорицательницей Вангой.

Признан одним из основателей жанра «журналистского расследования». Указом Президента России от 14 июня 2022 года Дмитрию Лиханову присвоено звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Многолетние жизненные наблюдения и глубокие размышления над увиденным стали материалом не только для репортажей, очерков и эссе, но и для рассказов и романов.

В 2018 году крупнейшее российское издательство ЭКСМО выпустило роман Дмитрия Лиханова «BIANCA. Жизнь белой суки». Его оценили ведущие литературные критики. А второй роман «Звезда и крест» стал финалистом литературной премии «Ясная Поляна» и несколько недель был лидером читательского онлайн голосования. У Дмитрия есть замыслы новых рассказов и романов, но после ухода из жизни в декабре 2021 года Альберта Лиханова главным делом для Дмитрия Альбертовича стало продолжение дела жизни отца. С 2022 года он возглавляет три организации: Российский детский фонд, Международную ассоциацию детских фондов и Фонд защиты детей.