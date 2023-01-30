Прогноз погоды в Кирове с 30 января по 3 февраля: пасмурно, ветер, небольшой снег

На неделе ожидается мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рабочие дни будут снежно-дождливыми. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 30 января по 3 февраля.

Понедельник, 30 января

День будет пасмурным, однако осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться на отметке от -9 до -8 градусов. С утра возможны порывы ветра до 8 м/с, к вечеру - до- 4-6 м/с. Атмосферное давление составит 740-741 мм ртутного столба.

Вторник, 31 января

Погода резко пойдет на потепление. Так, в течение дня отметка на термометре будет меняться от -7 до -3 градусов. Солнца кировчанам не увидеть, однако осадков вновь не предвещается. Усилится ветер: синоптики прогнозируют порывы до 13 м/с. Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Среда, 1 февраля

Температура воздуха днем не опустится ниже -3 градусов, ближе к ночи упадет до -6. Синоптики прогнозируют мокрый снег в небольших количествах. Ветер вновь обещает быть достаточно сильным: порывы могут достигнуть 10-11 м/с. Атмосферное давление начнет подниматься и к ночи достигнет 746 мм ртутного столба.

Четверг, 2 февраля

Температура воздуха вновь опустится до -9...-10 градусов. Ранним утром ожидается небольшой снег. Днем осадков не ожидается. Ветер утихнет: порывы составят максимум 6-7 м/с. Атмосферное давление остановится на отметке в 747 мм ртутного столба.

Пятница, 3 февраля

В течение практически всего дня будет идти небольшой снег. Термометры покажут отметку в -5 градусов. Порывы ветра составят до 6 м/с максимум. Ожидаемое значение атмосферного давления - 747 мм ртутного столба.