Главные астрономические события 2023 в Кировской области: жители увидят метеорные потоки, противостояние планет и затмения

Из звездопадов самыми яркими станут метеорные потоки Лириды, Персеиды и Геминиды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2023 году жители региона смогут понаблюдать за метеорными потоками, кометами и лунными затмениями. Об особенностях предстоящих небесных явлений рассказали в сообществе «Любительская астрономия в Кирове».

СОЕДИНЕНИЕ ПЛАНЕТ И ПРОХОЖДЕНИЕ КОМЕТЫ

Начнется год с прохождения на минимальном расстоянии от Земли кометы C/2022 E3 (ZTF). Она станет самой яркой из тех, что будут видны на территории Кировской области в 2023 году. Увидеть явление жители смогут 1 февраля. Ожидается, что комету можно наблюдать невооруженным глазом в незасвеченных местах. Однако рекомендуется использовать специальное оборудование.

В начале весны произойдет соединение Венеры и Юпитера. Сближение планет будет видно 2 марта. Апрель запомнится кировчанам пиком метеорного потока Лириды. Планируется, что видимость звездопада будет хорошая, так как в пик его активности на небе не будет яркой Луны.

Затем 5 мая кировчане увидят полутеневое лунное затмение. Как уточнили в сообществе, всего в 2023 году произойдет четыре затмения. Правда с территории Кировской области можно будет наблюдать только два. Кроме того, уже 6 мая ожидается пик метеорного потока Эта-Аквариды.

ЗАТМЕНИЕ И СУПЕРЛУНИЕ

Второе полугодие также запомнится жителям звездопадами. Видимость метеорного потока Южные Дельта-Аквариды 29 июля ожидается не самой благоприятной. Однако условия для наблюдений за метеорным потоком Персеиды 12 августа прогнозируют более комфортными.

Кроме того, жители увидят противостояние Сатурна 27 августа, а в последний день лета состоится суперлуние. В этот момент наступит максимальное сближение Луны и Земли.

Осенью также ожидаются видимые с территории региона небесные явления. Самые заметные из них в октябре: пик метеорных потоков Дракониды и Ориониды - 8 и 21 числа и частичное лунное затмение 28 числа.

После чего 3 ноября наступит противостояние Юпитера, 9 ноября - покрытие Венеры Луной с видимостью на дневном небе, а 17 ноября - пик метеорного потока Леониды. Завершится год ярким звездопадом Геминиды 13 декабря.