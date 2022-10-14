В Кировской области выросли цены на кофе, верхнюю одежду и полисы ОСАГО

В сентябре в регионе заметно повысилась стоимость полиса ОСАГО - на 12,2%
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Стоимость товаров и услуг в Кировской области за месяц выросла на 0,4%. С начала года прирост цен составил 11%. Подробнее об изменениях на потребительском рынке региона рассказали в Кировстате.
ПОДЕШЕВЕЛА РЫБА И КРУПЫ
В сентябре в области продолжилось сезонное снижение цен на овощи и некоторые фрукты. Так, выгоднее стало покупать капусту, картофель, виноград и яблоки.
Виноград за месяц подешевел сразу на 28,7%
При этом выросла стоимость:
- огурцов - на 27,2%;
- апельсинов - на 13,5%;
- бананов - на 13,4%;
- чеснока - на 8,9%.
Среди круп и бобовых подешевели горох и фасоль на 2,5%, манная крупа - на 2,2%, рис - на 1,8%. За месяц также ниже стала стоимость сахарного песка - на 4,6%, шоколада - на 2,7%, соли - на 2,4%.
Кроме того, снижение цены зафиксировано на рыбное филе на 2,9% и на соленую, маринованную, копченую рыбу - на 2,3%. В то же время отечественная икра лососевых рыб подорожала на 7,4%.
Выросли в цене и куриные яйца на 5,8%, а также растворимый кофе - на 5,2%, шоколадные конфеты - на 4,4%.
ПОДОРОЖАЛИ КУРТКИ И БОТИНКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
С приближением холодов начала расти стоимость некоторой одежды и обуви. К примеру, куртки для школьников подорожали - на 5,7%, утепленные комбинезоны для дошколят - на 4,3% и для малышей до года - на 3,6%. Выше стали цены на женские юбки из полушерстяных или смесовых тканей - на 2,5%.
Среди обуви дороже теперь обходятся ботинки для школьников на 3,8% и для детей дошкольного возраста - на 2,8%. Женские летние туфли и босоножки подешевели на 4,8%.
Строительные материалы в среднем стали дешевле на 1,6%. Речь идет о древесностружечных плитах и керамической плитке - на 4,3%, рубероиде - на 3,2%, листовом оконном стекле - на 2,7%, обрезных досках - на 1,9%.
СОТОВАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ ТОЖЕ СТАЛИ ДОРОЖЕ
За месяц в регионе значительно выросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 17,7% и плата за доступ к сети Интернет - на 6,4%. Помимо этого, с началом учебного года увеличилась стоимость услуг в системе образования. За курсы профессионального обучения нужно заплатить на 10,4% больше, за дополнительные занятия для дошкольников - на 6%.
Что касается путешествий, то услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 4,3%. Дороже теперь обходится отдых:
- в ОАЭ - на 28,5%;
- Беларуси - на 24,5%;
- отдельных странах Юго-Восточной Азии - на 24%;
- Ближнего Востока - на 20,9%;
- Южной Азии - на 19,1%;
- Средиземноморья - на 18,3%.
В то же время аналитики зафиксировали снижение цен на поездки в Турцию и страны Закавказья на 8,5% и 3,4% соответственно. Выгоднее также можно приобрести билеты на поезда дальнего следования в различных типах вагонов в среднем на 18,3%.
Среди других услуг заметно выше стала стоимость полиса ОСАГО - на 12,2%, билетов в театр - на 11,8%, проживания в студенческом общежитии - на 5%.