В Кировской области выросли цены на кофе, верхнюю одежду и полисы ОСАГО

В сентябре в регионе заметно повысилась стоимость полиса ОСАГО - на 12,2% Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость товаров и услуг в Кировской области за месяц выросла на 0,4%. С начала года прирост цен составил 11%. Подробнее об изменениях на потребительском рынке региона рассказали в Кировстате.

ПОДЕШЕВЕЛА РЫБА И КРУПЫ

В сентябре в области продолжилось сезонное снижение цен на овощи и некоторые фрукты. Так, выгоднее стало покупать капусту, картофель, виноград и яблоки.

Виноград за месяц подешевел сразу на 28,7%

При этом выросла стоимость:

- огурцов - на 27,2%;

- апельсинов - на 13,5%;

- бананов - на 13,4%;

- чеснока - на 8,9%.

Среди круп и бобовых подешевели горох и фасоль на 2,5%, манная крупа - на 2,2%, рис - на 1,8%. За месяц также ниже стала стоимость сахарного песка - на 4,6%, шоколада - на 2,7%, соли - на 2,4%.

Кроме того, снижение цены зафиксировано на рыбное филе на 2,9% и на соленую, маринованную, копченую рыбу - на 2,3%. В то же время отечественная икра лососевых рыб подорожала на 7,4%.

Выросли в цене и куриные яйца на 5,8%, а также растворимый кофе - на 5,2%, шоколадные конфеты - на 4,4%.

ПОДОРОЖАЛИ КУРТКИ И БОТИНКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

С приближением холодов начала расти стоимость некоторой одежды и обуви. К примеру, куртки для школьников подорожали - на 5,7%, утепленные комбинезоны для дошколят - на 4,3% и для малышей до года - на 3,6%. Выше стали цены на женские юбки из полушерстяных или смесовых тканей - на 2,5%.

Среди обуви дороже теперь обходятся ботинки для школьников на 3,8% и для детей дошкольного возраста - на 2,8%. Женские летние туфли и босоножки подешевели на 4,8%.

Строительные материалы в среднем стали дешевле на 1,6%. Речь идет о древесностружечных плитах и керамической плитке - на 4,3%, рубероиде - на 3,2%, листовом оконном стекле - на 2,7%, обрезных досках - на 1,9%.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ ТОЖЕ СТАЛИ ДОРОЖЕ

За месяц в регионе значительно выросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 17,7% и плата за доступ к сети Интернет - на 6,4%. Помимо этого, с началом учебного года увеличилась стоимость услуг в системе образования. За курсы профессионального обучения нужно заплатить на 10,4% больше, за дополнительные занятия для дошкольников - на 6%.

Что касается путешествий, то услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 4,3%. Дороже теперь обходится отдых:

- в ОАЭ - на 28,5%;

- Беларуси - на 24,5%;

- отдельных странах Юго-Восточной Азии - на 24%;

- Ближнего Востока - на 20,9%;

- Южной Азии - на 19,1%;

- Средиземноморья - на 18,3%.

В то же время аналитики зафиксировали снижение цен на поездки в Турцию и страны Закавказья на 8,5% и 3,4% соответственно. Выгоднее также можно приобрести билеты на поезда дальнего следования в различных типах вагонов в среднем на 18,3%.

Среди других услуг заметно выше стала стоимость полиса ОСАГО - на 12,2%, билетов в театр - на 11,8%, проживания в студенческом общежитии - на 5%.