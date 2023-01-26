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Общество26 января 2023 12:27

Новый взгляд на школьную классику: в «Театре на Спасской» готовят эскизы к будущему спектаклю

Зрителей приглашают увидеть полноценные эскизы от режиссеров из Москвы, Воронежа и Пензы
Ольга ГИЛЯЗЕВА
Александр Баркар подготовит эскиз по «Горю от ума» Александра Грибоедова. Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Александр Баркар подготовит эскиз по «Горю от ума» Александра Грибоедова. Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Ярким событием в культурной жизни Кирова обещает стать четвертая театральная лаборатория (12+), которую проведет в феврале «Театр на Спасской». В течение недели он представит зрителям проекты современных режиссеров, а точнее, их взгляд на произведения знаменитых классиков из школьной программы.

- В 2023 году театр изменил концепцию лаборатории и вместо читок приглашает зрителей увидеть полноценные эскизы от режиссеров из Москвы, Воронежа и Пензы. Они подготовят работы на предложенную тему по школьной классике, - рассказал директор «Театра на Спасской» Владимир Грибанов.

Что касается режиссеров - участников лаборатории, то ими стали победители творческого конкурса, объявленного театром в самом начале сезона. Александр Баркар подготовит эскиз по «Горю от ума» Александра Грибоедова. Кирилл Заборихин поработает с романом Ивана Тургенева «Отцы и дети». Яна Селезнева выбрала «Записки юного врача» по циклу рассказов Михаила Булгакова.

- Совсем скоро, 2 февраля, участники лаборатории приступят к репетициям. За неделю режиссеры вместе с артистами нашего театра создадут три эскиза. И уже 8 и 9 февраля кировчане оценят, что получится в итоге этого творческого эксперимента, - уточнил Владимир Грибанов.

Кирилл Заборихин поработает с романом Ивана Тургенева «Отцы и дети». Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Кирилл Заборихин поработает с романом Ивана Тургенева «Отцы и дети». Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Планируется, что после каждого эскиза зрители будут обсуждать увиденную интерпретацию школьной классики вместе с кураторами лаборатории. Ими станут известные театральные критики Павел Руднев и Екатерина Рябова.

По итогам лаборатории планируют выбрать наиболее интересный эскиз, который доработают и включат в репертуар «Театра на Спасской».

Яна Селезнева выбрала «Записки юного врача» по циклу рассказов Михаила Булгакова. Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Яна Селезнева выбрала «Записки юного врача» по циклу рассказов Михаила Булгакова. Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Справка «КП»

Впервые лаборатория прошла в «Театре на Спасской» в 2019 году. Благодаря этому проекту в его репертуаре появились такие спектакли, как «История одного преступления», «Череп из Коннемары», «Бог ездит на велосипеде» и «Унтиловск». Они завоевали зрительскую любовь и собирают полный зал.

Культура: театр