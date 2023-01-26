Новый взгляд на школьную классику: в «Театре на Спасской» готовят эскизы к будущему спектаклю

Александр Баркар подготовит эскиз по «Горю от ума» Александра Грибоедова. Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Ярким событием в культурной жизни Кирова обещает стать четвертая театральная лаборатория (12+), которую проведет в феврале «Театр на Спасской». В течение недели он представит зрителям проекты современных режиссеров, а точнее, их взгляд на произведения знаменитых классиков из школьной программы.

- В 2023 году театр изменил концепцию лаборатории и вместо читок приглашает зрителей увидеть полноценные эскизы от режиссеров из Москвы, Воронежа и Пензы. Они подготовят работы на предложенную тему по школьной классике, - рассказал директор «Театра на Спасской» Владимир Грибанов.

Что касается режиссеров - участников лаборатории, то ими стали победители творческого конкурса, объявленного театром в самом начале сезона. Александр Баркар подготовит эскиз по «Горю от ума» Александра Грибоедова. Кирилл Заборихин поработает с романом Ивана Тургенева «Отцы и дети». Яна Селезнева выбрала «Записки юного врача» по циклу рассказов Михаила Булгакова.

- Совсем скоро, 2 февраля, участники лаборатории приступят к репетициям. За неделю режиссеры вместе с артистами нашего театра создадут три эскиза. И уже 8 и 9 февраля кировчане оценят, что получится в итоге этого творческого эксперимента, - уточнил Владимир Грибанов.

Кирилл Заборихин поработает с романом Ивана Тургенева «Отцы и дети». Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Планируется, что после каждого эскиза зрители будут обсуждать увиденную интерпретацию школьной классики вместе с кураторами лаборатории. Ими станут известные театральные критики Павел Руднев и Екатерина Рябова.

По итогам лаборатории планируют выбрать наиболее интересный эскиз, который доработают и включат в репертуар «Театра на Спасской».

Яна Селезнева выбрала «Записки юного врача» по циклу рассказов Михаила Булгакова. Фото предоставлено «Театром на Спасской»

Справка «КП»

Впервые лаборатория прошла в «Театре на Спасской» в 2019 году. Благодаря этому проекту в его репертуаре появились такие спектакли, как «История одного преступления», «Череп из Коннемары», «Бог ездит на велосипеде» и «Унтиловск». Они завоевали зрительскую любовь и собирают полный зал.