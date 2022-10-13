Нападение медведя, сложная травма ноги, камень в единственной почке: как кировские врачи спасают своих пациентов

Кировские врачи помогают жителям не только нашего, но и соседних регионов. Фото: Минздрав Кировской области

Кировские врачи ежедневно спасают жизни и здоровье как жителей региона, так и его гостей. «Комсомолка» подготовила подборку ярких примеров, произошедших недавно.

СДЕЛАЛИ ОПЕРАЦИЮ МАЛЬЧИКУ ИЗ ТАТАРСТАНА

Так, в начале октября врачи помогли 14-летнему подростку из Татарстана со сложной травмой колена. Мальчик упал с велосипеда, в результате чего получил закрытый внутрисуставной перелом большеберцовой кости и повреждение передней крестообразной связки. Врачи предложили консервативное лечение, наложив лонгетную повязку. Из-за этого ребенок передвигался на костылях больше месяца. В итоге родители решили обратиться в кировскую травматологию.

МРТ подтвердило диагноз, и на следующий день состоялась операция. С помощью малоинвазивного вмешательства врач провел ревизию коленного сустава, определил отрыв межмыщелкового возвышения с повреждением передней крестообразной связки и удалил поврежденную связку. Взамен нее сформировалась новая, из трансплантата сухожилия. Операция длилась всего 45 минут.

ПОМОГЛИ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЛАП МЕДВЕДЯ

В середине сентября в Зуевском районе мужчина пострадал от лап медведя. Он направлялся в центр села через пруд и лесополосу и наткнулся на дикого зверя в 150 метрах от дома. Медведь нанес мужчине множественные рваные раны лица, предплечья и кисти, после чего убежал. Пострадавший сумел добраться до ближайшего дома, чьи жители вызвали «скорую помощь». Медики доставили мужчину в Зуевскую ЦРБ, где молодой хирург оказал всю необходимую помощь. Пациента госпитализировали, девять дней он провел в стационаре. Сейчас он идет на поправку, его жизни ничего не угрожает.

СПАСЛИ ЕДИНСТВЕННУЮ ПОЧКУ

На днях в областную травматологию обратилась женщина, у которой в единственной почке выявили камень диаметром 16 мм. Ранее ей установили мочеточниковый стенд. В сентябре доктора выполнили сеанс дистанционного дробления конкремента, однако эффекта не было. Тогда врачи применили методику ретроградной интраренальной хирургии: камни удаляются малоинвазивным путем без нарушения целостности кожных покровов, разрезов и проколов, через естественные мочевые пути. Камень раздробили лазером буквально в пыль всего за полчаса. Катетер удалили, и уже на вторые сутки после операции женщину выписали. Благодаря грамотным действиям медиков единственную почку пациентки удалось спасти.