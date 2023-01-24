Фестивали и праздники Кировской области: сверяем планы со свежим календарем турсобытий в регионе

В 2023 году в Кировской области запланированы десятки фестивалей, форумов и ярмарок. ФОТО: правительство Кировской области

Вышел в свет новый календарь туристических событий в Кировской области. В 2023 году ее жителей и гостей ждут порядка 80 мероприятий – праздников, фестивалей, соревнований и конкурсов. Сегодня «Комсомолска» расскажет о самых крупных событиях года.

ЗИМА

Зимой жизнь вовсе не замирает, а, наоборот, бьет ключом, ну, или мечом, ведь одним из самых ярких ближайших событий февраля является фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава». За свою 11-летнюю историю он приобрел большую популярность. На этот раз Вятский Воевода со товарищи приглашает в Порошино посмотреть турнир по историческому средневековому бою и настоящие кулачные бои, попробовать силы в стрельбе из лука, метании копья и топора, фехтовании с щитом и мечом. По традиции будут ярмарка ремесел и мастер-классы, народные игры и катание на лошадях. Можно будет отведать блюда средневековой кухни. Тех, кто не испугается холода и дождется вечера, ждет фаер-шоу.

В конце февраля не забудьте про веселую Масленицу - в Кирове будут работать сразу несколько площадок. Станете участниками проводов русской зимы и веселых конкурсов со всевозможными призами.

ВЕСНА

Весной в областной столице пройдут как уже известные, так и новые мероприятия. Например, в марте стоит посетить международный фестиваль короткометражного кино «Золотой теленок». Традиционно на него заявляются порядка 700 молодых режиссеров более чем из 15 стран мира, снимающих свои картины в юмористическом жанре. Общение с профессионалами и, конечно, просмотр картин оставляют яркие впечатления.

В апреле в Кирове стартует I открытый фестиваль, его посвятят первому полету человека в космос и 35-летию Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики. В течение пяти дней будут проходить выставки, лекции, конкурсы, квесты, научно-популярные шоу. Состоится даже запуск ракет - не пропустите.

ЛЕТО

Летом Кировскую область ждут еще больше фестивалей и праздников. Это полюбившийся многим всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», а также «Сказочные игры на Вятке», которые собирают сказочных героев со всей страны. На играх будут и местные персонажи: Кикимора Вятская, яранский Глинышек, Вятский Лапоть и другие.

Кстати, известные летние фестивали «Вятский лапоть», «Истобенский огурец», «Мосоловский разгуляй!» тоже состоятся, как и молодой, но уже зарекомендовавший себя добрый и светлый семейный праздник «Купало на Немде», который устраивают прямо на берегу реки в Советском районе. На нем проходят ремесленные мастер-классы, катания на лошадях, русские народные игры. Песни под гитару у костра, сплав по Немде, огненное шоу – всего не перечислить.

В июне советуем посетить в Кирове новинку, появившуюся в календаре, - фестиваль вятских брендов. В программе - мастер-классы, дегустации, шоу-программа и красочный парад.

Ну, а в августе запланируйте поездку в Вятские Поляны на один из самых ярких культурных праздников в событийном календаре не только области, но и России, - международный фестиваль шляп. Он стал продолжением истории о музее «Доме шляп» и его создателях, посвятивших свою жизнь экспедициям и охоте за лучшими национальными головными уборами планеты. Фестиваль объединяет людей, для которых костюм или шляпа – это возможность рассказать о себе языком моды и традиций.

ОСЕНЬ

Если хочется вкусненького, то рекомендуем дождаться осени. В регионе это пора сельскохозяйственных ярмарок и праздников в честь фаленской картошки и сунского рыжика.

Кстати, в 2023 году в Кирове планируют сформировать гастротур, ведь в регионе есть уникальные блюда, начиная от выпечки и заканчивая всевозможными соленьями. В одном из ресторанов можно попробовать суфле по старинному рецепту сосланного в XIX веке в Вятку поляка Станислава Якубовского. Пользуется популярностью и торт «Кировчанка», разработанный кировскими кондитерами в прошлом веке. Плюс в ближайшее время в Кирове планируют создать гастрономический сет пирожных «Киров – Вятка – Хлынов».

Осенью не упустите шанс – побывайте на межрегиональном форуме «Кладовая ремесел». Ежегодно в нем участвуют более 200 предприятий и мастеров России. На площадке форума - настоящая россыпь потрясающе красивых изделий, мастер-классы, розыгрыш сувениров.

Ну, а завершится 2023 год праздничным зимним фестивалем «Вятское Новогодище» с детскими спектаклями, интерактивными программами и волшебными фотосессиями.

ВАЖНО

Благодарим автора календаря - «Центр развития туризма Кировской области» за содействие в подготовке материала. Посмотреть электронную версию календаря можно на сайте центра http://www.visitkirov.ru/ в разделе «Афиша».