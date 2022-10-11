Нашли 600 снимков: кировские полицейские задержали мужчину, вымогавшего у девочек-подростков фотографии в обнаженном виде

Сейчас мужчина находится в Кировской области, он заключен под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировская полиция задержала мужчину, вымогавшего «обнаженку» у несовершеннолетних девочек. Подробности рассказали в УМВД по региону.

Как выяснили полицейские, извращенец знакомился с девочками в соцсетях, выдавая себя за их сверстницу из другого региона. После этого он выманивал у подростков фотографии в обнаженном виде и вскоре начинал шантажировать собеседниц, угрожая опубликовать полученные кадры в Интернете. Взамен ему нужны были только новые снимки. Жертвами мужчины становились девочки со всех регионов. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД, более 10 фактов зафиксировали в Кировской области.

Розыском занимался отдел «К» - по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий. Подозреваемым оказался 37-летний житель Рязанской области. Сотрудники отдела вместе с отрядом специального назначения «Гром» УКОН УМВД совершили командировку в регион, где им и удалось задержать извращенца. Во время обыска у мужчины изъяли телефоны, сим-карты, флешки, системные блоки и другую технику. На накопителях полицейские нашли около 600 снимков несовершеннолетних девочек в обнаженном виде.

Следственный комитет Кировской области возбудил уголовные дела сразу по нескольким статьям. Мужчина обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности совершеннолетних. На данный момент он находится в нашем регионе, куда его доставили полицейские. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители сопровождают расследование дел - в частности, предстоит узнать, сколько девочек пострадали от действий рязанца.