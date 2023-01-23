«Как будто всегда жила здесь»: история женщины, переехавшей с ребенком из Казахстана в Кировскую область

Пока все идет, как идет, искать другое место семья не планирует. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Комсомольская правда»-Киров» совместно с областным УМВД продолжает рассказывать о госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Мы поговорили с Любовью Очкевич, переехавшей с сыном из Казахстана в наш регион.

ПЕРЕЕЗД К РОДСТВЕННИКАМ

Любовь Николаевна уехала из Казахстана около трех лет назад. Выбор пал на Кировскую область неслучайно: здесь живет много родственников – сестра, бабушка, тетя. Кроме того, раньше семья уже гостила в нашем регионе, и он вполне устроил переезжающих. Местом проживания стал Котельнич.

По словам женщины, переезд дался не слишком легко в моральном плане.

- В одиночку, с ребенком на руках, в другую страну – это, конечно, тяжело. Но сейчас ощущение совсем другое. Будто всегда здесь жила, - рассказывает Любовь.

После переезда наша героиня начала выправлять документы на себя и сына. По ее словам, нелегко было из-за расстояния между Котельничем и Кировом, которое приходилось регулярно преодолевать ради пары бумажек. Сперва Любовь оформила разрешение на временное проживание, а в 2021 году получила гражданство.

- Сразу после получения РВП я вышла на работу, а сын пошел в детский садик. Сейчас он уже учится в первом классе, - делится Любовь. – Нас очень хорошо везде приняли. В управлении по вопросам миграции помогали и подсказывали.

ПРИВЫКАЛА К РАЗНИЦЕ В ЦЕНАХ

В Кировской области семье Очкевич нравится: есть работа, а ребенка устраивает обстановка. Это, по словам Любови, для нее главное. Они обжились на новом месте и уже взяли квартиру в ипотеку – сразу после приезда временно поселились у сестры. К тому же здесь много родственников, и одиночество не чувствуется.

- Долго привыкала к разнице в ценах после переезда, - рассказывает женщина. – Я около года еще считала, сравнивала и прикидывала. В итоге оказалось, что различие только в суммах. К примеру, 20 тысяч российских рублей – это примерно 100 тысяч тенге. Но при этом цены в магазинах одни и те же.

В целом жизнь в нашем регионе и Любовь, и ее сына полностью устраивает. И пока все идет, как идет, искать другое место семья не планирует.

ВАЖНО

Постоянно или временно проживающие на законном основании в Кировской области иностранные граждане по вопросу участия в Государственной программе могут обратиться в УВМ УМВД России по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Энергетиков, д. 42 (тел. 48-72-38). Постоянно проживающие соотечественники за рубежом и желающие переселиться в область могут подать заявление в консульские учреждения России в стране проживания.