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Общество23 января 2023 17:00

«Как будто всегда жила здесь»: история женщины, переехавшей с ребенком из Казахстана в Кировскую область

Любовь Очкевич живет вместе с сыном в Котельниче на протяжении уже трех лет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пока все идет, как идет, искать другое место семья не планирует.

Пока все идет, как идет, искать другое место семья не планирует.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Комсомольская правда»-Киров» совместно с областным УМВД продолжает рассказывать о госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Мы поговорили с Любовью Очкевич, переехавшей с сыном из Казахстана в наш регион.

ПЕРЕЕЗД К РОДСТВЕННИКАМ

Любовь Николаевна уехала из Казахстана около трех лет назад. Выбор пал на Кировскую область неслучайно: здесь живет много родственников – сестра, бабушка, тетя. Кроме того, раньше семья уже гостила в нашем регионе, и он вполне устроил переезжающих. Местом проживания стал Котельнич.

По словам женщины, переезд дался не слишком легко в моральном плане.

- В одиночку, с ребенком на руках, в другую страну – это, конечно, тяжело. Но сейчас ощущение совсем другое. Будто всегда здесь жила, - рассказывает Любовь.

После переезда наша героиня начала выправлять документы на себя и сына. По ее словам, нелегко было из-за расстояния между Котельничем и Кировом, которое приходилось регулярно преодолевать ради пары бумажек. Сперва Любовь оформила разрешение на временное проживание, а в 2021 году получила гражданство.

- Сразу после получения РВП я вышла на работу, а сын пошел в детский садик. Сейчас он уже учится в первом классе, - делится Любовь. – Нас очень хорошо везде приняли. В управлении по вопросам миграции помогали и подсказывали.

ПРИВЫКАЛА К РАЗНИЦЕ В ЦЕНАХ

В Кировской области семье Очкевич нравится: есть работа, а ребенка устраивает обстановка. Это, по словам Любови, для нее главное. Они обжились на новом месте и уже взяли квартиру в ипотеку – сразу после приезда временно поселились у сестры. К тому же здесь много родственников, и одиночество не чувствуется.

- Долго привыкала к разнице в ценах после переезда, - рассказывает женщина. – Я около года еще считала, сравнивала и прикидывала. В итоге оказалось, что различие только в суммах. К примеру, 20 тысяч российских рублей – это примерно 100 тысяч тенге. Но при этом цены в магазинах одни и те же.

В целом жизнь в нашем регионе и Любовь, и ее сына полностью устраивает. И пока все идет, как идет, искать другое место семья не планирует.

ВАЖНО

Постоянно или временно проживающие на законном основании в Кировской области иностранные граждане по вопросу участия в Государственной программе могут обратиться в УВМ УМВД России по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Энергетиков, д. 42 (тел. 48-72-38). Постоянно проживающие соотечественники за рубежом и желающие переселиться в область могут подать заявление в консульские учреждения России в стране проживания.

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