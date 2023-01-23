Прогноз погоды в Кирове с 23 по 27 января: потепление до «плюса» и мокрый снег в конце недели

В конце недели синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Кировчан вновь ожидает потепление до плюсовой температуры. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 23 по 27 января в Кирове.

Понедельник, 23 января

День будет пасмурным и холодным, однако осадков не ожидается. Температура воздуха с полудня резко упадет до -14 градусов, далее в течение дня она будет медленно повышаться. Ветра, по прогнозам синоптиков, не будет вовсе. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба в течение дня. С 18 часов вечера эта отметка начнет понижаться.

Вторник, 24 января

Температура воздуха будет колебаться в пределах -8...-9 градусов. День будет облачным, осадков не предвидится. Внезапно поднимется ветер: возможны порывы до 8-9 м/с. Атмосферное давление в течение дня снизится с 760 до 755 мм ртутного столба.

Среда, 25 января

Термометры покажут отметку не ниже -6 градусов. К вечеру она и вовсе поднимется до -4. День будет пасмурным, без осадков. Ближе к ночи начнется небольшой снег. Ветер усилится: порывы могут составить до 14 м/с. Атмосферное давление продолжит падать и в течение дня понизится с 753 до 745 мм ртутного столба.

Четверг, 26 января

В этот день в Киров придет потепление. В течение суток с небольшими перерывами ожидаются снег с дождем и мокрый снег. Температура воздуха к 15 часам дойдет до 0, к 21 часу - до +1 градуса. Ветер не утихнет: синоптики прогнозируют порывы до 13-15 м/с ночью и до 10-11 - днем. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Пятница, 27 января

Температура вновь пойдет на спад: в течение дня термометры покажут отметку от -1 до -5 градусов. С утра и до ночи будет идти снег. Ветер успокоится: порывы составят максимум 8 м/с. Атмосферное давление будет колебаться в пределах 746-748 мм ртутного столба.