Рисовая каша с мясом и ячневая с салом: как готовили крупы на Вятке

Каша с салом получается очень сытной. Фото: Александр БЫКАСОВ
В октябре отмечается Всемирный день каши. К этой дате автор книги «Вятская кухня» Мария Саурова поделилась с жителями Кировской области рецептами сытных блюд из крупы.
РИСОВАЯ КАША С МЯСОМ
Ароматная каша в горшочке готова. Фото: Александр БЫКАСОВ
Ингредиенты (на 4 порции):
- свинина - 300 г;
- рис - 200 г;
- вода или бульон;
- репчатый лук - 1 шт.;
- растительное масло - 2 ст.л.;
- сливочное масло - 50 г;
- соль - по вкусу.
Приготовление
Промываем рис и замачиваем на час в холодной воде. Свинину также промываем, нарезаем на кусочки по 30-40 граммов. Затем обжариваем мясо на растительном масле до румяной корочки.
Укладываем на дно горшочков нарезанный полукольцами лук и мясо. Туда же отправляем рис и сливочное масло, солим. После чего заливаем водой, не доливая до края 3-4 сантиметра.
Накрываем горшочки крышкой и ставим в разогретую до 200°С духовку на 45-50 минут. По готовности перемешиваем кашу.
ГРЕЧНЕВАЯ КАША В ГОРШОЧКАХ
При подаче блюдо посыпаем мелко нарубленной зеленью. Фото: Александр БЫКАСОВ
Ингредиенты (на 3 порции):
- крупа гречневая - 15 ст.л.;
- свинина - 300 г;
- шампиньоны (или любые лесные грибы) - 200 г;
- морковь - 1 шт.;
- вода кипяченая или бульон;
- зелень, соль, перец черный - по вкусу.
Приготовление
Нарезаем на маленькие кусочки свинину, морковь, грибы, зелень. В том же порядке укладываем продукты в горшочек. Высыпаем гречку и заливаем водой или бульоном, не доливая до края 3-4 сантиметра. Солим, перчим и ставим в предварительно разогретую до 200°С духовку на 40 минут.
ЯЧНЕВАЯ КАША СО СВИНЫМ ИЛИ БАРАНЬИМ САЛОМ
Каша с салом получается очень сытной. Фото: Александр БЫКАСОВ
Ингредиенты:
- ячневая крупа - 2 ½ стакана;
- свиное или баранье сало - 100 г;
- соль - 1 ч.л.
Приготовление
Завариваем ячневую кашу. Сало мелко нарезаем или пропускаем через мясорубку, обжариваем на сковороде до получения шкварок. Растопленное сало вместе со шкварками вливаем в кашу, размешиваем ее и ставим в духовку на 30-40 минут.