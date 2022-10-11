Рисовая каша с мясом и ячневая с салом: как готовили крупы на Вятке

Каша с салом получается очень сытной. Фото: Александр БЫКАСОВ

В октябре отмечается Всемирный день каши. К этой дате автор книги «Вятская кухня» Мария Саурова поделилась с жителями Кировской области рецептами сытных блюд из крупы.

РИСОВАЯ КАША С МЯСОМ

Ароматная каша в горшочке готова. Фото: Александр БЫКАСОВ

Ингредиенты (на 4 порции):

- свинина - 300 г;

- рис - 200 г;

- вода или бульон;

- репчатый лук - 1 шт.;

- растительное масло - 2 ст.л.;

- сливочное масло - 50 г;

- соль - по вкусу.

Приготовление

Промываем рис и замачиваем на час в холодной воде. Свинину также промываем, нарезаем на кусочки по 30-40 граммов. Затем обжариваем мясо на растительном масле до румяной корочки.

Укладываем на дно горшочков нарезанный полукольцами лук и мясо. Туда же отправляем рис и сливочное масло, солим. После чего заливаем водой, не доливая до края 3-4 сантиметра.

Накрываем горшочки крышкой и ставим в разогретую до 200°С духовку на 45-50 минут. По готовности перемешиваем кашу.

ГРЕЧНЕВАЯ КАША В ГОРШОЧКАХ

При подаче блюдо посыпаем мелко нарубленной зеленью. Фото: Александр БЫКАСОВ

Ингредиенты (на 3 порции):

- крупа гречневая - 15 ст.л.;

- свинина - 300 г;

- шампиньоны (или любые лесные грибы) - 200 г;

- морковь - 1 шт.;

- вода кипяченая или бульон;

- зелень, соль, перец черный - по вкусу.

Приготовление

Нарезаем на маленькие кусочки свинину, морковь, грибы, зелень. В том же порядке укладываем продукты в горшочек. Высыпаем гречку и заливаем водой или бульоном, не доливая до края 3-4 сантиметра. Солим, перчим и ставим в предварительно разогретую до 200°С духовку на 40 минут.

ЯЧНЕВАЯ КАША СО СВИНЫМ ИЛИ БАРАНЬИМ САЛОМ

Каша с салом получается очень сытной. Фото: Александр БЫКАСОВ

Ингредиенты:

- ячневая крупа - 2 ½ стакана;

- свиное или баранье сало - 100 г;

- соль - 1 ч.л.

Приготовление

Завариваем ячневую кашу. Сало мелко нарезаем или пропускаем через мясорубку, обжариваем на сковороде до получения шкварок. Растопленное сало вместе со шкварками вливаем в кашу, размешиваем ее и ставим в духовку на 30-40 минут.